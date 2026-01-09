Феофилакт Коимшиди.

Творчество советского архитектора Феофилакта Коимшиди не раз вступало в противоречие с его собственной судьбой.

Будучи прирожденным южанином, он сотворил в Заполярье фонтан «Покорение Севера человеком». В Волгограде на правом берегу речки Царицы и поныне возвышается сооруженный по его проекту памятник чекистам. Однако через год после его открытия архитектор был чекистами арестован и осужден по нелепому обвинению к 20 годам каторжных работ. А пройдя ужасы ГУЛАГа, он же спроектировал и памятник жертвам политических репрессий.

Феофилакт Коимшиди – этнический грек, его генеалогическое древо своими корнями уходит в Османскую империю. Но большую часть своей жизни он провел в городе на Волге, а архитектурный след оставил как на южном берегу Крыма, так и в холодной Воркуте.



Фонтан «Покорение Севера человеком».

«Богом хранимый»



Отец архитектора Мильтиад Коимшиди родился на северо-востоке Турции и свободно владел греческим, турецким, армянским, грузинским, русским и французским языками. В начале XX века его пригласили преподавать ново-греческий язык в реальном училище в городе Карс, входившем тогда в состав Российской империи. Там в 1914 году и появился на свет его младший сын, которого он назвал Феофилактом, что в переводе с греческого означает «Богом хранимый».

По Брестскому договору 1918 года Карс перешел Турции, и вся семья переехала в греческий поселок Алаверди на территории Армении, в котором Мильтиад Коимшиди стал одним из самых уважаемых людей и возглавил местную школу. Между тем Армения вошла в состав СССР, и Мильтиад с женой и сыновьями перебрался в Ялту, а в кровавом 1937 году его расстреляли по обвинению в шпионаже.



Памятник чекистам в Волгограде.

Ленин из табака



Феофилакт Мильтиадович в тот страшный год учился на архитектурном факультете Всероссийской академии художеств в Ленинграде. Его художественный талант проявился еще в годы учебы в краснодарской школе, причем весьма своеобразно: он сотворил портрет Ленина из табачных листьев для выставки в местном клубе.

Арест отца не помешал Феофилакту окончить вуз, получить работу в Крыму и жениться на чемпионке Крыма по метанию диска Елизавете Савопуло. Здесь он спроектировал столовый корпус санатория Красной армии в Гурзуфе, Морской вокзал в Алуште и внес свой вклад в формирование знаменитого пионерского лагеря «Артек». Он сотворил для юного поколения костровую площадку – один из центров «артековской» жизни, на котором проводились музыкальные и танцевальные конкурсы.



Зигзаги судьбы



Война застала архитектора в Новороссийске, где он проектировал жилые дома и административные здания. В конце августа 1941 года его мобилизовали, с большой группой новобранцев без обмундирования и оружия усадили в эшелон и увезли в украинский город Лубны. Когда несостоявшиеся бойцы сошли на перрон, выяснилось, что город занят немцами. Коимшиди не оставалось ничего другого, как с риском для жизни добраться до Ялты, где жили его мать, жена и маленький сын.

В оккупированном городе архитектора могли вывезти на работу в Германию. Чтобы избежать такой участи, он сумел раздобыть фальшивую медицинскую справку и устроился учителем рисования и черчения.

Освобождение Ялты советскими войсками в апреле 1944 года не сулило грекам ничего хорошего. Летом того же года Сталин с Берией приняли решение депортировать их из Крыма вместе с болгарами и армянами. Сынов Эллады вывозили в Башкирию.

Феофилакт Мильтиадович своей фамилии в списке депортированных не обнаружил, но решил на всякий случай перебраться в Уфу. Однако вскоре он получил приглашение от «Крас-крайпроекта» – ему поручалось спроектировать в столице Краснодарского края фасад здания крайисполкома. А еще через месяц архитектора мобилизовали на восстановление Сталинграда.



Воин с мечом



В Сталинграде Коимшиди создал свое лучшее творение – мемориал воинам 10-й дивизии войск НКВД, который стали называть памятником чекистам. Автору сооружения такое упрощенное наименование не нравилось, поскольку монумент был посвящен не карателям и борцам с контрой, а тем, кто реально защищал Сталинград.

Чтобы воплотить проект памятника, Феофилакту Мильтиадовичу пришлось выдержать весьма серьезный конкурс, на который были представлены 43 работы. Вариант Коимшиди признали лучшим, но все же и к нему придрались. Первоначально памятник представлял из себя четыре асимметричных пилона, увенчанных символическими мечами. Конкурсная комиссия усмотрела в мечах на вершинах пилонов кресты и проект зарубила. Архитектор подготовил версию попроще – большой постамент с фигурой воина с высоко поднятым обнаженным мечом в руке. Этот вариант комиссию устроил. Воина изваял однокурсник Коимшиди по академии, скульптор Михаил Аникушин, более известный памятником Пушкину перед зданием Русского музея в Санкт-Петербурге.

Открытие памятника бойцам НКВД состоялось 28 декабря 1947 года, а через год его создателя арестовали те же самые органы НКВД.



«Покоренный» Север



Путь в ГУЛАГ начался с того, что Феофилакта Мильтиадовича среди ночи вызвали «для разговора» в областное управление внутренних дел, где годом ранее ему вручали первую премию за памятник чекистам. На этот раз ему учинили допрос, а через три месяца заставили подписать обвинительное заключение, в котором за побег с места поселения он приговаривался к 20 годам каторжных работ. Вина архитектора заключалась в том, что он якобы самовольно покинул Уфу. Тот факт, что его не было в списке депортированных, уехал он из Башкирии по приглашению «Краскрайпроекта», поставил в Сталинграде памятник бойцам НКВД, никого из сотрудников этого органа не волновал. Еще через год была арестована и направлена на вечное поселение в башкирский город Черниковск его жена Елизавета Ивановна с двумя сыновьями.

В декабре 1949 года в вагоне с зарешеченными окнами Коимшиди прибыл к месту заключения – в Воркуту. Заполярный город встретил привыкшего к теплу грека лютым морозом. Поначалу дипломированного архитектора бросили на общие работы – разгружать вагоны с лесом, который шел на крепежные стояки для шахт. Лишь много позже лагерное начальство, узнав о его специальности, направило зодчего в шахтоуправление, где Феофилакта Мильтиадовича прикрепили к группе маркшейдеров, то есть к тем, кто проводит пространственно-геометрические измерения и разметку в недрах земли.

Постепенно, привыкнув к новой обстановке, Коимшиди, чтобы как-то сохранить себя, принялся в свободное время делать архитектурные эскизы. И одну из таких работ – эскиз проекта фонтана «Покорение Севера человеком» – лагерное руководство одобрило, и его решили установить перед зданием управления шахты № 26.

Фонтан был великолепен. Струи в нем били в виде 5-конечной звезды. В центре, на глыбе, стояли фигуры шахтера, строителя и инженера, а внизу их окружали медведи. Одного из них архитектор изобразил воющим. К сожалению, фонтан не сохранился.

Постскриптум ________________________________________________________

«ФОНТАН СЛЕЗ»

стал последней работой бывшего зэка



Все годы заключения Феофилакт Мильтиадович тщетно писал письма Сталину, Молотову и Ворошилову, в которых пытался доказать, что его осудили безвинно. Лишь после смерти Сталина, в январе 1954 года, ему вручили справку, в коей значилось, что его дело пересмотрено и за отсутствием состава преступления отменено.

Оказавшись на свободе, Коимшиди первым делом направился к жене и детям в Черниковск. Затем поехал в Сталинград, где его помнили и предложили работу. Он перевез в город на Волге семью и принялся за дело – спроектировал стадион «Динамо», ресторан «Кристалл», гостиницу «Южная», киноклуб в городе Калач-на-Дону и спальный корпус санатория «Голубая горка» в Сочи.

Уже на пенсии Феофилакт Мильтиадович спроектировал еще один фонтан, на этот раз посвященный жертвам политических репрессий. Он назвал его «Фонтан слез». Сооружение должно было представлять из себя огромную чашу, где отдельные слезы собираются в сплошной поток и далее ниспадают по ступенькам в бассейн, имеющий замкнутую форму, по кругу которого ходят арестанты.

Увы, проект архитектора так и не был воплощен. Реабилитировали Феофилакта Мильтиадовича, его жену и сыновей только в 1998 году. Через семь лет архитектор скончался.

Игорь БОБРАКОВ.