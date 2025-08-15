8-12 августа в Коми снимали тест-драйв реалити-шоу «Дух Севера». Четырнадцать участников из Москвы, Новосибирска, а также из нашей республики жили в палаточном лагере, добывали еду, боролись за титул «Последнего героя – Духа Севера».



Идея шоу с выживанием без привычного комфорта и гаджетов, среди комаров и мошкары принадлежит сыктывкарке Анне Шелест и москвичке Элине Химовой. В апреле нынешнего года они опубликовали сторис «ВКонтакте» о том, что собирают креативную команду организаторов и, конечно, участников для реалити-шоу. Идею сыктывкарцы подхватили моментально. Среди креативной команды оказалась и журналистка, продюсер, сценарист Любовь Денисова.

– Я как раз проходила обучение по креативному продюсированию. Захотелось применить знания на практике. Но самым главным фактором стало то, что проект должен быть снят в Коми. И я просто не смогла пройти мимо, ведь горячо люблю республику, хотелось не подвести ее, сделать качественный продукт, рассказать по максимуму о ее культуре и традициях, интегрировать эти знания в игры, чтобы участники по-настоящему ощутили и полюбили Дух Севера. Чтобы это было и драйвово, и познавательно одновременно. С весны разрабатывала сценарий. Вместе с креативной командой готовили место проведения реалити (палаточный лагерь участников разместили в Ыбу Сыктывдинского района), искали партнеров. Была очень сильная креативная команда классных ребят, которая работала безвозмездно.

– Много было желающих?

– Было несколько сотен заявок. Один из важных критериев отбора – хорошая физическая подготовка. Ведь было много конкурсов на выносливость – слабые бы не выдержали (кстати, участники оформили страховки на случай травмы, в этнопарке дежурил врач). К примеру, команды играли в саамский футбол, были гонки на сапах, соревновались на ходулях, на лыжах Йиркапа, ловили кур, таскали навоз, доили коз и т.д.

Драйв и кайф!

Ведущими реалити-шоу были Иван Басков из Сыктывкара и москвичка Элина Химова. В первый день участники сдали телефоны, привезенную с собой еду и разделились на две команды: «красные» и «зеленые». На протяжении проекта ночевали в чумах, которые сами и установили.

– Оказывается, я умею собирать чум, доить козу, ходить на ходулях. В обычной жизни я об этом и не узнал бы, – говорит участник реалити, врач-стоматолог из Новосибирской области Роман Бамбизов. –У меня есть хобби – веду блог, где рассказываю о подобных шоу. Но рассказывать – это одно, а самому выживать – совершенно другое. Однажды я, правда, пытался попасть на «Последний герой», даже прилетел на Филиппины самостоятельно, но опоздал из-за проснувшегося вулкана. И когда я узнал из соцсетей о «Духе Севера», то медлить уже не стал. Здесь я ради своего семилетнего сына. Думаю, он будет гордиться папой. Были крутые испытания!

Денис Бичев из Москвы, как и другие участники проекта, тоже считает, что пять дней в Коми были лучшими моментами нынешнего лета.

– О том, что в конце лета в Коми будут снимать реалити «Дух Севера», я узнал от знакомой. Во мне сразу что-то откликнулось: «О, я хочу туда!». И не пожалел. В Коми я в первый раз, и на реалити – тоже. Для меня это больше эмоциональная растяжка, чем физическая. Хотя физического тоже было много. Я первый раз строил чум! И считаю, что это крутое достижение. На страусиной ферме таскали навоз. Это супериспытание, очень драйвово! – поделился впечатлениями от проекта Денис.

– Вы так довольны, что грузили навоз?

– Я кайфовал от этого процесса!

– Была интрига, соперники топили друг друга?

– Конечно, причем подло, что непонятно для меня до сих пор. Хотя была ситуация, не типичная для подобных реалити: мы, команда «зеленых», подкармливали команду соперников. У нас еда была всегда, в отличие от команды «красных». Нас кормили за выигрыш в конкурсе. Если нет, то как-то выживали. В целом, не голодали. Я даже привык к такому рациону питания – это вроде детокса. Но самый мощный, конечно, цифровой детокс: пять дней без телефона – это чистит мозг. Без всего лишнего на природе полезно. Я ощутил дух Севера, как он шутит, подкалывает и даже наказывает иногда. Мне интересен тур по достопримечательностям Коми, здесь глубокие традиции, оленеводство интересно, фольклор. А кухня просто фантастическая! Мы ужинали в ресторане «Ижма» после разгрузки навоза, и у нас был гурманный экстаз…

По словам сыктывкарки Екатерины Брантовой, вовремя игры для нее республика открылась по-новому.

– Я пошла на реалити, чтобы проверить свои силы, узнать, смогу ли выжить в тех условиях, в которых жили наши предки. Оказалось – могу! С голоду не умрешь: собирали ягоды, рыбачили.

По словам автора проекта Анны Шелест, участники достойно прошли все испытания и открыли для себя уникальную природную красоту нашей северной республики. Победитель (его имя пока не разглашается) получил большую медаль с логотипом шоу «Дух Севера» и сертификат базы отдыха «Яг-Кар». Первую серию реалити можно будет посмотреть в сентябре в группе «Дух Севера» «ВКонтакте».

Екатерина МАКАРОВА.