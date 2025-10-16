Охотник домой не вернулся (Криминал от 17 октября)

В Прилузском районе 78-летний пенсионер, в прошлом учитель, отправился в лес на охоту и пропал.

Не дождавшись его возвращения домой, родственники обратились к спасателям. В лесном массиве в районе деревни Березники они нашли пустой автомобиль пропавшего. Через часа два служебная собака, взявшая след, вывела поисковую группу на место, где был обнаружен труп охотника. По предварительной информации, он умер от сердечного приступа.



Спустя 14 лет после гибели



Мать взыскала с предприятия 900 тысяч рублей.

Из-за несогласованности действий заказчика и подрядчика, нарушения требований безопасности и охраны труда ее сын, молодой сварщик, был придавлен движущимся механизмом и скончался на месте. Вскоре после несчастного случая суд взыскал с работодателей 700 тыс. рублей в пользу родного брата погибшего. Через 14 лет за компенсацией морального вреда обратилась мать. Должники – завод и компания, производившая ремонтные работы на линии лущения, – перечислили деньги в срок, отведенный для добровольного исполнения.



В Нювчиме утонул рыбак



Водолазная группа сыктывкарского отряда СПАС-КОМИ ведет поисковые работы.

Трагедия случилась на Нювчимском водохранилище. 32-летний мужчина пошел проверять вечером свои сети и пропал. В службу спасения обратилась супруга рыбака. Спасатели выехали на место и обнаружили лодку пропавшего, которую унесло ветром. Тело рыбака пока не найдено.



Трагедия на реке Летка



54-летний рыбак не справился с управлением лодки и утонул.

Трое рыбаков отправились рыбачить на реке Летка в районе деревни Прокопьевка. При заходе в поворот лодка перевернулась, и люди оказались в воде. Двое смогли выбраться на берег, а третий утонул. С помощью «кошек» спасатели обнаружили тело погибшего. С места трагедии его увезли родные.



Расплатилась квартирой



Судебные приставы продали недвижимость с молотка, чтобы погасить долги по алиментам.

У 38-летней женщины трое детей: 16-летний и восьмимесячный сыновья живут в интернате, семилетний – у отца. Как сообщает УФССП по Коми, мать не работает, задолженность по алиментам превысила 750 тысяч рублей. Кроме того, были и другие исполнительные производства – в том числе о взыскании задолженности по ипотечному кредиту в 1,1 млн рублей. После продажи квартиры должницы покупатель перечислил 2,25 млн рублей на депозит службы. Этих денег хватило всем – детям, банку, другим взыскателям. Оставшиеся после погашения долгов 300 тысяч рублей приставы вернули должнице.



Ведром по голове



Пьяный сыктывкарец ударил подругу по голове пластиковым ведром с супом.

В результате у пострадавшей на голове образовалась рана, однако во время суда потерпевшая ходатайствовала о прекращении уголовного дела. Мужчина извинился и купил ей в качестве извинения сертификат в один из магазинов номиналом пять тысяч рублей, пояснила женщина. Суд назначил обидчику наказание в виде штрафа в 160 тысяч рублей.