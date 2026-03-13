Под зеленецким брендом можно делать не только куриную колбасу, но и организовать индустриальный кластер. Идея создать под Сыктывкаром индустриальный парк «Зеленец» пришла чиновникам Желтого дома много лет назад. Им удалось убедить Москву, что проект превосходный. Под него были получены огромные средства из российской казны. И теперь федералы могут сказать: покажите готовый объект либо верните деньги. Но показать, увы, особо нечего. Денег тоже нет – они потрачены.

В начале марта Конт-рольно-счетная палата Республики Коми представила отчет об использовании средств, выделенных на создание индустриального парка под Сыктывкаром в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (за период с 1 января 2023 года по 1 октября 2025 года).



Средства освоены



Общий размер финансирования проекта по созданию ИП «Зеленец» со специализацией в сфере деревообработки (для размещения малых и средних предприятий) составил 526,3 млн рублей (с софинансированием из федерального бюджета в размере 500 млн рублей). Фактически была израсходована вся сумма – 526,2 млн рублей, из них более 72 процентов ушло на оплату стройматериалов.

По деньгам (их освоению) вроде все здорово вышло, а вот по результату… КСП установила, что АО «ИП «Зеленец» не был соблюден график выполнения мероприятий по созданию парка, что привело к просрочке ввода объекта в эксплуатацию более чем на 9 месяцев (по состоянию на октябрь 2025 года).

Реализация проекта предусматривалась в условиях изначально нереалистичных сроков – не учитывался нормативный срок строительства парка, определенный в проектной документации (18 месяцев), отмечается в отчете КСП Коми. В рамках отчетности по реализации проекта были предъявлены расходы по оплате авансовых платежей, не подтвержденные документами о фактическом выполнении работ (услуг).

Согласно выводам КСП, строительство объекта не завершено, отсутствует «динамика по количеству резидентов и созданных рабочих мест». Объем бюджетных вложений несоизмерим с достигнутым результатом. Это значит, что бюджетные средства в сумме 526 млн рублей были потрачены неэффективно. Более того, Республике Коми грозят финансовые санкции за столь нерачительное использование федеральных средств.



Мощные цифры



ИП «Зеленец» был для Коми важнейшим экономическим проектом 20-х годов. В апреле 2024 года на Днях Республики Коми в Совете Федерации экс-глава Коми Владимир Уйба с высокой трибуны рассказывал всей стране, что ИП «Зеленец» должен вот-вот открыться, что в него будет вложен миллиард рублей!

Миллиард рублей, надо полагать, это вместе со средствами потенциальных инвесторов, а также деньгами из республиканской казны (они где-то «затерялись»). Но в итоге в проект вложились только «доверчивые» федералы.

А вот еще несколько мощных цифр: на территории парка должны развернуть свою деятельность 10 резидентов, в планах – создание порядка 400 рабочих мест (изначально речь шла даже о 1400). Понятно, что новый экономический объект изначально сулил и значительные налоговые поступления во все уровни бюджета. Речь шла о многомиллиардных суммах.

Будем объективны, организаторам индустриального парка сильно не повезло, – не в то время они затеяли экономические преобразования. И какой смысл вкладываться инвесторам в сложный бизнес-проект, когда деньги можно положить в коммерческий банк под 15-17 процентов годовых (а то и больше) и тихо сидеть «на печи», дожидаясь дивидендов. Такова сегодняшняя экономическая реальность.



Чем рискуем



– Я вижу здесь два ключевых риска: первый – экономический. Мы вложили 526 миллионов, а эффективность использования этих средств, по заключению КСП Республики Коми, отсутствует, – комментирует ситуацию депутат Госсовета Коми Николай Удоратин. – Платежи «осваивались» (более 70 процентов ушло на материалы), а реального результата в виде готовых цехов и рабочих мест для жителей Сыктывдинского района и Сыктывкара мы пока не видим.

Второй риск – репутационный и финансовый для всего региона. Из-за срыва сроков федеральный центр может применить к Республике Коми меры ответственности. По сути, безот-

ветственность одной структуры может ударить по бюджету всей республики. Напомню, что принятый республиканский бюджет и так крайне закредитован.



Маниловщина по-коми



Впервые в Республике Коми заговорили о создании своего технопарка в 2010 году. Спустя два года ученые подготовили обоснование для создания инновационно-технологического центра на базе Выльгортской научно-биологической станции в местечке Еляты в Сыктывдинском районе. Старожилы помнят, что в советское время там располагался еще и пионерский лагерь «Тимуровец». В итоге на живописном месте вместо научного центра появился центр развлечений и коттеджный поселок.

В 2013 году Госсовет Коми принял законопроект о технологических и индустриальных парках, в котором подчеркивалось, что резиденты смогут рассчитывать на налоговые льготы. В планах было возведение технопарков в Сыктывкаре (лесопромышленная специализация) и Ухте (нефтегазовая направленность). Еще в то время подыскивали в сельской глубинке место для создания аграрного технопарка. До сих пор ищут.

Из всего задуманного удалось лишь сделать Емву (Княжпогостский район) территорией опережающего развития, но опять-таки только на бумаге. Не пришел в Емву инвестор для развития крупного тепличного хозяйства, не завалили северными тепличными помидорами и огурцами Коми и соседние регионы. Но очень настойчиво обещали.

Еще были проекты по созданию в 2015 году технопарка, связанного с энергоэффективностью, в сыктывкарском поселке Краснозатонский. В 2019 году в Сыктывкаре должен был открыться первый частный технопарк, специализирующийся на деревообработке, производстве мебели и другой нужной продукции. В 2020 году должен был наконец-то получить «вторую жизнь» заброшенный еще в прошлом веке мелькомбинат в Сыктывкаре: там собирались производить древесную муку и технический спирт.

Пополнит ли индустриальный парк «Зеленец» этот список упущенных возможностей? По словам экспертов, время, чтобы исправить ситуацию, пока еще есть.



Сергей МОРОХИН.