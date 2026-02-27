«Трибуна» уже опубликовала серию статей о так называемой оптимизации медицины. К сожалению, этот болезненный процесс идет по нарастающей.

Население республики действительно сокращается. И если подходить формально, то нужно сокращать и число больничных коек, и ставки врачей, как этого требуют новые нормативы Минздрава. Однако при этом не учитывается местная специфика: сельские районы в Коми разбросаны по огромной территории. Из-за бездорожья они по сути отрезаны от городов и райцентров.

Сегодня на карте Коми появились еще две «больные» точки – Щельяюр Ижемского района и Войвож Сосногорского. В Щельяюре вместо обещанной больницы строят амбулаторию. А в Войвоже больница медленно умирает, оставшись без врачей. Расстояние между этими поселками – почти четыреста километров. Проблема – одна.



Смотря как считать



В Щельяюре здания районной больницы помнят еще, наверное, первых земских врачей. 1931 и 1935 годов постройки – это уже приговор: износ – 81 процент. В 2023-м местным жителям торжественно обещали: будет новая трехэтажка, стационар на десять коек, детское и взрослое отделения, лаборатория.

В поселке, если считать прилегающие деревни, проживает почти десять тысяч человек. В нижний куст Ижемского района входят припечорские села – Няшабож, Брыкаланск, Кипиево и еще с десяток мест. Расстояния между населенными пунктами немалые, а дороги очень плохие.

Но в итоге проект поменяли. И теперь будет один этаж вместо двух. Подвал из бетонных блоков – и никакого стационара. Максимум – врачебная амбулатория. Официальная версия: в самом Щельяюре около трех тысяч жителей – этого, по новым нормативам, мало для полноценной больницы. Хотя в Щельяюрскую больницу ездили больные из других сел и деревень. И в первоначальном проекте это учитывалось, а в нынешнем – уже нет.

«Кадры у нас есть. Стационар пока работает, – пишут местные жители. – А после стройки его не будет. Больных повезут в Ижму. Но где гарантия, что там места найдутся? Да и как ездить? Автобус два раза в день. По три часа болтаться по райцентру, ждать обратного?»

Ижемцы собрали подписи – почти две тысячи. Отправили президенту, главе Коми, министру здравоохранения, депутатам всех уровней. Ответ из Минстроя Коми пришел формальный: да, решили строить один этаж. Без стационара.



Врачи уходят



В Войвоже больница хоть и старенькая, но пока еще живая. Точнее – доживающая.

За лето и осень 2025-го в Войвожской больнице № 2 умерли хирург и терапевт. Гинеколог уволилась по возрасту. А приехавший сюда молодой терапевт вскоре сбежал. Остались лишь пожилой педиатр да два зубных врача. Ставки сокращают планомерно. Войвожцы заподозрили, что больницу, возможно, готовят к закрытию, оставят лишь ФАП.

От Войвожа до Сосногорска (где находится ЦРБ) – 116 километров. Из них тридцать – грунтовка, которая в распутицу становится проверкой на прочность. В декабре «скорая» опрокинулась в кювет на дороге к селу Дутово. Водитель, мужчина 62 лет, не справился с управлением. Жители Войвожа этот факт запомнили. И упомянули в письмах, которые они отправляют в разные инстанции.

«Вы бы хотели, чтобы вашего ребенка с астмой в приступе везли по такой дороге за сотню километров? – спрашивают они в обращениях. – А если не довезут, кто ответит?»

В войвожских письмах – множество ссылок на законы. В частности, на статью 293 УК о халатности. А также на приказы самого Минздрава, где прописано: в местностях, приравненных к Крайнему Северу, и при удаленности от стационара больше шести километров ставка хирурга положена даже в амбулатории.

Под обращением подписались 1700 человек. Из Войвожа, Верхнеижемского, Кирпичного. Ответ из ведомств пришел, но местные жители считают его отпиской.



А где их взять?



Есть в этой истории одна деталь, которая делает ее почти абсурдной. 2 декабря 2025 года Минздрав России утвердил новый стандарт помощи при гриппе (приказ № 703н). Чтобы поставить официальный диагноз этой болезни, требуется консультация семи специалистов, 25 исследований и ежедневные осмотры терапевтом, инфекционистом и анестезиологом-реаниматологом.

Но в Войвоже сейчас нет ни одного терапевта. А в Щельяюре после стройки не будет стационара.



Цифры не сходятся



В Минздраве Коми считают, что в Войвоже взрослого населения 1600 человек. По данным Сосногорской администрации – 1450. Всего за месяц получилась разница в полторы сотни? «Вот это демография! – иронизируют местные. – Или просто не знают, сколько нас, или не хотят знать».

В свою очередь в Ижемском районе чиновники оправдываются нормативами: три тысячи населения – «не повод» для больницы. Но ведь нормативы не ездят по грунтовкам и не ждут автобуса два раза в день. Нормативы не рожают, не болеют гриппом и не задыхаются от астмы.



Виктор СЕМЕНОВ.