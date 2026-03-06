Полигон, 2019 год.

Судебные вердикты в нашей стране, как известно, обычно исполняются. Поэтому ситуация вокруг нового полигона ТКО для Ухты – случай редкий, особый.

Уже почти год как Ухтинский городской суд вынес решение, которое должно было поставить точку в споре, где именно хоронить мусор, который образуется в самой Ухте, а также в Сосногорском, Ижемском и Усть-Цилемском районах. Однако вместо того, чтобы начать стройку на землях Ухты, Минприроды с удивительным упорством продолжает оглядываться на соседний Сосногорский район.



Встреча в Нижнем Одесе.

Даешь «Цементный»!



Старый ухтинский полигон, расположенный в приаэродромной зоне, не просто переполнен – он опасен. Срок его эксплуатации истек еще в 2008 году. Полигон не отвечает гидрологическим требованиям, а стаи птиц, слетающихся на кучи мусора, создают реальную угрозу для самолетов.

В начале 2025 года рабочая группа при Минприроды всерьез рассматривала несколько вариантов, среди них и участок в районе карьера Катыдъель. Но министр Роман Полшведкин жестко отрезал: «Я против размещения полигона в районе Катыдъеля, так как там расположено месторождение питьевых подземных вод. Перед лицом будущих поколений я не могу принять такого решения». Красивая, надо признать, фраза. Особенно в контексте того, что произошло дальше.

После этого выбор пал на другой участок. Тот самый, который предложили экологи из «Комитета спасения Печоры», – в районе, где когда-то планировали строить цементный завод. Место, по мнению общественников, было идеальным: мощные глинистые отложения защитят воду, удаленность от жилья приличная и логистика для ухтинских мусоровозов привычная.

Участок «Цементный завод» находился на территории лицензионного участка нефтяников, но те готовы были выделить под полигон 6 квадратных километров. Три потенциальные площадки по 25 гектаров были предварительно согласованы с собственником недр. Вопрос был лишь в переводе земли из лесного фонда в промышленную категорию.



Судья сказала: «Нельзя!»



И тут вмешалась прокуратура. Устав от бесконечных проволочек, надзорное ведомство подало иск к администрации Ухты и Минприроды: мол, хватит болтать, определяйтесь с местом.

9 апреля 2025 года судья вынесла решение, которое, казалось бы, расставило все по полочкам. Суд не просто обязал начать стройку, но и четко указал: полигон должен быть в границах Ухты. Вариант с Сосногорским районом суд счел недопустимым, так как территориальная схема обращения с отходами никаких изменений про перенос в Сосногорск не предусматривала.

Логика здесь простая: 70% отходов дает Ухта, ей и «мусорку» у себя строить. В Сосногорске, по меткому выражению одного из местных активистов, своих проблем хватает – сажевый завод рядом, да и жить в полутора километрах от свалки люди уже устали.



«Не хотим пить фильтрат»



Когда общественность узнала, что мусор якобы будут везти не на запланированный «Цемзавод», а на 26-й километр дороги Нижний Одес – Ухта, в поселке начались волнения.

Выяснилось, что новый участок находится в 2,7 км от поверхностного водозабора на реке Ванью, которая питает Нижний Одес. В 200 метрах от предполагаемой свалки – безымянный ручей, впадающий в ту же Ванью.

Да, водозабор выше по течению, и напрямую МСК (мусоросортировочный комплекс) вроде бы воздействия оказывать не должен. Но как поведет себя река или фильтрат в половодье и во время сильных дождей, какой там уклон и куда текут подземные источники, неизвестно. Добавьте сюда болота, газопроводы «Газпром трансгаз Ухта», и картина вырисовывается, мягко говоря, для полигона неподходящая.



Мощный сигнал



Жители Нижнего Одеса создали свою рабочую группу, провели собрания,

изучили документы. И выдали результат: за несколько дней они собрали 1458 подписей против строительства полигона на Ванью и за перенос его на «Цементный завод». Для поселка с населением чуть более семи тысяч человек – это мощный сигнал. Нижнеодесцы даже готовы выйти на митинг, если их не услышат.

«Я практически вырос на этой реке, – пишет один из жителей Нижнего Одеса Иван Иванов. – Хариусы там были знатные, медведи, глухари… Ну нет, не должна эта река пострадать от неразумного полигоностроения. И вороны не должны заменить тетеревов в лесу».



Кто лоббирует Ванью?



Пока активисты собирали подписи, в Сосногорске при министерстве сформировали «общественную комиссию». Состав ее, мягко говоря, удивил экологов. Туда не вошли представители «Комитета спасения Печоры», которые изначально и подняли эту проблему. Зато появились люди с довольно странной позицией.

Особое недоумение вызывает активность некоего депутата из Нижнего Одеса. По словам местных жителей, депутат в соцсетях активно агитирует за вариант свалки… в пяти километрах от нижнеодесских дач. При этом альтернативный участок (тот самый 13-й квартал) находится в 11 километрах от тех же дач. Почему депутат, призванный защищать интересы избирателей, продвигает свалку ближе к их огородам и отдыху, для людей остается загадкой.

Жители на встречах пытались докопаться до сути. Выяснилось, что в проекте на новом участке почему-то появились нефтешламы и ангары для переработки стекла.

Создается ощущение, что Роман Полшведкин намерен одним махом решить кучу проблем: и новый полигон для Ухты построить, и, возможно, нефтяникам с инвесторами угодить. Только вот цена вопроса – чистота реки Ванью, а значит, и здоровье людей.



«Технологии и концессия»



В официальных заявлениях в СМИ глава Минприроды Коми подчеркивает, что новый комплекс в Сосногорском районе будет высокотехнологичным, с многоуровневой гидроизоляцией и системой сбора фильтрата. Что это не просто «свалка», а современный мусоросортировочный комплекс с элементами экономики замкнутого цикла. «Это позволит нам минимизировать вред экологии и закрыть переполненный объект в Ухте», – заявляет Роман Полшведкин.

Более того, еще в октябре 2025 года Российский экологический оператор отчитался о подписании концессионного соглашения. Инвестиции – около 1,5 млрд рублей. Но где именно появится комплекс – в самой Ухте или в «Ухто-Сосногорском узле»? Формулировки разнятся.

У общественности имеются вопросы к этим «технологиям». Во-первых, отрицательное заключение госэкспертизы на сосногорский проект 2017 года никуда не делось. Во-вторых, даже самый лучший фильтр рано или поздно дает течь. А расстояние в 2,5 км от единственного водозабора целого поселка – это смерти подобно.

И главное: деньги. До участка «Цементный завод» нужно тянуть дорогу, газ, электричество. Это, по предварительным прикидкам, миллиарды. До участка у Ванью — уже почти все есть. Экономия для республиканского бюджета очевидна. Но жители резонно замечают: если у республики нет денег на нормальную дорогу к полигону, значит ли это, что у нее нет денег и на обещанные «суперские» очистные?



Тяжелый выбор



Жители Нижнего Одеса и Сосногорска не просто кричат «нет» — они предлагают конкретную альтернативу. Участок «Цементный завод» прошел общественную проверку, поддержан съездом «Коми войтыр», его преимущества ясны и прозрачны.

Показательно, что на последних заседаниях общественной комиссии в Сосногорске удалось убедить членов комиссии поддержать требование нижнеодесцев о переносе стройки на «Цементный завод».

Прокуратура, выигравшая процесс, пока не проявляет чудес расторопности в принудительном исполнении решения. А дни старого полигона сочтены. Чем дольше тянется эта эпопея, тем ближе мы к экологической катастрофе либо под Ухтой (где старый полигон уже переполнен), либо под Сосногорском (где новый может угробить реку).

Кажется, руководству Минприроды придется выбирать: либо слушать судей и экологов, либо и дальше «идти по граблям», пытаясь сэкономить бюджетные копейки ценой народного доверия. Жители Нижнего Одеса свою позицию выразили ясно: 1458 подписей – это вотум недоверия идее свалки на Ванью. Власти, которые так любят рассуждать о диалоге с обществом, может, наконец, услышат не только себя, но и людей?



Простая арифметика



Есть у этой истории и денежное измерение, о котором вслух говорят меньше. В приложенных к протоколам рабочих групп расчетах четко видна арифметика тарифов.

Участок «Цементный завод» дает минимальный прирост необходимой валовой выручки регоператора – по предварительным подсчетам, это около 4% (плюс 75 млн рублей в прогнозных расходах на транспортировку). А вот варианты, которые сейчас лоббируются, потянут кошелек жителей куда сильнее. Тот же участок у Ванью («Полигон ТБО Сосногорск») – это уже плюс 6% к тарифу и 110 млн дополнительных расходов.

То есть выбор «дешевого» для бюджета варианта обернется прямыми и вполне конкретными убытками для людей, которым потом выставлять квитанции за вывоз мусора. Экономия на стройке дороги к «Цемзаводу» сегодня обернется регулярными поборами с населения завтра.



Виктор СЕМЕНОВ.

