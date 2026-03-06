75-летний житель села Усть-Вымь Александр Болдырев обратился в редакцию с вопросом: «Почему с 1 января в Усть-Вымском районе прекратилось вещание республиканского телеканала «Юрган», который раньше «ловился» с помощью спутниковой «тарелки»? Вместо привычных для нас передач, в том числе и на коми языке, теперь пустой экран».

Как выяснила «Трибуна», спутниковое вещание «Юргана» с начала этого года прекратилось по всей республике. Это связано с тем, что цифровой оператор («Триколор-ТВ») существенно повысил расценки для телеканалов за дальнейшее присутствие в ТВ-пакете «Триколора». Напомним, что в 2018 году «Юрган» вошел в пакет «Триколор-ТВ», где занимал позицию 826-го канала. По нашим данным, ежегодно республиканский бюджет тратил на эту услугу порядка 20 млн рублей. Кроме того, свыше 250 млн рублей оператору платили сами абоненты «Триколора» (в Коми, по разным источникам, их было «на пике» около 130 тысяч). Однако в этом году, видимо, из соображений экономии бюджетных средств, договор с оператором не был продлен.

Как сообщил «Трибуне» и.о. генерального директора телеканала Руслан Евсеев, передачи «Юргана» можно бесплатно смотреть на канале ОРТ (Общественное телевидение России) вечером – с 17 до 19 часов и утром – с 6 до 9 часов. Правда, новостные выпуски и другие передачи там идут только на русском языке.

Кроме того, трансляции «Юргана» ведутся в интернете (на Rutub) или через «Ростелеком», а также с помощью кабельного ТВ (но такая возможность имеется не у всех телезрителей).