СБЫТ ИЛИ НЕ СБЫТ? На этот главный для наших аграриев вопрос правительство отвечает утвердительно

На недавнем правительственном совещании врио главы РК Ростислав Гольдштейн поручил кабмину пересмотреть программу развития АПК. В основе программы должен быть гарантированный сбыт. Что предусматривает более активную помощь крестьянам со стороны государства.



И.о. министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Сергей Елдин доложил о мерах по увеличению объемов производства. Одним из приоритетных направлений – развитие мясного скотоводства, в первую очередь, в фермерских хозяйствах. За реализацию каждого килограмма мяса аграрии получат государственную поддержку – 80 рублей субсидии. К 2029 году численность мясного стада увеличится до 5 тысяч голов, объем производства мяса вырастет до 5 тысяч тонн.

В ближайшие годы будут введены в строй новые предприятия пищевой промышленности: в Усть-Цильме откроется производство по переработке рыбы, а в Воркуте – цех по глубокой переработке оленины. На реализацию этих проектов будут привлечены федеральные инвестиции – 358 млн рублей, а общая поддержка, с учетом регионального бюджета, превысит полмиллиарда.

Не забыл Сергей Елдин в своем докладе и про картошку. По его словам, в следующем году запланировано обновление складских помещений ООО «Палевицы», а годом позже аналогичные меры предусмотрены и для ООО «Пригородный». Благодаря этому станет возможным хранение дополнительно трех тысяч тонн картофеля.

Особое внимание уделено молочной отрасли: начиная с 1 августа, производители могут получать субсидию в три рубля за каждый килограмм сырого молока. Дополнительно введен механизм стимулирования реализации продуктов питания внутри региона.

«ООО «Пригородный» и тепличный комплекс в Сосногорске уже сегодня готовы к росту объемов выпуска овощей. Как будут наращиваться объемы реализации продукции?» – спросил у министра председатель правительства Коми Дмитрий Братыненко.

Об увеличении объемов производства овощей и картофеля можно будет говорить только после реконструкции и модернизации хранилищ, а господдержка на увеличение объемов для производителей остается в силе, ответил руководитель Минсельхоза Коми. Что касается развития тепличных производств, то для них в программе уже «зашито» увеличение объемов продукции на 3% в год.

Между тем Ростислав Гольдштейн назвал доклад Елдина «хорошим и содержательным», но, увы, не имеющим отношения к заявленной теме. «Вы ориентируетесь на показатели, которые ставит Министерство сельского хозяйства России, и не слышите установки, которые вам дает руководство республики, – отметил врио главы. – Мы с вами договаривались о том, что вы переговорите с товаропроводящими сетями – какие продукты им нужны и в каких объемах».

В настоящее время республика обеспечивает себя молоком лишь на 29%, мясом – на 37%, овощами – на 39%. Значит, есть куда развиваться. Однако бизнес не станет вкладывать деньги в новые теплицы, фермы и переработку, если не будет уверен, что продаст свою продукцию.

«Не имея офтейка (гарантированного контракта на закупку), бизнес никогда не пойдет развивать мощности, – подчеркнул Р. Гольдштейн. – Эта история работает только с товаропроводящими сетями, через подписание с ними договоров и дорожных карт. И тогда то же молоко можно «закрыть» на 80% и предусмотреть под это дело соответствующие инвестиции».

Одна из причин недостижения целевых показателей на 2023-2028 годы – это отсутствие выстроенных взаимоотношений между производителями и торговыми сетями, признал С. Елдин.

По итогам обсуждения Р. Гольдштейн поручил правительству доработать программу развития АПК региона к октябрю этого года.

Минсельхоз должен провести переговоры с торговыми сетями и выяснить их точные потребности в объемах и ассортименте местной продукции. На этой основе должны быть заключены долгосрочные договоры, которые дадут производителям уверенность в завтрашнем дне. Государственные субсидии и инвестиции должны направляться именно под эти контракты – на расширение мощностей для производства конкретной продукции, востребованной на полках.