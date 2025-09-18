Поножовщина в центре столицы (Криминал от 19 сентября)

17 сентября рядом с ТРЦ «Парма» произошел конфликт между молодыми людьми.

Сообщение о драке поступило в дежурную часть около 22.00. Очевидцы рассказали о потасовке между молодыми людьми в районе остановочного комплекса по улице Коммунистической. Прибывшие на место сотрудники выяснили, что во время конфликта один из участников ссоры нанес другому удар ножом, после чего оба покинули место происшествия. Нож был обнаружен, личность подозреваемого установлена. Им оказался ранее судимый 18-летний житель столицы. 37-летний пострадавший находится в больнице.

Не одно, а сразу пятнадцать!

Жителю Усть-Куломского района вынесли приговор за серию мошенничеств.

Безработный 26-летний житель поселка Югыдъяг размещал на известных интернет-ресурсах объявления о продаже товаров по низким ценам, которых фактически у него не имелось (игровые приставки, стулья, электронные сигареты, жидкости для вейпов, кроссовки и др.). Потерпевшие из разных городов России переводили ему деньги, однако желаемые товары не получали. Общий размер ущерба составил почти 300 тыс. рублей. Кроме того, через мобильное банковское приложение своего друга без разрешения злоумышленник оформил потребительский кредит на сумму 22 тыс. рублей, которые перевел на свой банковский счет и потратил по своему усмотрению. Судом по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 3,5 лет принудительных работ.

Агрессивный бородач

25-летний сыктывкарец избил посетителя бара после того, как тот дотронулся до его бороды.

Мужчина отдыхал в ночном баре и повздорил с другим гостем, когда тот сначала негативно высказался по поводу его бороды, а потом еще и имел неосторожность потрогать ее. Бородач нанес «обидчику» несколько ударов руками в область головы, груди и живота, причинив травму живота с разрывом селезенки, что квалифицировано как тяжкий вред здоровью. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Экс-руководителя обвиняют в подкупе

Бывший заместитель генерального директора акционерного общества предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе.

По версии следствия, он получил 3 млн рублей за заключение договора подряда и подписания акта выполненных работ по ремонту тепло- и водоснабжения на территории Княжпогостского района.

Отсудил у опекуна

Ухтинец обратился в суд, чтобы взыскать деньги, которые ответчик растратил на свои нужды.

Женщина стала опекуном для двух братьев, когда они лишились родителей. В качестве опекуна, она получала выплаты от предприятия, где работал отец мальчиков. Став взрослым, один из братьев обратился в суд, чтобы вернуть деньги, которые опекун потратила не по назначению. О выплатах он узнал от бывшего коллеги отца. Выяснилось, что опекун потратила выплаты на ремонт и утепление своего дома, на ежегодное приобретение дров, ремонт автомобиля и т.д. Суд постановил взыскать с ответчика более 856 тысяч рублей.