Похитил деньги после смерти

44-летний ухтинец с согласия своего знакомого пользовался его банковской картой.

Мужчина покупал для него продукты. А узнав о смерти товарища, решил продолжать тратить деньги по своему усмотрению. Вину в содеянном он признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере потраченной суммы в 40 тысяч рублей.



Выпускников лишат дипломов



Прокуратура Сосногорска установила, что два студента местного техникума получили их незаконно.

Студенты имели академическую задолженность по учебным дисциплинам и для получения дипломов передали преподавателю денежное вознаграждение. Уголовное преследование в отношении преподавателя и студентов прекращено за истечением сроков давности, что не исключает иных негативных последствий дачи взяток. Прокуратура направила в суд иски о признании выданных студентам дипломов недействительными. Суд удовлетворил требования в полном объеме.



Позарился на бутылку виски



Сотрудники вневедомственной охраны Сыктывкара задержали 37-летнего воришку.

Мужчина попытался пронести из гипермаркета бутылку виски стоимостью более полутора тысяч рублей, не оплатив товар на кассе. Нарушитель был доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.



Украли тонну запчастей



Два жителя Печоры демонтировали их с локомотива и сдали все в пункт металлоприема.

Работники сервисного локомотивного депо Печора сняли с локомотива силовые кабели длиной 408 м и шунты общим весом 832 кг. Сумма ущерба составила 366 тысяч рублей. В течение нескольких вечеров они скрытно выносили похищенный металл, сдавая его в пункт приема металлолома. В ходе рассмотрения уголовного дела в суде подсудимые в полном объеме возместили материальный ущерб. Приговором суда каждому назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.



Сельчанину удалось выжить



Ижемец получил удар обухом колуна по голове. Инцидент произошел в частном доме, расположенном в одном из населенных пунктов района.

После распития спиртных напитков 41-летний мужчина ударил лежавшего на диване односельчанина обухом топора. Потерпевший и находившаяся рядом местная жительница оказали злоумышленнику активное сопротивление, поэтому последующие удары не достигли цели. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив. Нападавшему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В пользу потерпевшего с него взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.