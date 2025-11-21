«Сколько можно народ дурить?» Жители столичной окраины уже пять лет ждут открытия новой поликлиники

Район Лесозавода считается неблагополучной окраиной Сыктывкара. Большинство деревянных домов были построены здесь еще в 60-е годы прошлого века. Лесозавод часто фигурирует в криминальных сводках, а больше ему нечем «похвастаться». Тут плохие дороги, а инфраструктура неразвита. Нет даже поликлиники – ее закрыли еще пять лет назад.

Периодически чиновники обещают жителям Лесозавода (здесь проживает примерно 15 тысяч человек) открыть новую поликлинику. Но эти обещания уже давно вызывают глухое раздражение и закономерный вопрос: «Сколько можно народ дурить?».



«Отрицательное развитие»



Напомним, что эта история с «отрицательным развитием здравоохранения» берет начало в 2017 году, когда местная жительница дозвонилась на «горячую линию» президента России и рассказала об ужасном состоянии поликлиники в Лесозаводе.

Владимир Путин дал тогда поручение построить новое здание поликлиники в срок до 2020 года. И тогдашний глава Коми Сергей Гапликов взял под козырек. Казалось бы, все – тема закрыта. Нет здесь никакого форс-мажора ни по срокам, ни по деньгам. Но для нашей бюрократии эта задача с постройкой типового здания почему-то оказалась архисложной и фактически неразрешимой.

В 2020 году из-за своей ветхости старое здание поликлиники (построено в 1960 году) было закрыто. Жители «рабочей окраины» уже несколько лет за врачебной помощью вынуждены обращаться в медицинские учреждения, раскиданные по всему городу. Конечно, за прошедшие годы были попытки вернуть поликлинику на лесозаводскую периферию, но все как-то не получалось: планы по обустройству нового объекта здравоохранения каждый раз рушились.



Деньги в дефиците



На днях в Госсовете Коми рассматривалось выполнение государственной программы «Развитие здравоохранения». Нашлось в программе место и для поликлиники в Лесозаводе. По словам депутата Николая Удоратина, «еще в прошлом году нашли подрядчика, заключили с ним контракт на проектирование и перечислили гигантский аванс – 382 млн рублей (50 процентов от сметы). Но работы встали, потому что Минздрав Коми поменял само техническое задание – поликлиника будет модульной (быстровозводимой). В общем, контракт расторгли, а деньги подрядчик до сих пор не вернул… Теперь поликлиника в планах только на 2027 год. Но вот в чем главный вопрос: как ее строить, если бюджет на следующий год и последующие годы дефицитный?»

Согласно отчету Конт-рольно-счетной палаты Коми, ресурсное обеспечение упомянутой госпрограммы в 2026 году предусмотрено в размере 21 млрд 774 млн рублей, что на 4 млрд 744 млн рублей (17,9%) меньше объема ассигнований 2025 года.



«Безрезультативное отвлечение средств»



Как следует все из того же отчета КСП РК, в целях выполнения работ по подготовке проектной документации и строительству поликлиники в Лесозаводе с АО «ПромМонтажСтрой» в августе 2024 года был заключен государственный контракт со сроком завершения работ до 4 декабря 2025 года. В соответствии с графиком работы по выполнению инженерных изысканий и подготовке проектной документации должны были быть завершены до 24 декабря 2024 года.

Но работы были приостановлены. Причина: необходимость изменения медико-технического задания по объекту. В связи с существенным изменением его параметров, а также ненадлежащим качеством разработанной проектной документации контракт с «ПромМонтажСтрой» был расторгнут в сентябре этого года. «Служба единого заказчика Республики Коми» направила в адрес бывшего подрядчика требование об уплате неотработанного аванса.

Перечисление «ПромМонтажСтрой» в качестве аванса 382 млн 750 тысяч рублей «свидетельствует о безрезультативном отвлечении средств республиканского бюджета», – отмечается в отчете КСП Коми.

Трудно поверить в то, что подрядчик сразу вернет деньги. Скорее всего, у него есть свое видение сложившейся ситуации, поэтому вполне вероятны судебные разбирательства, которые могут растянуться на годы.



Один из 30-ти



Мытарства с лесозаводской поликлиникой – это лишь характерный пример хаоса и бардака, творящегося в системе здравоохранения. КСП Коми отмечает, что в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» Минздравом РК в этом году было заключено 16 государственных контрактов на общую сумму 417 млн 119 тысяч рублей на приобретение 30 быстровозводимых зданий для размещения объектов здравоохранения, в том числе 28 фельдшерско-акушерских пунктов и двух врачебных амбулаторий. В соответствии с заключенными контрактами все объекты должны быть поставлены и смонтированы в срок до 15 ноября 2025 года.

По информации Минздрава, по состоянию на 1 ноября 2025 года завершен монтаж и подписан акт приемки только по одному ФАПу – в селе Куниб Сысольского района. Организован процесс приемки еще трех ФАПов в поселке Усть-Лопью Прилузского района, в селах Усть-Ухта (Сосногорский район) и Нерица (Усть-Цилемский район). Оставшиеся 26 объектов находятся в разной степени готовности. При этом на двух объектах (в поселках Приозерный Корткеросского района и Вухтым Прилузского района) лишь начат монтаж каркаса здания.



Когда мечты не сбываются



И в заключение вновь вернемся к Сыктывкару. В свете вышесказанного есть повод напомнить о поликлинике № 1, которая располагалась рядом со зданием столичной администрации.

Три года назад старое кирпичное здание снесли, а новое так и не построили. А сколько разговоров было о том, что новое трехэтажное здание поликлиники сохранит свой исторический вид, внутри будут не только кабинеты для приема пациентов, но даже дневной стационар, лаборатория, операционный блок, педиатрия и буфет.

Эскиз будущей поликлиники мечты был размещен на сайте администрации Сыктывкара. Не уверен, что там его все еще можно найти.

А что точно есть без всякого интернета – так это пустырь за высоким забором, хорошо просматриваемый из окон столичных чиновников.



Сергей МОРОХИН.