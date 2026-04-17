Решение суда – просто «бумага»? Сыктывкарцы с «рабочей окраины» добиваются цивилизованного отношения к себе

Центральная часть Сыктывкара в плане ухоженности (с некоторыми оговорками) вполне соответствует статусу столицы. Но если пройти дальше – в сторону так называемых «рабочих окраин», то вырисовывается весьма мрачная картина разрухи и запустения, особенно вдоль улицы Печорской в сторону закрывшегося 15 лет назад Мясокомбината и его окрестностей.

Понятно, что финансов на поддержание городской инфраструктуры в должном порядке у столичной администрации всегда не хватает. Но дело тут не только в скудных денежных ресурсах. Зачастую у чиновников нет желания заниматься насущными проблемами горожан, если есть возможность их просто отфутболить.



Так выглядит опасная обочина на улице Зимней.

Десять лет спустя…



Ольга Броварова проживает в районе бывшего Мясокомбината. В этой части города отсутствует элементарное благоустройство. И уже 10 лет неравнодушная сыктывкарка ведет переписку с чиновниками.

Приведем здесь выдержку из одного из ее обращений в адрес главы Коми Ростислава Гольдштейна: «С 2016 года мы – жители района Мясокомбинат Сыктывкара (улицы Складская, Земляная, Зимняя, Садовая) – обращаемся в администрацию Сыктывкара по поводу ремонта и организации тротуаров вдоль ул. Печорской от Октябрьского проспекта… Обращались в Роспотребнадзор и в администрацию Президента РФ, после чего к нам приезжал представитель ОГИБДД УМВД России по Сыктывкару, им были выявлены нарушения и составлен акт о том, что у нас отсутствуют тротуары и знаки пешеходного перехода на перекрестках…»

Также в обращении отмечается, что неблагоприятную ситуацию с инфраструктурой официально подтвердила городская прокуратура, есть решение Сыктывкарского горсуда, в соответствии с которым администрация Сыктывкара обязана была обустроить до 1 сентября 2018 года тротуары вдоль улицы Печорской в сторону Мясокомбината. Но вопрос с тротуарами так и не был закрыт. Лишь после обращения в 2020 году к тогдашнему главе Коми Владимиру Уйбе в срочном порядке была произведена отсыпка асфальтовой крошки вдоль дороги, но это принципиально ничего не поменяло.

И еще одна деталь к общей безрадостной картине – известно, что асфальтовая крошка является отходом четвертого класса опасности для окружающей среды, поэтому ее нельзя просто ссыпать на землю, а лучше утилизировать.



Деньги освоены



Кто-то подумает: мол, нам бы ваши проблемы с тротуаром и «крошкой», когда дороги превращаются в направления. Да нет, и с дорогами здесь, на «рабочей окраине», беда. В 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» «Коми дорожной компанией» проводились работы по укладке дорожного покрытия по улицам Складская, Земляная и Зимняя.

Деньги были освоены, а результат не радует. Так, по улице Зимняя дорожное полотно уложено с большими нарушениями, в частности, дорога получилась кривой и зауженной, местами высота обочин колеблется от 20 до 80 сантиметров, что само по себе затрудняет дорожное движение. Прокуратура в ходе проверки зафиксировала ляпы дорожников, но ничего предпринимать не стала. Ничего не поменялось и после хождения Ольги Броваровой по кабинетам ответственных чиновников.



Когда деревья стали большими



Но если приведение дорожного полотна в нормативное состояние требует действительно существенных затрат, то уж вроде как навести порядок с зелеными насаждениями – дело пустяковое. Но как бы не так.

Вдоль все той же улицы Печорской сильно разрослись тополя. Деревья уже старые и полусухие, поэтому при сильном ветре ломаются, большие ветви падают на проезжую часть и на пешеходную зону, а также на участки жилых домов.

«По поводу обрезки тополей я обращалась с заявлением в городскую администрацию еще в 2022 году, – рассказывает Ольга Владиславовна. – Был получен ответ, что работы по содержанию зеленых насаждений в нашем районе будут включены в план на 2022-2023 годы. В августе 2023 года на личном приеме тогдашний глава администрации Сыктывкара Владимир Голдин уверил, что работы по омоложению (формированию) деревьев будут включены в план мероприятий по содержанию зеленых насаждений теперь уже на 2024-2025 годы. И что дальше? А ничего, никто данные работы в план не включил, никаких действий по обрезке сухих и старых деревьев не проводилось…»



Дико и нелепо



Этот факт также отмечен в письме Ольги Броваровой в адрес главы Коми. Со стороны, конечно, все это выглядит как-то нелепо: где глава целого субъекта Федерации и где какие-то «сухие деревья»? Но, к сожалению, приходится констатировать: государственная машина управления на муниципальном уровне уже давно пробуксовывает.

В этой связи можно привести другой пример. Согласно еще советскому градостроительному плану, центр Сыктывкара с микрорайоном «Орбита» должна была связать также улица Первомайская, но ее широкая часть неожиданно обрывается сразу за управлением МВД России по Сыктывкару. Дальше мешают проложить автодорогу частные дома и постройки, которых не было в градостроительном плане.

Уже на протяжении более 30 лет слышу от чиновников ответ, что вопрос с соединением Первомайской с «Орбитой» решается. В переводе с чиновничьего языка на обычный такой ответ означает, что дороги, которая могла бы существенно разгрузить столицу от автомобильных пробок, не будет никогда! Или все-таки когда-нибудь дождемся перемен?



Сергей МОРОХИН.