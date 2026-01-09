Теплый свет гирлянд, аромат мандаринов и уют – таким по традиции должно быть начало января. Но для тысяч жителей юга Коми начало 2026 года запомнится темнотой, медленно остывающим домом и острым ощущением безысходности.

Мрачная история, которая началась как кратковременные отключения света «в связи с неблагоприятными погодными условиями».





Паника в селах и городах



Мокрый, тяжелый снег валил хлопьями, налипая на провода. И это привело к тому, что вечером 3 января в Койгородском, Сысольском и Прилузском районах произошли короткие, но массовые отключения электричества. А с самого утра 4 января свет начал пропадать в деревнях и селах Сыктывдинского, Усть-Вымского, Княжпогостского районов, пригородных районах Сыктывкара.

Не обошла эта напасть и Сысолу, Койгородок и Прилузье. Выльгорт, Жешарт, Нювчим, Шошка, Вилядь, Емва – десятки населенных пунктов погрузились в темноту, и список этот множился.

В Сыктывкаре самыми пострадавшими оказались дырносские дачники, для которых электричество – это и стабильность отопления, и работы водоснабжения, и канализации. У них свет пропал в 8.30. Сначала люди ждали час, потом два, потом поняли – это надолго. Даже аккумуляторы и генераторы не особо помогали. Первые в конце концов сели, а у вторых начал заканчиваться бензин.

К вечеру температура в домах упала до 9-10 градусов. Дети закутывались во все одеяла, а взрослые в панике обновляли новости, не в силах даже вскипятить чайник. Свет здесь появился только в 23.30. «У нас отключены были Дырнос, часть Орбиты, Краснозатонский… Мы живем в частном секторе, где все зависит от электричества. Даже газовый котел не работает без света. Нет воды, тепла, еды» – такие сообщения заполонили соцсети.

В Усть-Вымском районе проблемы с энергоснабжением парализовали поселок Жешарт, в Княжпогостском – город Емву, где из-за параллельной аварии на теплотрассе пришлось экстренно отключать отопление в центральной районной больнице и других социальных объектах. Бригады с генераторами боролись за жизнеобеспечение критически важных учреждений.

Параллельно с этим «Россети Северо-Запад» отчитывались о готовности 86 аварийных бригад, 286 единиц техники и 78 генераторов. Звучит оптимистически. Но это общие цифры, а на практике одна бригада из 6 человек на двух машинах выезжала на 20 населенных пунктов Койгородского района. В Сыктывдинском районе, как выяснилось, не хватало даже верхолазов для работы на опорах. Система, годами «оптимизируемая», дала сбой в самый неподходящий момент.



Только ли снег виноват?



Апофеозом беспомощности стала «мертвая связь» в деревнях и селах. С отключением света падали базовые станции. Телефоны превращались в бесполезный пластик. «До 112 не дозвониться! А там в основном пожилые люди!» – это сообщение из Кажыма кричало об общей беде громче любых официальных сводок.

6 января история повторилась снова: новые аварии оставили без света уже, казалось бы, восстановленные Сысольский и Койгородский районы. Поломалось то, что чинили впопыхах.

Да, энергетики работали на морозе дотемна и на износ. Но вопрос, который остался после возвращения света, куда важнее: как предупредить такое в будущем? Когда ответом на ледяные дома становятся не действия, а рекомендации «завести дополнительный обогреватель», а на массовый блэкаут – отчеты об «оптимизации», становится ясно – проблема вовсе не в снегопаде.

Проблема в том, что за красивыми цифрами где-то потерялся простой человек, который просто хочет тепла и света в своем доме. Хотя бы в новогодние праздники.



Нина АНАНИНА.