Смерть на «Параськиных озерах» (Криминал от 15 августа)

10-летний мальчик утонул во время купания в Большом озере, куда приехал отдыхать вместе со взрослыми.

9 августа в полицию поступило сообщение о том, что на территории природного заказника «Параськины озера» пропал ребенок. В ходе поисковых работ утром 10 августа тело ребенка было обнаружено на расстоянии 13 м от кромки берега на глубине 8 м и поднято на поверхность. В ходе проверки выяснилось, что мальчик не умел плавать. Идет следствие.

Кровавая драма в Сосногорске

33-летний мужчина нанес не менее семи ударов ножом сотруднику железной дороги.

В здании Дирекции аварийно-восстановительных средств в Сосногорске он нанес смертельные удары ножом в область шеи 58-летнему работнику Северной железной дороги. После этого злодей похитил его деньги и скрылся с места преступления. Позже сотрудниками транспортной полиции он был задержан.

Очевидцы проплыли мимо

Сыктывкарец перевернулся на самодельной лодке.

Мужчина отправился по реке Вычегда в местечке Красная гора, чтобы испытать самодельную металлическую лодку. В какой-то момент он перевернулся и начал звать на помощь. Мимо него на лодке проехали очевидцы, но почему-то не стали ему помогать. Мужчина смог доплыть до противоположного берега и там попросил у отдыхающих телефон, чтобы позвонить спасателям. Сотрудники «СПАС-КОМИ» выехали на место, отбуксировали самодельное плавсредство и вернули пострадавшего домой.

«Резиновая» квартира

Жительница Усинска прописала в однушке пятерых граждан Узбекистана.

Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России «Усинский» выявили факты фиктивной регистрации пяти граждан Узбекистана в однокомнатной квартире 45-летней усинки. Женщина достоверно знала, что предоставлять свои квадратные метры для проживания никому не будет. Прописка в северном городе фиктивным поселенцам была необходима для получения патента для осуществления трудовой деятельности на территории России.Возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

С третьей попытки

Женщина зарезала супруга, накрыла его одеялом и ушла из дома.

53-летняя жительница Эжвы после совместного распития с мужем спиртного и ссоры с ним отправилась в местный бар. Там она выпила бутылку водки, вернулась домой, где продолжила конфликтовать с мужчиной, и нанесла ему не менее двух ударов ножом в грудь и один в бедро. После этого супруги выпили еще, затем муж лег на кровать и начал хрипеть. Жена испугалась «идущего от тела мужа холода», накрыла его одеялом и ушла. Вернувшись, обнаружила его мертвым. В суде женщина пояснила, что совершила преступление из-за его проявлений ревности. Ранее эжвинка уже дважды была судима за покушение на жизнь супруга с использованием ножа. Суд назначил ей наказание в виде 8 лет в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год.