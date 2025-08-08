Волки – одни из самых загадочных и удивительных хищников, которые испокон веков вызывают у людей восхищение и страх.

Они проявляют потрясающие навыки во время охоты. Они живут в разных уголках планеты, проявляя удивительную выносливость, сообразительность и способность к выживанию. О волках сложено немало легенд и сказок, в том числе есть мистические истории о них и в коми фольклоре.

Младший брат медведя

Коин (так по-коми называется волк) – один из самых популярных персонажей коми и коми-пермяцкого фольклора. Например, в волка оборачивается сказочный герой, которому нужно пробежать-преодолеть большое расстояние. Волк приносит живую и мертвую воду для убитого героя. В сказках о животных у южных коми и коми-пермяков к\ин называется Лупша-вок (брат Лупша) или Лупъя-вок (брат Лупъя) и считается младшим братом медведя, которого называют Перша-вок (брат Перша).

Видимо, волка так назвали в честь колдуна Лупаръя, который, состязаясь со Стефаном Пермским, превращался в волка. В волка, по представлениям коми и коми-пермяков, могли превращаться и другие колдуны. Хотя коми колдуны чаще оборачивались в медведя. В коми и коми-пермяцких быличках рассказывается и о том, что коин служит лешему в качестве собаки. Собак лешего называют еджыд коиняс (белые волки). В коми сказках волки также называются овцами Ёмы, а медведи – ее коровами. У коми-пермяков существуют былички о волке-оборотне, логово которого находится в большой ели.

Магическая сила

В коми магии клыкам волка приписывали такую же волшебную силу, как когтям и клыкам медведя. Охотники и оленеводы подвешивали коин пинь (волчий зуб) к поясу-тасме, считая, что он спасает от сглаза и болезней. Еще верили в то, что, подкинув в голбец волчий клык, можно умертвить хозяина дома.

Колдуны и знахари верили в то, что коин пинь при правильном использовании может дать большую магическую силу. Использовали в коми магии и другие части волчьего тела. Так, его хвостом колдуны заметали свои следы, чтобы порчу не смогли вернуть на них. С помощью волчьих жил коми колдуны наказывали вора, для этого следовало на горячую сковороду коин сон човтны (кинуть волчью жилу), после этого у вора скрючивались руки. А в повседневной речи коин – это ругательство для жадного и жестокого человека.

Волчий царь

Есть в коми сказках коин сар (волчий царь) – очень опасный дух-оборотень. В одной из сказок он преследует брата с сестрой, которые спасаются от него, перейдя реку по мосту из материнского полотенца.

Обернувшись молодцем, к\ин сар соблазняет сестру и овладевает полотенцем, переходит на другой берег и, опять же с помощью сестры, пытается погубить брата, которого охраняют две собаки: по его наущению сестра посылает брата на мельницу, где за дюжиной дверей остаются собаки. Брат перед смертью просит разрешения попариться, оттягивая свою гибель. Но собаки разгрызли двери и пришли к нему на помощь. С помощью собак герой запирает волка-оборотня в бане и сжигает его. Сестра вытаскивает из огня клык оборотня и с его помощью убивает брата. Но верные собаки приносят живую воду и спасают хозяина.

Оборотни без погон

В мифологии волк-оборотень или ликантроп – это существо, способное превращаться из человека в волка или в существо с чертами волка и человека. Название пошло еще от греческого мифа, в котором Зевс превратил царя Ликаона и его детей в волков.

В славянских странах волк-оборотень известен как волколак. В некоторых европейских странах верили, что люди, умершие в смертном грехе, возвращаются к жизни в облике волков. В странах Восточной Европы оборотней часто отождествляли с вампирами и убивали их похожими способами. В Сербии и оборотень, и вампир известны под общим названием «вулкодлак». Оборотнем можно было назвать и Дракулу из романа Брэма Стокера – помимо летучей мыши или тумана вампир мог превращаться в волка.

Оборотня можно убить только серебряным оружием. Негативная реакция на серебро иногда настолько сильна, что простое прикосновение металла к коже оборотня вызывает ожоги. Кстати, знаменитый волкоподобный Жеводанский Зверь во Франции был застрелен серебряными пулями.

Все ближе и ближе

Во всем мире насчитывается около 32 видов волков. На европейском Северо-Востоке обитают тундровый и лесной волки. Таежный волк, который заселяет лесную зону Коми, – зверь крупный. Длина тела самцов до 140 см, масса – до 57 кг. Стайные звери обычно упитаны лучше, одиночки – хуже. Мех у волков из средних и южных районов грубый, у полярных – пушистый и мягкий. Окраска от белесовато-серой (у северных) до светло-песчано-желтой (у южных).

Волк распространен по всему европейскому Северо-Востоку, доходит до побережья Северного Ледовитого океана. До промышленного освоения Севера в глубокоснежных таежных районах Коми этот зверь был редок. На верхней Вычегде и в Печоро-Илычском заповеднике в 1930-40-е годы прошлого столетия встречался реже других крупных хищников. На Среднем Тимане вообще не было данных о встречах с волками.

Освоение леса человеком расширило и область их обитания. К середине прошлого века численность волков в южных районах Республики Коми увеличилась. Если в 1950-1957 годы добывалось в среднем по 62 волка в год, то с 1958 по 1965 годы – по 128. До 1975 года в верховьях рек Мезени и Выми главным врагом копытных была росомаха, при полном отсутствии волка. В 1978-1980 годах здесь появились волки.

Поскольку они чаще всего пожирают старых и больных животных, а также падаль и мышей, тем самым препятствуя распространению эпидемий, их называют «санитарами леса». Для выполнения «санитарной» функции достаточно, чтобы на территории республики их водилось не более трехсот особей.

Охота на серых

В советское время хищников отстреливали с вертолетов, охотники выслеживали и уничтожали волчьи выводки, преследовали волков на автомототранспорте, истребляли с помощью ядов.

В 2023 году в Коми было добыто 269 особей волка, а в 2024 году – 133 волка. Помимо материального поощрения охотники, добывшие волка, получают разрешения на добычу лося. Численность волка в Республике Коми сократилась, и волки стали реже нападать на домашних животных. Но основными причинами выхода диких животных из леса по-прежнему остаются бесхозные собаки и собаки на привязи, которые являются для волка легкой добычей, свалки с пищевыми отходами и неосвещенные улицы.

Голубоглазые красавцы

Беременность волчицы обычно длится от 62 до 75 дней. Как правило, самка уединяется в логове, где на свет появляются от 3 до 13 волчат. Они рождаются с голубыми глазами, но затем их глаза приобретают золотисто-желтый или оранжевый оттенок. В природе в одной стае может быть от 3 до 40 особей. В волчью стаю входят пары родителей и их дети, а также одинокие особи. За один прием пищи взрослый голодный волк может съесть до 10 кг мяса.

Волки прекрасно плавают и с легкостью могут преодолеть расстояние в 13 км. В среднем волки весят до 62 кг. Однако на Аляске и в Сибири их вес может достигать 77 кг и более. Самыми маленькими представителями считаются арабские волки. Взрослые самки могут весить всего 10 кг. Волки общаются между собой при помощи воя, лая или рыка. Когда член стаи теряется или отстает от стаи, один из волков забирается на гору и начинает выть.

Умирают от голода и болезней

В дикой природе средняя продолжительность их жизни составляет примерно 6 лет. Чаще всего волки погибают от голода, болезней и ранений, полученных во время схватки со своими сородичами. В неволе волки могут прожить 16 лет.

Мозг у волка на 30 процентов больше чем у собаки, это означает, что волк способен запоминать больше необходимой информации, чем его близкий родственник.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.

Любопытные факты

У волков очень хорошо развито обоняние, примерно в сто раз лучше, чем у человека. Они способны распознавать около 200 миллионов различных оттенков запахов и находить добычу на расстоянии до 3 км.

Волки – одни из самых преданных существ. Как правило, они выбирают себе пару и образуют связь на всю жизнь. В случае гибели одного из партнеров второй обычно проводит остаток дней в одиночестве.

В 2002 году московская журналистка и историк Людмила Прошак издала книгу «Северный волк». Историческая повесть посвящена Республике Коми, где она побывала во время предвыборных кампаний 1997 и 2001 годов. Себя на страницах книги она называет «женщиной черной», стоявшей за спиной героя книги – «северного волка» Стефанова (прототипом которого стал первый глава республики Юрий Спиридонов).