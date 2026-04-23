Пенсионерка выпала из окна (Криминал от 24 апреля)

22 апреля в Сыктывкаре при падении с высоты 17-го этажа одной из высоток на улице Клары Цеткин разбилась 64-летняя женщина.

Правоохранители проводят проверку причин и обстоятельства трагедии, но пока не сообщают подробностей.



Увели «железных коней»



У владельца автобизнеса украли машины и мотоциклы.

35-летний бизнесмен сообщил в полицию, что с территории автостоянки в столице Коми похищены четыре машины, три скутера, четыре мотоцикла. Ущерб составил свыше 1,2 млн рублей. Вскоре правоохранители установили подозреваемых. Ими оказались двое молодых сыктывкарцев. Воспользовавшись тем, что предприниматель надолго

уехал из города, они продали большую часть его автопарка. Возбуждено уголовное дело.



Поножовщина в Воркуте



Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя.

Судом установлено, что нетрезвый мужчина в подъезде дома в поселке Северный после обсуждения вопроса о предстоящем разводе ударил супругу рукой по лицу, после чего нанес ей не менее трех ударов ножом по телу. Потерпевшая выбежала из подъезда, упала, попыталась ползти, однако мужчина догнал ее, сел сверху и продолжил наносить удары ножом по спине. Впоследствии нападавший попытался оказать супруге помощь. Суд учел это обстоятельство и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.



Отдых в сауне закончился штрафом



40-летняя жительница Сосногорска, отдыхая в сауне вместе с друзьями, незаметно подняла с полу банковскую карточку, выпавшую из чужого кармана.

Сразу после посещения сауны женщина передала карту своему сожителю для оплаты покупок в магазинах. При этом она не сообщила ему о том, что банковская карта ей не принадлежит. Впоследствии женщина возместила ущерб пострадавшему, в содеянном раскаялась. Поэтому суд принял решение о назначении ей наказания в виде штрафа ниже низшего предела, а именно в размере 20 тысяч рублей.



Семья осталась без крова



Как сообщила в соцсетях администрация Усть-Куломского района, 21 апреля в селе Керчомъя сгорел дом. Предварительная причина – неисправность электрооборудования. Огонь уничтожил все и оставил семью без крыши над головой и имущества.

Местные власти попросили земляков поддержать погорельцев. Люди нуждаются в материальной поддержке, в бытовой технике, посуде, продуктах питания, постельных принадлежностях, одежде и т.д.



В офисе прошел обыск



Ведущий дознаватель УФССП России по Коми возбудила уголовное дело в отношении директора сыктывкарской строительной компании ООО «СпецКомиСтрой» по статье 177 УК (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).

Должник имел реальную возможность исполнить решение суда о взыскании задолженности по кредиту в размере 9,5 млн рублей, однако умышленно скрыл от пристава больше 40 млн рублей, говорится в сообщении УФССП по Коми. Директор Алексей Костин допрошен в качестве подозреваемого, в офисе компании произведен обыск.