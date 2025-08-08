В конце июня «Трибуна» сообщила, что в селе Яренск Ленского района Архангельской области (граничит с Усть-Вымским районом Коми) зреет «административная революция» – местные депутаты просят своего губернатора Александра Цыбульского «отдать» их территорию Республике Коми: мол, жить в таких ужасных условиях им уже просто нет мочи. На днях они получили ответ из Архангельска.

Ожидаемо ответил не сам губернатор («не царское это дело»), а его департамент по внутренней политике и местному самоуправлению. Но прежде, чем перейти к письму чиновников, напомним о причине конфликта.

По «скачущей» грунтовке

Главная причина – это бедственное положение местной медицины. Больных, подлежащих госпитализации, везут из Яренска в Котласскую городскую больницу, что вообще в некоторых случаях смертельно: приходится ехать «скорой» по плохонькой «скачущей» грунтовке 4-6 часов (180 км), а еще надо вовремя попасть на паромную переправу через Вычегду. Не каждый больной выдержит такое мучение.

Наиболее приемлемый вариант – это доставить больного из Яренска по асфальтированной дороге до медицинских учреждений Сыктывкара за 2,5-3 часа. Собственно говоря, это сегодня обычная практика. Но есть один нюанс: если раньше решение по части госпитализации больных (кого и куда направить) принимал главный врач Яренской центральной районной больницы, то с февраля этого года такие вопросы решает случайный диспетчер из Котласской городской больницы. Получается, что ему виднее, кого и куда отправить? Но это же абсурд!

Помимо медицины, разумеется, есть и другие проблемы. Депутаты, в частности, обратили внимание в своем обращении на отсутствие в Ленском районе спортивных объектов и культурно-развлекательных учреждений. С трудоустройством полная безнадега, если и есть возможность найти хоть какую-то работу, то надо ехать в Коми.

Живите будущим

Аж на семи страницах уместился ответ областных чиновников депутатам из Яренска. Добрая его половина была посвящена (по их разумению) развитию, а на самом деле отсутствию спортивных сооружений. Оказывается, ненадлежащее состояние единственной километровой (так прямо в письме и написано – километровой) лыжной трассы в Ленском районе – это вина энтузиастов спорта: они ее обустраивают, пусть за нее и отвечают. За бюджетные средства лыжная трасса появится в будущем, ждите 2028 года! До 2030 года ждите площадки для занятий мини-футболом, волейболом и баскетболом. И в целом «правительством Архангельской области уделяется значительное внимание вопросам поддержки развития инфраструктуры в муниципальных образованиях Архангельской области…» – говорится в письме.

Что касается медицины, то, если понадобится, и дальше будет развиваться сотрудничество по оказанию медицинской помощи с лечебными учреждениями Сыктывкара (есть соответствующее соглашение между соседними регионами).

Кто виноват?

Самый главный пункт – о рассмотрении возможности передачи территории Ленского района Архангельской области Республике Коми – вообще никак не был хотя бы прокомментирован. О том, что существует такая проблема, можно догадаться, лишь прочитав последние пару абзацев из ответа областных чиновников. Оказывается, есть некая «ситуационная проблема», в которой виноваты сами депутаты из Яренска и местная администрация, которые плохо используют «бюджетные инструменты», плохо работают с теми же федеральными структурами для привлечения средств.

Одним словом, в том, что жители глубинки Архангельской области живут плохо и смотрят в сторону Республики Коми, виноваты все, но только не областные власти. Полагаем, что депутаты вряд ли ждали какого-то другого ответа.

Наши в Яренске

Напомним, что чуть больше 100 лет назад основная часть Коми края входила в Яренский уезд Вологодской губернии. Яренск имел статус города, которого лишился в 1924 году, а потом постепенно превратился в неперспективное село.

В Яренске в местном духовном училище учился основоположник коми литературы Иван Куратов. Исследователи его творчества считают, что именно здесь впервые проявилось его поэтическое дарование. Родом из Яренска первый ректор Сыктывкарского университета Валентина Витязева. Сегодня СГУ носит имя социолога Питирима Сорокина, который также бывал в Яренске. В юности во время побелки одной из яренских церквей Сорокин чуть не упал с высоты и не разбился. Сам он считал, что его тогда спасло просто чудо.

Между Яренском и Коми много общего не только в прошлом, но и в настоящем. Поэтому сам факт, что Ленский район является частью Архангельской области, выглядит каким-то административно-территориальным недоразумением. Жителям Яренска сегодня проще добраться до Москвы, чем до Архангельска. Другое дело – Сыктывкар. Он фактически рядом!

Ненецкая карта

Но и среди жителей Коми тоже есть те, кто в силу разных причин завидует региональным соседям. Как-то во время командировки в поселок Новый Бор Усть-Цилемского района я обратил внимание на пенсионерок, занимающихся скандинавской ходьбой. Как они пояснили, с медициной здесь туго, если что случится, то помощи ждать неоткуда. Поэтому одно спасение – физкультура.

В поселке на тот момент проживало порядка 700 человек, для сельской глубинки это немало, но здесь не было даже фельдшера. До районной больницы 140 километров бездорожья. Одна надежда на санавиацию, но ее вызывают лишь в самых экстренных случаях.

Зато ближе населенные пункты Ненецкого округа: четыре часа езды на снегоходе до Нарьян-Мара, где медицина получше, чем в Усть-Цильме, а еще есть много социальных «плюшек» в виде разовых выплат и льгот для тех же пенсионеров. Поэтому я нисколько не удивился, когда в квартире жителя Нового Бора увидел на стене карту Ненецкого автономного округа.

Жители села Большая Пысса Удорского района рассказывали, что за тем же бензином им проще ехать в соседний Лешуконский район Архангельской области. Опять же из-за своей территориальной удаленности от райцентра – села Кослан (более 140 км) – есть сложности с оказанием медицинской помощи, и вообще, в тамошней сельской жизни больше негативных моментов, чем позитивных.

Пойдем другим путем?

Административные границы между соседними регионами устанавливались очень давно, еще на заре советской власти. С тех пор реалии жизни существенно изменились. Но перекраивать эти внутренние границы, как предлагают некоторые горячие головы, все же не стоит – это слишком болезненно. В свое время страну сильно тряхнуло от «перестройки», а затевать «перекройку» – это уж чересчур.

На мой взгляд, надо идти другим путем: менять не границы, а условия жизни людей, в первую очередь, в сельской глубинке. Для этого надо выравнивать социально-экономические параметры и самих регионов, и их отдельных районов.

Сергей МОРОХИН.