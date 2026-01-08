Счет платежом страшен

В новогодние праздники сотрудники Росгвардии побывали в одном из сыктывкарских баров по улице Куратова. Патрульных вызвали туда из-за неприятного инцидента.

Оказалось, что двое посетителей ночного заведения – мужчины 39 и 26 лет – отказались оплачивать счет за услуги бара на общую сумму 9 тысяч рублей. Для дальнейшего разбирательства их доставили в дежурную часть полиции.



Мужчина погиб в гараже



6 января в пожарно-спасательную службу Воркуты поступило сообщение о возгорании гаража на улице Суворова.

На место ЧП выехали две пожарных машины, огонь быстро погасили. Внутри гаража был найден труп 49-летнего мужчины. По предварительной версии, пожар возник из-за неисправной электропроводки.



По три тысячи – за каждое



40-летнего жителя Емвы оштрафовали шесть раз за оскорбления своих соседок по интернату.

В суде выяснилось, что мужчина оскорблял женщин во внутреннем дворе, на первом этаже здания, в жилой комнате и кабинете. Мировой судья Емвинского судебного участка Княжпогостского района оштрафовал его на общую сумму 18 тысяч рублей.



Хулиган спрятался в диван



Ночью 2 января в Усинске в одной из квартир по улице Ленина вспыхнул жестокий семейный конфликт. Мужик набросился с топором на свою жену, но она сумела вырваться и убежать к соседям.

Прибывшие по вызову полицейские и бойцы Росгвардии вошли в квартиру, но не сразу обнаружили дебошира – тот спрятался в диван. Хулигана оттуда вытащили и доставили в дежурную часть полиции, а его супруге потребовалась медицинская помощь.



Но зачем же полотенце украл?



58-летний житель Воркуты осужден за кражу.

С помощью монтировки отчим вскрыл дверь квартиры своей падчерицы в многоквартирном доме по ул. Гагарина и украл оттуда музыкальную колонку, приставку для телевизора и почему-то банное полотенце. Мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Адвокат осужденного оспорил решение, настаивая на том, что осужденным двигала личная неприязнь к родственнице, имущество он вынес не с целью хищения, а лишь для того, чтобы проучить ее. Однако суд второй инстанции оставил приговор без изменения.