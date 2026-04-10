«ПРОСТИТЕ НАС, ДЕТИ!» Сельские ребята останутся без «корочек» – их лишили возможности получить профессию

В начале апреля окончательно прекратил работу Визингский филиал Коми республиканского агропромышленного техникума (КРАПТ) – то самое легендарное СПТУ-21, которое десятилетиями готовило для Сысольского, Койгородского и Прилузского районов трактористов, поваров и водителей.

Ранее столь же печальная участь постигла и местный филиал Республиканского центра дополнительного образования (РЦДО), где ребята учились не только петь и рисовать, но и, что важно для села, получали технические навыки.

Новость о закрытии филиала техникума не стала громом среди ясного неба. Слухи о его ликвидации ходили по Визинге с осени 2024 года. Однако у жителей и педагогов еще теплилась надежда. Весной прошлого года на встрече с тогдашним министром образования региона Натальей Якимовой, в которой участвовали депутат Госдумы Олег Михайлов и известный в Сысольском районе активист Ярослав Коробейник, прозвучали конкретные заверения. Руководство Минобраза тогда обнадежило: Визингский филиал

КРАПТа трогать не будут.

Но теперь мастерские учебного заведения опустели, надежды рухнули.



Вместо учебы – досуг



Дабы понять, что именно потеряла Визинга, не обязательно поднимать пыльные папки с отчетами. Достаточно поговорить с людьми, которые помнят, как в 1984 году сюда, на базу совхоза «Сысольский», пришли первые семьдесят ребят. За сорок лет через эти мастерские и классы прошли многие сельские пацаны и девчонки. Они садились за руль тракторов на полях, вставали к плите в местных столовых, чинили технику в гаражах.

Внушителен список профессий, которые сельская молодежь получала в этих стенах. С 1984 по 2020 годы отсюда выпустили сотни трактористов-машинистов, клубных работников, помощников воспитателей, младших медсестер, слесарей-ремонтников, столяров и плотников, фермеров-арендаторов, водителей категорий «В» и «С», поваров и кондитеров, автомехаников, дорожников, продавцов, мастеров по ремонту и обслуживанию машинно-тракторного парка, мастеров сельхозпроизводства, растениеводов, бухгалтеров, мастеров общестроительных работ. И это только те, кто получил «корочки» до 2020-го. За каждой строчкой – живые люди, которые оставались работать на земле, кормили семьи, поднимали хозяйство.

Сегодня в опустевших коридорах бывшего СПТУ-21, если верить озвученным летом планам, должен открыться сельский молодежный центр. Идея досуга для молодежи сама по себе неплоха. Но, как отмечают местные жители, в здании училища места хватило бы и на учебные классы с мастерскими, и на спортивно-досуговую зону. Однако выбран другой путь – полное прекращение образовательной деятельности.

Для родителей, чьи дети по разным причинам не могут или не хотят уезжать за профессией в Сыктывкар, это означает: платное обучение на стороне либо перспектива остаться без специальности вовсе.

Кстати, на апрельском «круглом столе» в Совете Федерации представители Минпросвещения России говорили о важности среднего профессионального образования. О том, что к 2032 году стране потребуется более 6 миллионов выпускников колледжей и техникумов. Спрос на места в училищах, по идее, должен только расти. Но для Визинги эта логика, увы, не работает – принимать новых студентов здесь не будут.



Кто виноват?



Эмоциональный накал, который сопровождал процесс ликвидации, хорошо передают слова Ярослава Коробейника, одного из тех, кто до последнего пытался отстоять филиал. Уже после закрытия он написал в соцсетях обращение к педагогам: «Ваши усилия и терпение воспитали не одно поколение достойных граждан. В доказательство ваши выпускники первыми встали на защиту Отчизны в СВО… Простите нас, дети, за отсутствие возможности учиться дома, рядом с родителями».

Раньше парень или девчонка могли прийти сюда, выучиться на повара или механизатора и остаться работать там, где родились. Теперь этот путь перекрыт.

На осенней встрече с жителями в 2024 году директор КРАПТа (сам агротехникум находится в Выльгорте) Светлана Савинова (видео с той встречи есть в редакции) предложила свое объяснение ситуации с филиалом. Ответственность за отсутствие набора и, как следствие, за потерю финансирования она предложила разделить с самими жителями района. Прозвучали вопросы к родителям: «Ау, где дети?» и к предпринимателям: «Почему не запланировали потребность в кадрах на пять лет вперед?». Для села, где каждый механизатор на вес золота, а предприниматели зачастую сами едва сводят концы с бухгалтерией, такая постановка вопроса показалась людям странной. Получается, что за сохранение учебного заведения должны биться все, кроме самого руководителя?

Есть и еще один штрих. Согласно открытым данным, Светлана Савинова возглавляет техникум с 2008 года. За эти годы, как отмечают педагоги, список специальностей, которым обучали в стенах некогда мощного СПТУ-21, ставшего в 2009 году его филиалом, сузился буквально до двух позиций. То есть вместо расширения перечня профессий, востребованных современным селом, происходило планомерное сворачивание образовательных программ.



Спиной – к деревне



Славная история СПТУ-21 завершилась в 2026 году, объявленном в Коми Годом села. Предполагалось, что власти республики хотя бы в этом году будут уделять больше внимания проблемам сельчан, а чиновники повернутся «лицом к деревне». Но в реальности – повернулись «спиной».

Каждый месяц из разных уголков республики приходят новости, похожие друг на друга как близнецы: где-то объединяют детские сады, где-то «сливают» малокомплектные школы в одну, а где-то, как в случае с филиалом КРАПТа или РЦДО, учреждения просто исчезают с карты района.

В официальных комментариях чиновники, как правило, ссылаются на необходимость сокращения расходов на административный аппарат и повышение эффективности. Однако под «оптимизацию» первыми попадают не кабинеты управленцев в городах, а те самые районные площадки, где учили детей.

Там, где сегодня закрывается училище, завтра опустеет школа, послезавтра сократятся маршруты автобусов, а затем родители окончательно примут решение собирать чемоданы.

Символично, что именно в Год села деградация сельских районов Коми заметно ускорилась.



Нина АНАНИНА.