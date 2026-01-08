ОНИ СТАЛИ ПЕРВЫМИ

В Коми первыми новорожденными в 2026 году оказались младенцы из Сосногорска и Вуктыла.

По данным Минздрава Коми, в Ухтинском роддоме за новогоднее дежурство с 31 декабря на 1 января 2026 года родилось восемь детей. Мамы первых новорожденных ухтинского роддома – из Сосногорска и Вуктыла. В роддоме кардиодиспансера Сыктывкара в ночь на 1 января первым родился мальчик весом 2,87 кг. А в перинатальном центре за новогоднюю смену на свет появились четыре младенца.



Луна встречается редко



Артем и София остаются самыми модными именами для новорожденных в Коми. В 2025 году популярностью пользовались также имена Михаил, Александр, Лев, Матвей, Ева, Виктория, Анна, Варвара.

Среди редких имен в прошлом году встречались Арсен, Искандар, Варлам, Стефан, Илон, Сулейман. А у девочек – Розалия, Капитолина, Ефросиния, Миланья, Амелия и Луна.



Скорбные вести с полей сражений



Список наших земляков, павших в ходе СВО, пополнился новыми именами.

Как стало известно, во время спецоперации погибли Олег Иванов из Печоры, Виталий Катаев из Сыктывкара, Михаил Мартынов, уроженец села Усть-Кулом.



Воркуте не хватает хлеба



Жители заполярного города жалуются, что после новогодних праздников в магазинах заметно опустели полки с хлебобулочной продукцией. Хотя Воркутинский хлебокомбинат работает в обычном режиме.

Мэр города Игорь Гурьев считает, что недостаток хлеба или ухудшение ассортимента связаны с «отсутствием понимания со стороны представителей торговой сети». Речь идет о федеральной сети «Магнит». Ранее стало известно, что другая крупная сеть – «Пятерочка» – намерена закрыть в Воркуте 12 своих магазинов.



А нужен нам берег турецкий?



Турагенты анонсировали запуск чартера из столицы Коми в Турцию.

Первый прямой перелет по маршруту Сыктывкар – Анталья состоится 27 мая 2026 года, последний запланирован на 24 октября с.г. Частота вылетов – два раза в неделю (по средам и субботам). Полеты будут осуществлены авиакомпанией AzurAir, норма багажа – 10 кг, ручная кладь – 5 кг. Время в пути – 5,5 часов. При этом кормить пассажиров на борту не будут – эта услуга не входит в базовый тариф. О стоимости перелета сообщат позднее, но ожидается, что стоимость билета составит в среднем 25 тысяч рублей.



Сажину дали еще пять лет



30 декабря депутаты Корткеросского районного Совета переизбрали руководителя муниципальной администрации Константина Сажина на пятилетний срок.

Напомним, что с прошлого года выборы глав муниципалитетов проходят по-новому: кандидатов предварительно должен одобрить глава республики. Причем фаворит заранее известен – формально его выдвигает «Единая Россия», а фактически – сам губернатор. Второй соискатель (от общественной организации) по сути выполняет роль спойлера.