Шпектор вернулся! (Блиц от 3 октября)

В Воркуте установили бронзовый бюст легендарному мэру. Памятник установлен в сквере площади Просвещения, напротив здания управления образования. В этом здании много лет размещалась городская администрация, которую возглавлял Игорь Леонидович.

Над созданием бюста работал известный скульптор Салават Щербаков. Памятник торжественно откроют 5 октября, в день рождения экс-мэра. Напомним, Игорь Шпектор был также первым президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. В Воркуте он прожил почти 40 лет, 9 из которых (с 1998 по 2007) был главой города.

Республика несет потери

На полях сражений продолжают гибнуть наши земляки.

Недавно стало известно, что в ходе СВО погибли Дмитрий Фадеев из Печоры, Алексей Железнов из п. Мандач Сыктывдинского района, Александр Малахов из Инты, Сергей Напалков из пос. Шэръяг Усть-Куломского района, Сергей Яровенко из Сыктывкара.

Заплати и спи спокойно

Уплатить налоги необходимо до 1 декабря.

Налоговая служба начала рассылку уведомлений на уплату налогов. В личные кабинеты налогоплательщиков начисления по налогам за 2024 год уже выгружены. Остальные жители региона получат бумажные уведомления по почте не позднее 1 ноября 2025 года.

Растет не только МРОТ

Вместе с повышением минимального размера оплаты труда в 2026 году должны увеличиться больничные и отпускные.

МРОТ с 2026 года вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рубля. Помимо зарплаты, МРОТ необходим для расчета многих других выплат, таких как отпускные и больничные, пособия. Кроме того, МРОТ влияет на командировочные, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, а также на страховые взносы. Сейчас федеральный МРОТ в России составляет 22 440 рублей.

Состав наехал на башмак

Следователи возбудили уголовное дело из-за схода цистерн в Ухте.

10 июня 2025 года на территории сортировочной горки станции Ветлосян Северной железной дороги, расположенной в Ухтинском районе, при производстве маневровых работ по перестановке маневрового состава допущен наезд на централизованный сбрасывающий башмак. В результате инцидента произошел сход двух вагонов-цистерн, что повлекло причинение крупного ущерба.

Жертва ночных заморозков

Сыктывкарские спасатели эвакуировали из леса обмороженного мужчину.

Два товарища 28 сентября уехали в лес в районе д. Разгорт Сыктывдинского района. Один из них, прихватив с собой провизию, не вышел на дорогу, остался в лесу и заночевал там. Обеспокоенный друг обратился в службу спасения. Температура воздуха в эту ночь опустилась до минус 2 градусов. Утром на место выехали спасатели, которые обнаружили 42-летнего пропавшего недалеко от дороги с обмороженными ногами. Пострадавшего передали врачам скорой помощи.

Пить водку стали меньше

В Коми зафиксировано падение продаж водки на 8,6%.

Республика вошла в число регионов России, где за первые восемь месяцев 2025 года заметно снизились розничные продажи водки. Всего с января по август реализовано 458,8 тыс. декалитров водки. Схожие тенденции отмечаются и в других регионах: больше всего продажи снизились в Вологодской области (–12,7%), на Сахалине (–9,8%) и в Бурятии (–9,5%). Эксперты объясняют сокращение продаж ростом акцизов, введением минимальной розничной цены, а также действием региональных ограничений на торговлю алкоголем.

Ать-два, стройся!

Президент России подписал указ об осеннем призыве с 1 октября.

Призыву подлежат 135 тысяч граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, он будет длиться по 31 декабря 2025 года включительно. Отправки со сборных пунктов начнутся 15 октября. Призывников будут оповещать как электронными, так и бумажными повестками. При неявке без уважительной причины в течение 20 дней к призывнику применят временные ограничительные меры. Все набранные призывники пройдут службу на территории России. Их не будут отправлять в зону спецоперации, заверяют власти.

У каждого по четыре карты

На 1 июля 2025 года у жителей Республики Коми было 2,9 млн банковских карт.

Такие данные предоставило Отделение Банка России по Коми. На каждого жителя региона приходятся в среднем 4 карты. С января по июнь с использованием банковских карт жителями республики совершено около 232,3 млн безналичных операций общим объемом почти 330,1 млрд рублей – в основном это оплата товаров и услуг. Снимали наличные граждане заметно реже – за этот период владельцы карт совершили 3,9 млн таких транзакций на общую сумму 57,5 млрд рублей.

На девять лет раньше

После вмешательства прокуратуры срок расселения аварийного дома значительно сократился.

Прокуратура Троицко-Печорского района провела проверку по обращению филиала фонда «Защитники Отечества» в интересах матери погибшего участника СВО. В ходе проверки установлено, что женщина проживает в аварийном многоквартирном доме в райцентре по улице Мира. Дом подлежал расселению лишь в 2035 году. В связи с неразумностью установленного срока и наличием угрозы жизни и здоровью граждан прокурор внес протест на незаконное постановление администрации, а затем направил заявление в суд. В итоге на ответчика возложена обязанность установить сроки расселения и сноса дома, не превышающие 31 декабря 2026 года.

Жилье для учителей

С 1 января 2026 года в России начнет работать новая госпрограмма, направленная на поддержку учителей на селе.

Педагоги, работающие в селах, смогут купить жилье за 1% от его стоимости. Жилье для программы будут закупать у застройщиков в сельских населенных пунктах и опорных поселках. Сначала его предоставят по договору социального найма. Позже учителя смогут выкупить его, оплатив его стоимость сразу или в течение 10 лет.