Пропали яблоки (Блиц от 3 апреля)

На сыктывкской Яблоневой аллее вандалы вновь похитили все золотые арт-объекты.

Общественная территория была благоустроена еще в 2024 году. С тех пор неизвестные неоднократно портили объект, похищая латунные украшения – золотые яблоки. По фактам вандализма даже возбуждались уголовные дела. Интересно, что за Яблоневой аллеей ведется видеонаблюдение, которое помогает выявлять хулиганов, но это их не останавливает.



Новые имена в мартирологе



Республика Коми несет людские потери в ходе специальной военной операции.

Печальный список пополнили наши земляки: Александр Иванов и Денис Ваганов из Ухты, Сергей Мезенцев, уроженец с. Дутово Вуктыльского района, Василий Микитин из Сыктывкара, Александр Ромашкин из Нювчима, Владимир Соловьев из пос. Кожва Печорского района, Иван Артеев, житель с. Кипиево Ижемского района, Владимир Радыванюк из Инты, Сергей Слушнис, уроженец п. Троицко-Печорск, Павел Потапов из пос. Визябож Корткеросского района.



Половодье: готовность №1



В Корткеросском районе существует риск подтопления 12 населенных пунктов. Эта информация была озвучена на заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

В зоне подтопления могут оказаться: Усть – Лэкчим, Намск, Большелуг, Веселовка, Выльыб, Богородск, Новик, Наволок, Нившера, Мордино, Лунь и Алексеевка. В зоне риска находятся 309 домов, в которых проживают 571 человек. Особую сложность может создать ситуация с транспортной доступностью: шесть населенных пунктов могут оказаться отрезанными из-за половодья – Мордино, Намск, Новик, Наволок, местечко Заречье (возле села Нившера) и Троицк. В этих населенных пунктах проживает свыше тысячи человек.



Идет охота на волков



С начала года охотникам в Коми удалось добыть 59 серых хищников.

Охота на волка в регионе ведется в установленные правилами сроки: с 1 августа по 31 марта. Наибольшее количество волков добыто в Усть-Куломском районе (16 особей), Троицко-Печорском районе (7) и Сыктывдинском районе (6). В тройку лидеров также входят Ухта и Сысольский район, где было добыто по 5 хищников. За добычу волка предусмотрена выплата вознаграждения в размере 20 тысяч рублей плюс разрешение на добычу лося.



В городе Сочи теплые ночи



С 24 апреля возобновляется авиасообщение между Воркутой и Москвой.

Перевозчиком выступает авиакомпания «РусЛайн». Вылеты запланированы по пятницам в 16.00. Из Москвы (аэропорт Жуковский) самолеты также будут отправляться по пятницам в 12.10. Стоимость перелета начинается от 10 тысяч рублей без багажа.

А из Сыктывкара появился прямой рейс в Сочи — улететь на юг и вернуться обратно теперь можно без пересадок. Полеты выполняются по субботам авиакомпанией Nordwind Airlines. Стоимость билетов на данный момент начинается примерно от 13 тысяч рублей в одну сторону.

За год в Коми скончались 67 детей



В структуре детской смертности на первом месте – внешние причины.

Об этом говорится в докладе детского омбудсмена Коми Татьяны Козловой об итогах 2025 года. Омбудсмен ссылается на данные Минздрава Коми. Из 67 детей 29 скончались на первом году жизни. В смерти детей от 0 до 17 лет на первое место вышли внешние причины — это дорожно-транспортные происшествия, пожары, утопления, отравления, бытовой травматизм и прочее. Так, в 2025 году не удалось избежать несчастных случаев с детьми на водных объектах. По данным ГУ МЧС по Коми, утонули 2 ребенка в Сыктывкаре, в Сосногорске и Усть-Куломском районе — по одному. При этом спасли пятерых несовершеннолетних.



Полиция искала нелегалов



За неделю выявлено 38 административных правонарушений в сфере миграции.

С 23 по 29 марта во время рейдов полицейские проверили 1529 объектов: 933 транспортных средства, 402 жилых объекта, 74 торговые точки, 27 организаций лесопромышленного комплекса, 16 стройплощадок, 18 мест компактного проживания иностранных граждан. В Сыктывкаре, например, сотрудники ОВД выявили пятерых граждан Узбекистана, нарушивших правила въезда в Россию либо режим пребывания в стране.



Погибли три коровы



На семейной ферме фермерского хозяйства Алексея Каргина произошел пожар.

28 марта в пожарно-спасательную службу Койгородского района поступило сообщение о возгорании фермы по улице Набережной в поселке Седтыдор. Его ликвидировали на площади 50 квадратных метров. Предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования. Из 58 коров погибли три, остальных животных удалось своевременно вывести из коровника. Предварительная сумма ущерба составила 2,5 млн рублей.



20 тонн элитного картофеля



Столько Минсельхоз региона планирует получить в этом году.

Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Елдин, выступая в Общественной палате Коми. Министр обозначил приоритеты в растениеводстве и рассказал, что к 2030 году в республике планируют построить овощехранилища на 5200 т и создать собственный семеноводческий центр. В этом полевом сезоне в оборот будет вовлечено не менее 50,6 тыс. га сельхозземель.



Начались дорожные работы



В селе Вольдино начались работы по капитальному ремонту автодороги Сыктывкар-Троицко-Печорск.

Завершение строительно-монтажных работ запланировано на 31 августа 2027 года.