В преддверии Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября, прокурор Коми Николай Егоров провел встречу и личный прием в республиканском и Сыктывкарском городском совете ветеранов.

Труднодоступная медицина

Такие встречи стали уже традиционными. Николай Егоров сам напомнил, что ровно год назад обсуждалась «автобусная реформа», вызвавшая много нареканий особенно у пожилых жителей столицы, – добираться до медицинских учреждений для них стало большой проблемой. Особенно до корпусов Республиканской больницы и Кардиоцентра. Исчезли наработанные десятилетиями удобные и привычные автобусные маршруты – не вписались они в новую автобусную схему.

Увы, за год неудобные для пенсионеров маршруты не изменились. Столичная мэрия изначально заняла проигрышную позицию: существенных корректировок не будет, привыкайте к тому, что есть. А как тут «привыкнуть», когда от гостиницы «Югэр», где располагаются ветеранские организации, общество инвалидов и еще пару десятков общественных организаций, до ближайшей автобусной остановки явно больше полукилометра. Тут особо не находишься (тем более, если еще и инвалидность имеется), особенно в дождь и слякоть, по зимнему гололеду. А еще рядом с «Югэром» располагается офис «МФЦ Мои документы», услуги которого также востребованы горожанами и который по идее также должен располагаться в шаговой доступности от ближайших остановок общественного транспорта.

Напомним, что транспортная реформа в Сыктывкаре была разработана по заказу столичной администрации (еще когда мэром была Наталья Хозяинова) Российским университетом транспорта (МИИТ) – крупнейшим научным и учебным заведением в системе Министерства транспорта РФ. Цена вопроса – 10 миллионов рублей.

Но чиновники ничего не хотели менять при Владимире Голдине. Сейчас его на посту главы администрации (с приставкой врио) сменил Максим Мартышин, который сразу же среди своих приоритетов обозначил важность транспортной доступности. Значит, есть надежда, что ветеранам стоит ждать изменений в работе общественного транспорта.

Были федеральными, стали региональными

Острая тема – обеспечение населения лекарствами. В прошлом году накапливалось до трех тысяч необслуженных рецептов. Люди не знали, что делать, куда идти за помощью. Сейчас ситуация вроде как нормализовалась.

На данный момент траты бюджета на обеспечение льготников лекарствами увеличились с 2,4 до 4,1 млрд рублей. С чем это связано? Расширилось число льготников, при этом лекарства дорожают. Николай Егоров еще обратил внимание на то, что часть льготников перешла из разряда федеральных в региональные, что, конечно же, обернулось дополнительной нагрузкой для нашего бюджета. Надо разбираться, в чем тут дело. Тем более что дополнительные средства на оплату лекарств были взяты из резервного фонда и первоначально предназначались для погашения государственного долга Республики Коми.

Наметилась положительная динамика по части обеспечения инвалидов техническими средствами. Сейчас таковых насчитывается 1300 человек, в 2024 году было 2600, в 2023-м – 5,5 тысячи человек.

Разруха на окраинах

Среди обсуждаемых тем было и состояние городской инфраструктуры. Нужна отдельная программа по ремонту дворовых территорий. Если в самом центре некоторые из них находятся в полуразрушенном состоянии, то что говорить о так называемых «рабочих окраинах».

В микрорайоне «Орбита», который начал застраиваться еще в советское время, есть дворы, которые за прошедшие десятилетия так и не узнали, что такое хотя бы косметический ремонт. Можно лишь догадываться, что здесь на дорогах было когда-то асфальтовое покрытие. Другой вопрос: где на благоустройство брать деньги при бюджетном дефиците? Кроме того, мало сделать ремонт, нужно, чтобы он был качественным, а не так, как в той же «Орбите», где в одном из многоквартирных домов после ремонта крыши дождевая вода стала стекать в подвал.

Ветераны также обратили внимание на то, что в микрорайоне Емваль, который в последние годы активно застраивается, в прошлом году открылась новая школа на 825 ученических мест, как ни странно, не хватает торговых точек, людям за продуктами повседневного спроса приходится ездить в Эжву. А в местечке Чит, которое находится прямо в противоположной части столицы, есть острая потребность в открытии аптечного пункта.

Как бороться с мошенниками?

На встрече с прокурором республики затрагивались самые разные темы, обсуждались конкретные житейские ситуации. Например, что делать гражданам, которые стали жертвами финансовых пирамид. Лишь после того, как они проходят через все судебные инстанции, им выплачиваются какие-то компенсации, но совершенно мизерные. Получается, что закон соблюден, любители чужих денег находятся в местах не столь отдаленных, а их жертвам что с этого? Своих кровных обратно они получить не могут, поскольку их обидчики стали финансово несостоятельными.

Говорили и о телефонных мошенниках, в «сети» которых часто попадают именно люди пожилого возраста. Впрочем, не только они. Николай Егоров привел пример, когда через школьницу мошенники добрались до кошелька ее родителей. Конечно, тут нужна разъяснительная работа. Кстати, именно ее совсем недавно активно начали вести федеральные телеканалы через социальную рекламу. По одному из федеральных каналов как раз на этой неделе идет телесериал о телефонных мошенниках и о том, как с ними бороться. Смотрите и делайте выводы.

Сергей МОРОХИН.