Сановитый Филипп (Блиц от 22 августа)

Епископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Филипп возведен в сан митрополита.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 19 августа совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. Во время нее в сан митрополита был возведен епископ Филипп, который услышал троекратное «Аксеос» (в переводе с греческого – «Достоин»). Такая вековая традиция существует в Русской православной церкви при посвящении в духовный сан или вступлении в должность. Напомним, епископ Филипп прибыл в Коми после кончины архиепископа Питирима в июне этого года.

Деньги на воркутинское «кольцо»

Коми получит из федеральной казны 292,8 миллиона рублей.

Подписано распоряжение Председателя правительства России о выделении около 1,8 млрд четырем регионам. Самая большая сумма (более 1,2 млрд) уйдет в Бурятию. Кроме того, федеральную поддержку получат также Приморский край и Сахалинская область. В Коми эти деньги планируют потратить на ремонт кольцевой дороги в Воркуте, создание школьного кванториума в Усинске, закупку более 40 автомобилей скорой помощи, а также машины для дома престарелых.

За 100 баллов – 100 тысяч

Объявлено о повышении денежных выплат победителям и призерам всероссийских олимпиад школьников.

Новые размеры выплат по решению врио главы Коми составят: победителям – 200 тысяч рублей (было 50 тыс.), призерам – 100 тысяч (было 30 тыс.). За 100 баллов на ЕГЭ – 100 тысяч (было 50 тыс.).

Смертельный удар молнии

Недалеко от села Окунев Нос Усть-Цилемского района произошла трагедия.

Два местных жителя поплыли на металлической лодке по реке Печоре в деревню Крестовку, где хотели посетить кладбище. В пути их застала гроза, молния ударила в плавсредство. Когда один из мужчин пришел в сознание, то обнаружил односельчанина лежащим в лодке в разорванной одежде и без признаков жизни. На его голове и ноге появились раны, что указывало на прохождение разряда через все тело. Экспертиза установила, что 57-летний мужчина скончался от поражения атмосферным электричеством.

Охотник погиб на болоте

Усинский отряд «СПАС-КОМИ» нашел погибшего охотника на болоте Сынянюр.

71-летний мужчина из деревни Сынянырд уехал на каракате в лес и не вернулся. Спустя два дня супруга пропавшего обратилась в службу спасения. Знакомые мужчины смогли примерно рассказать, куда он поехал. Выяснилось, что болота Сынянюр непроходимые для техники, поэтому спасателям пришлось обходить территорию по железнодорожным путям. В общей сложности они преодолели 10 км и обнаружили охотника и его технику. По всей вероятности, каракат перевернулся и насмерть придавил водителя.

Прах доставят в Усть-Цильму

Известный поэт Олег Чупров еще в юности уехал из Коми, жил в Санкт-Петербурге, но свое последнее пристанище обретет на родной земле.

Поэт ушел из жизни 9 марта с.г. в возрасте 86 лет. Спустя полгода принято решение захоронить его прах на малой родине. 25 августа в Усть-Цильме состоится церемония прощания. Траурный митинг пройдет на площади районной администрации, а урна с прахом будет предана земле на территории мемориала «Братская могила».

Восстановили, но временно

Мост через реку Пучкома возле села Большая Пучкома на Удоре восстановлен, сообщают местные власти.

Напомним, после сильных дождей бурный поток унес деревянный мост – единственную переправу, связывавшую жителей не только с райцентром, но и с соседними деревнями Чупрово, Муфтюга, Коптюга. Село оказалось фактически отрезано от «большой земли». Людям приходилось пользоваться лодками, а позже, когда вода спала, идти вброд. 20 августа деревянный мост был восстановлен, однако все понимают, что это временный вариант. Самым оптимальным решением был бы наплавной мост, который будет подниматься и опускаться вместе с водой и снимет проблему ежегодного разбора и сборки конструкции. Жители Удоры уверены, что руководство района и республики их услышит.

Кослан остался без почты

Работа почтового отделения временно приостановлена с 4 августа. Причина – нехватка сотрудников.

Сегодня на три участка работает один почтальон, поэтому возникли риски невыплаты пенсий и пособий, доставки корреспонденции. Прокуратура Удорского района начала проверку.

Везет же некоторым…

Сыктывкарец второй раз за короткий срок выиграл в лотерею.

Несколько лет назад Евгений Цивилев выиграл 1,5 млн рублей. Удача пришла к нему снова в этом году и принесла новый выигрыш, в еще большем размере – 2 млн 090 тысяч 675 рублей. О привалившем счастье он пошел рассказать жене, которая поначалу на экране телефона увидела 2 тысячи и только потом посчитала нули. Потом, конечно, «ощутили уже знакомые радостные эмоции», – вспоминает Евгений. Сейчас Цивилевы живут за городом и завершают строительство своего нового дома на территории рядом со старым. Очередной лотерейный выигрыш пришелся кстати: супруги намерены сделать ремонт в новом доме.

Мост откроют через год

Ремонтные работы на мосту через реку Вычегда продолжаются.

Мост соединяет село Корткерос и поселок Аджером. Подрядная организация ООО «Северрегионстрой» планирует завершить работы к концу октября 2026 года. Работы проводятся на левой половине проезжей части моста, что позволяет сохранить движение транспорта.

Плодитесь и размножайтесь

Коми – один из ведущих субъектов России по численности чистопородного генофондного холмогорского скота.

ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» продлен статус генофондного хозяйства по разведению крупного рогатого скота данной породы. Племенным разведением «холмогорки» в регионе занимаются еще 4 хозяйства: ООО «Пригородный» и «Межадорское», племхозы «Ухта-97» и «Изваильский-97». Наше стадо единственное такое в России. Уникальна и сама холмогорская порода: животные идеально подходят для северного климата.