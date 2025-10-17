В Коми на складах были обнаружены дорогостоящие препараты, в том числе для онкобольных, с просроченными сроками годности. Эти и другие шокирующие факты стали известны во время судебных заседаний Сыктывкарского горсуда по делу экс-министра здравоохранения Коми Ваграма Даллакяна.



Ваграм Даллакян считает, что «система его отвергла».

Счет шел на тысячи



В марте 2025 года прокуратура Республики Коми утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Ваграма Даллакяна, который на данный момент работает на Камчатке – возглавляет Елизовскую районную больницу. Он обвиняется по части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

По мнению следствия, в 2023 году В. Даллакян не обеспечил должную организацию работы по заключению госконтрактов на закупку лекарств для льготных категорий граждан, что привело к значительному увеличению числа рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании (счет шел на тысячи). Ущерб, нанесенный государственному унитарному предприятию РК «Государственные аптеки Республики Коми», оценивается в размере более 14 млн рублей.



«Жертва я, а не виновник!»



Сам В. Даллакян себя считает скорее жертвой, чем виновником «лекарственного хаоса». В комментарии, опубликованном полгода назад в «АИФ-Камчатка», он настаивал, что уголовное преследование начато по инициативе неких «сильных людей».

«Как и бывает в жизни: у кого деньги, тот и диктует свою волю. Это все имеет политический оттенок – некоторые крупные люди очень стараются мне отомстить за то, что я стал наводить порядок с лекарственным обеспечением в регионе. Я считаю, что в любом случае как бы ни старались эти люди, это уголовное дело закончится ничем. Я выиграю это уголовное дело, потому что там никаких существенных нарушений нет. И те, кто якобы пострадали, ни ко мне не обращались, как исполняющему обязанности министра, ни в Минздрав, ни в лечебные учреждения. Уголовное дело это все выдуманное. Все это для того, чтобы показать, что они – сильные люди – могут наказать того, кто против них пошел…» – рассказал экс-министр.

Правда, фамилии тех самых «сильных людей» так и не были озвучены на суде. Хотя в пояснительной записке самого Ваграма Феликсовича (копия предоставлена «Трибуне») и фигурируют громкие имена, но пока мы их не называем. Эту информацию еще предстоит тщательно проверить.



Отставка и инфаркт



На суде Ваграм Даллакян подчеркнул, что в Республику Коми в 2022 году на должность заместителя министра его пригласил Игорь Дягилев (бывший руководитель Минздрава РК, который ушел на СВО). На тот момент, по словам Даллакяна, господин Дягилев был единственным высокопоставленным сотрудником Минздрава Коми с высшим профильным образованием. Все его заместители имели экономическое образование.

Новая концепция лекарственного обеспечения в регионе внедрялась тяжело. В итоге «кумовство в медорганизациях и министерстве привело к тому, что никто не работал. Система начала меня отвергать!» – заявил экс-министр.

В результате получилось то, что получилось. Бывший глава Коми Владимир Уйба предложил Ваграму Даллакяну уйти с должности руководителя министерства. Это было то самое предложение, от которого не отказываются. Даллакян дал согласие, после чего сразу же был госпитализирован с инфарктом.

«Вся моя работа в здравоохранении посвящена жизни и здоровью человека. Я давал клятву советского врача, а не только клятву Гиппократа. Долгое время работал замдекана университета в Москве, был главврачом в московской системе здравоохранения. Единственный врач, который получил золотую медаль лучшего работодателя. Первый, кто решил систему оплаты труда и внес изменения в систему здравоохранения Москвы. Я ушел из-за недопонимания коррупционеров. Я не хочу и не буду с ними общаться», – подчеркнул Ваграм Даллакян.



Признать виновным?



Прокурор считает, что Ваграма Даллакяна следует признать виновным в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба. Гособвинитель попросил суд назначить подсудимому наказание в виде штрафа в 350 тысяч рублей, при этом на основании статьи 78 УК (освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности) освободить Ваграма Даллакяна от уплаты штрафа. Нарушение закона относится к преступлениям небольшой тяжести, срок для них составляет два года.

Смягчающим обстоятельством суд попросили признать состояние здоровья подсудимого, а также то, что на его попечении четверо детей, больная супруга и мать.

Приговор в Сыктывкарском суде Ваграму Даллакяну вынесут 31 октября.



Сергей ПАВЛОВ.