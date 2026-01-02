На фоне банкротства ООО «ЖЛПК», тотальных задержек зарплат и массовых сокращений комбинат покинули около двух третей сотрудников. Сегодня на предприятии работает не более 400-450 человек. Для моногорода это прямой путь к вымиранию: отток населения, обвал местного бюджета и потеря будущего.

Между тем начальник УФСИН Дмитрий Коновалов и гендиректор комбината Сергей Андреяхин договорились о расширении использования труда осужденных. Для них уже созданы «комфортные» условия прямо на территории завода. Предприятию нужны рабочие руки, но оно находит их не в соседних домах, а за колючей проволокой. Пока жители бегут, на территории завода растет участок колонии-поселения ИК-31 и исправительный центр.



Почему люди против?

Вопрос безопасности. Массовое присутствие осужденных, даже из колоний-поселений, неизбежно меняет атмосферу в поселке. Тревога за личную безопасность, особенно вечером, — не предрассудок, а естественная реакция людей, которых не спросили. Социальная несправедливость. Поселок теряет рабочие места. Вместо того чтобы повышать зарплаты и улучшать условия для жешартцев, чтобы привлечь или удержать кадры, комбинат выбирает «удобную» рабочую силу, которой сложно предъявить претензии. Будущее Жешарта. Если основная масса работников – привозные осужденные, то что остается местной молодежи? Варианты: уезжать или конкурировать за место с теми, чья стоимость труда для бизнеса искусственно занижена.

Бизнесу это выгодно?