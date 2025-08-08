На этой неделе региональное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» провело в Сыктывкаре пресс-конференцию. Поводом для встречи с журналистами стало повышение тарифов на «коммуналку». С 1 июля тарифы повысились сразу на 12 процентов, а в некоторых районах и больше.

Председатель регсовета партии Татьяна Саладина подчеркнула, что сильнее всего рост цен коснулся социально уязвимых слоев населения – пенсионеров, малоимущих, многодетных семей. Еще до этого повышения часть жителей республики была «не в состоянии оплачивать жилищно-коммунальные услуги». Спикер привела региональную статистику: если в 2023 году долг граждан по ЖКУ был 14,6 миллиарда рублей, в 2024-м он составил 16,2 миллиарда рублей. Причем из-за недоимок страдают сами ресурсные организации – не могут вовремя и в полном объеме выполнять работы по модернизации сетей.

Рост тарифов на ресурсы закономерно ведет к росту цен на все – продукты, лекарства, связь, транспортное обслуживание и т.д.

– В таких условиях, к сожалению, не приходится говорить о качестве жизни людей. Для многих жизнь становится трудной, непредсказуемой и запредельно нервной. Многим людям приходится экономить на самых необходимых продуктах питания, – подчеркнула Татьяна Саладина.

Региональное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» провело в Сыктывкаре, Инте, Печоре и Сыктывдинском районе социальный опрос удовлетворенности граждан своим положением. По словам председателя Совета отделения партии в г. Сыктывкаре Татьяны Гейнце, более 50% опрошенных считают свое экономическое положение неудовлетворительным.

– Люди признавались, что могут позволить себе закрыть только минимальные, базовые потребности. Скачок тарифов ЖКХ привел к скачку цен на продукты питания. У нас растет МРОТ, индексируется заработная плата, но рост цен и тарифов съедает все прибавки. Выезд на отдых семье с детьми действительно становится роскошью, – прокомментировала Татьяна Гейнце.

Позиция партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» категорична: необходимо комплексное решение, иначе «цунами цен», по словам Татьяны Саладиной, захлестнет всех.

– На федеральном уровне партия выступала за отмену транспортного налога, предлагала ограничить торговые наценки на основные продукты и снизить НДС на социально значимые товары. Это лишь небольшой перечень мер, вносимых партийцами на рассмотрение в законодательные органы власти в субъектах страны.

Татьяна Саладина считает, что соответственно росту цен и тарифов должна расти поддержка государства. Однако «республика хромает»: поддержка на ЖКУ несколько лет не индексировалась, и только в этом году после настойчивых требований ее индексировали на 4%, жители не ощутили эту помощь. Сейчас, если человек тратит в месяц на жилищно-коммунальные услуги больше, чем 22% от своих доходов, то ему может быть предоставлена субсидия. В партии предлагают сделать ее доступнее и установить показатель в 15%.

– Люди независимо от «категории», установленной для них государством, должны жить, а не выживать. Только такой принцип является справедливым! – уверена Татьяна Саладина.

Партия предлагает свой выход из сложившегося тупика – заморозка тарифов на два года. За это время провести масштабный аудит системы ЖКХ, с привлечением независимых экспертов. Сделать прозрачным для общественности расчет тарифов. Проводить «коммунальную индексацию» доходов граждан в ответ на рост тарифов.

Отстаивать свои права, особенно в сфере ЖКХ, жителям республики помогает Центр защиты прав граждан, который располагается по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 46/4, второй этаж, тел. 8(8212)239280. В республике он действует уже 10 лет, подобные открыты в 76 регионах России.

Как рассказала руководитель Центра Татьяна Цыбульская, главная тема обращений – ЖКХ. Специалисты бесплатно помогают гражданам составить заявления, обращения в надзорные и контрольные органы, добиваться выполнения обязанностей управляющих компаний и формирования активов домов, чтобы сами жители могли бороться за справедливое к ним отношение, в том числе в тарифах на обслуживание жилых помещений.

Тему создания Советов домов поддержал Станислав Штралер. Он поделился своим опытом старшего по подъезду, как орган самоуправления позволяет контролировать качество коммунальных услуг и работу управляющих компаний.

А пока региональное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» готовит обращения в надзорные и контролирующие органы с требованием проверить законность действующих тарифов, в том числе обоснованность последнего повышения тарифов на ЖКУ в Республике Коми. Бездействие в этом вопросе, по мнению Татьяны Саладиной, приведет к социальному взрыву.