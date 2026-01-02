Хотя пенсии периодически индексируются, а средние зарплаты растут, реальные доходы россиян падают уже несколько лет подряд. Причина – скачкообразное повышение цен и тарифов. За ними наши доходы просто не поспевают.

Причем большинство тарифов увеличивается только с разрешения властей – и федеральных, и региональных. Для этого существует несколько государственных регуляторов – от антимонопольных служб до тарифных комитетов, которые имеются в каждом регионе.

Поэтому у чиновников есть возможность регулировать рост тарифов по определенному графику, руководствуясь в том числе и чисто политическими соображениями.



Теперь уже можно



Приведу наглядный пример. С 1 октября 2025 года в Коми резко подорожали автобусные билеты (так, в Сыктывкаре с 30 до 36-38 руб.). Это произошло аккурат после выборов главы республики и выборов депутатов ряда муниципалитетов. До этого власть всячески сдерживала аппетиты автобусных перевозчиков. Но получив нужный результат на выборах – победу «Единой России» – тут же одобрила рост тарифов.

Впрочем, то была лишь «первая ласточка». Теперь эта отработанная схема готова к запуску в масштабах всей республики и по всем фронтам – от дров до коммуналки.



Январский подарочек



С 1 января подрастут цены на твердое топливо. Хотя на первом этапе – не так заметно. Например, машина колотых дров (это примерно 5 кубометров) в северной зоне подорожает с 12 610 до 12 820 рублей. Всего на 210 рублей. Вроде бы мелочь, почти незаметная для кошельков.

Такой же «технический» прирост ждет жителей Коми и по квитанциям за свет, воду, вывоз мусора. В результате создается иллюзия: жить можно, и власть в своей тарифной политике проявляет сдержанность.



Осенние сюрпризы



Однако главный, «настоящий» подарок от руководства Коми ждет нас 1 октября 2026 года. Именно тогда, в разгар подготовки к зиме, граждане получат полноценный финансовый удар. Потому что для наших суровых зим 5 «кубов» – это не запас. А нужно, как знает любой сельский житель, от трех до пяти таких машин за сезон. Вот и считайте.

Северная зона (например, Печора, Усинск): цена за 1 куб. м колотых дров с доставкой с 1 октября – 3 тысячи рублей. За одну машину (5 куб. м) – 15 тысяч рублей.

Итоговый рост за год: с 12 610 до 15 тысяч рублей за машину. Прибавка – 2 390 рублей. За три машины на зиму – уже +7 170 рублей.

Южная зона: цена за 1 куб. м с 1 октября: 2 796 рублей. За одну машину – 13 980 рублей.

Итоговый рост за год: с 11 730 до 13 980 рублей. Прибавка – 2 250 рублей. За три машины – плюс 6 750 рублей.

И это только дрова. К этому «осеннему комплекту» добавятся новые тарифы на свет, воду и вывоз мусора.



Вот такой у них план



Почему же для повышения тарифов властями был выбран именно октябрь? Дело в том, что в сентябре пройдет очередной Единый день голосования, где будут избирать депутатов сельских Советов и депутатов Государственной Думы РФ. План у чиновников простой: сначала получить мандаты, рисуя в подконтрольных СМИ картину стабильности и благополучия. А уж потом включить печатный станок для квитанций.

Формально все демократические процедуры у нас соблюдаются. Гражданам вроде бы дается право выбора. Но только после того, как будут отсеяны опасные, с точки зрения, властей кандидаты, а сами избиратели пройдут информационную обработку с помощью пропагандистской машины. И, конечно, в день голосования они не будут знать «цену вопроса» – на сколько повысятся тарифы на те же, к примеру, коммунальные услуги.



Нина АНАНИНА.