На фоне банкротства ООО «ЖЛПК», тотальных задержек зарплат и массовых сокращений комбинат покинули около двух третей сотрудников. Сегодня на предприятии работает не более 400-450 человек. Для моногорода это прямой путь к вымиранию: отток населения, обвал местного бюджета и потеря будущего.
Между тем начальник УФСИН Дмитрий Коновалов и гендиректор комбината Сергей Андреяхин договорились о расширении использования труда осужденных. Для них уже созданы «комфортные» условия прямо на территории завода. Предприятию нужны рабочие руки, но оно находит их не в соседних домах, а за колючей проволокой. Пока жители бегут, на территории завода растет участок колонии-поселения ИК-31 и исправительный центр.
Почему люди против?
- Вопрос безопасности. Массовое присутствие осужденных, даже из колоний-поселений, неизбежно меняет атмосферу в поселке. Тревога за личную безопасность, особенно вечером, — не предрассудок, а естественная реакция людей, которых не спросили.
- Социальная несправедливость. Поселок теряет рабочие места. Вместо того чтобы повышать зарплаты и улучшать условия для жешартцев, чтобы привлечь или удержать кадры, комбинат выбирает «удобную» рабочую силу, которой сложно предъявить претензии.
- Будущее Жешарта. Если основная масса работников – привозные осужденные, то что остается местной молодежи? Варианты: уезжать или конкурировать за место с теми, чья стоимость труда для бизнеса искусственно занижена.
Бизнесу это выгодно?
- Контролируемая и дешевая рабочая сила. Заключенные – крайне зависимые работники. Им сложно отстаивать свои права, требовать повышения оплаты или улучшения условий. Их «достойная оплата» чаще всего несопоставима со ставками на свободном рынке.
- Снижение издержек. Не нужно вкладываться в долгосрочные социальные программы, развивать инфраструктуру поселка – школы и детские сады – для привлечения кадров. Жилье для «работников» – это объект режимного типа на территории предприятия.
- Лояльность и дисциплина. Администрация колонии обеспечивает дисциплину вместо профсоюза. Уволить такого работника проще – это вопрос одного рапорта.
- Господдержка. Сотрудничество с УФСИН часто сопровождается льготами, субсидиями или имиджевыми бонусами как «социально ответственный бизнес», помогающий ресоциализации.
Жешартский фанерный комбинат решает кадровый вопрос самым экономичным для себя, но самым социально опасным для поселка способом. Стратегия «устойчивого роста» предприятия оказывается построенной на труде, лишенном обычных гражданских свобод. Таким образом краткосрочная выгода бизнеса разрушает социальную ткань моногорода.
Вопрос жителям: готовы ли они мириться с превращением родного поселка в придаток производственно-исправительного комплекса?
Нина АНАНИНА.