Распилил сейф бензопилой (Криминал от 3 октября)

В Ухте 25-летний сотрудник автомастерской украл сейф, где хранились 117 тысяч рублей.

Ночью он проник в автосервис и попытался вскрыть сейф сначала отверткой, а затем распилил стенку запирающего устройства бензопилой. Украденные деньги потратил на личные нужды, а сейф выбросил. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Мать скончалась от ран

В Усть-Вымском районе 16-летний подросток осужден за убийство.

Во время ссоры возле частного дома, расположенного в одном из населенных пунктов района, несовершеннолетний на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений пырнул мать ножом в шею и живот. От полученных ран женщина скончалась на месте. Сын-убийца приговорен к 6 годам лишения свободы в воспитательной колонии.

Слово – не воробей

Жительница Усинска получила СМС от своей соседки с оскорблениями в нецензурной форме.

Для привлечения соседки к ответственности женщина обратилась в прокуратуру. Рассмотревший дело об административном правонарушении судья признал обидчицу виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей. Кстати, в этом году за оскорбление привлечены к административной ответственности уже 12 жителей Усинска.

Не прошел мимо

За находку, сданную в комиссионный магазин, ухтинцу назначили 260 часов обязательных работ.

Проходя мимо магазина «Пятерочка», мужчина увидел на дороге сотовый телефон. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он поднял его и решил оставить себе, а позже сдал его в комиссионку.

Ненадежные простыни

В Печоре мужчина спускался с четвертого этажа по веревке из простыней.

В службу спасения поступило сообщение о том, что с четвертого этажа дома по ул. Социалистическая упал человек. Выяснилось, что пострадавший решил спуститься на первый этаж по связанным простыням. По всей вероятности, узел развязался, и мужчина оказался на козырьке пристройки со сломанными ногами. Спасатели вместе с медиками поднялись к нему и с помощью альпинистского снаряжения и спинального щита эвакуировали в машину скорой помощи.

Водитель чудом выжил

По дороге в Емву дно и крышу его автомобиля пробила жердь.

Мужчина получил разрыв мягких тканей ноги и груди. Кол вошел в подвеску, ударил в подкрылок в районе педали, где находились ноги хозяина автомобиля. До экстренных служб дозвониться не удалось из-за отсутствия связи на данном участке, вызволять себя пришлось самостоятельно. Пострадавшему пришлось отрубить часть дерева снизу топором, чтобы она не втыкалась в землю. А с верхней частью кола он доехал до поселка Мещура, где вызвал ГАИ и обратился к медикам. Ущерб, нанесенный автомобилю, оценивается в сумму более 420 тысяч рублей. Водитель намерен взыскать ее вместе с компенсацией морального вреда с администрации Княжпогостского района и подрядной организации, которая обслуживает этот участок дороги.