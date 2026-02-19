Пятница, тринадцатое (Криминал от 20 февраля)

В прошлую пятницу, 13 февраля, в Ухте произошло жестокое убийство.

Органами предварительного следствия установлено, что утром на почве ревности мужчина умышленно нанес своему знакомому не менее 88 ударов ножом. От ранений потерпевший скончался на месте происшествия.



Семь ударов в шею



Дело об убийстве на железнодорожной станции в Сосногорске направлено в Верховный суд Коми.

32-летний машинист бульдозера, находясь в помещении дежурного железнодорожной станции Сосногорск, напал на своего коллегу и нанес ему не менее семи ударов ножом в область шеи. После этого он похитил у него деньги и скрылся с места преступления. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Убийца содержится под стражей. Свою вину он признал в полном объеме.



Ограбили пенсионера



Три соцработницы похитили у воркутинского пенсионера более 7,3 млн рублей.

Женщины осуществляли уход за 86-летним воркутинцем, относящимся к категории «дети войны». Имея доступ к его банковским счетам, они похищали с них денежные средства. Приговором Воркутинского суда одна из соцработниц получила 4 года лишения свободы, вторая – на 6 месяцев меньше. Третья получила условный срок. Верховный суд Коми оставил приговор без изменения.



«Черная» бухгалтерия



Подельники похитили из магазина электроники в Сыктывкаре товары на сумму более 3 млн рублей.

Преступниками оказались двое сотрудников магазина – 33-летний ранее судимый уроженец Прилузского района и его 46-летняя коллега, жительница Сыктывкара. Они использовали свой доступ к бухгалтерской программе и на протяжении 2,5 лет вносили в базу данных незаконные изменения, фиктивно списывая товар со склада магазина. Похищенную электронику злоумышленники реализовывали вне торговой точки, вырученные средства делили поровну. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



Раненый истек кровью



В печорском поселке Путеец произошла драка. 51-летний мужчина напал на знакомого с ножом.

По данным правоохранителей, между фигурантом уголовного дела и его 39-летним приятелем произошла ссора, во время которой обвиняемый ударил потерпевшего ножом в область бедра. От полученной кровопотери мужчина скончался на месте.



Арестовали за бутылку вина



Жительница Усинска похитила из магазина литровую бутылку вермута.

Гражданку с похищенным задержали сотрудники ЧОПа, но дама смогла убежать от них. Лишь два месяца спустя женщину привлекли к ответственности. Мировой судья назначил наказание в виде административного ареста сроком на трое суток.