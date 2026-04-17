«Не дорога – а одно мучение…» Так часто называют 7-километровую дорогу, по которой ездят школьники и учителя из деревни Верхний Воч в село Нижний Воч, где находится школа.



Дед Мороз в помощь



В свое время экс-глава Коми Владимир Уйба пообещал Владимиру Путину к 2023 году привести в нормативное состояние все школьные автобусные маршруты в Коми. Не получилось. Впрочем, это обычная история для чиновников, когда желания не совпадают с возможностями. Да и сам экс-глава вряд ли представлял объем предстоящей работы.

В зимнее время, благодаря Деду Морозу, школьный маршрут не вызывает проблем, другое дело – весенне-осенняя распутица, когда дорога ближе к селу действительно превращается в направление со сложными препятствиями. По словам учительницы Заремы Морохиной, образовавшаяся дорожная колея в глиняно-песчаной смеси может достигать полуметра. Были случаи, когда старшеклассники выталкивали застрявший автобус из колеи. Хорошо еще, что было кому толкать, а если бы в автобусе ехали ребята помладше?

И еще один немаловажный момент: после дорожных приключений, езды по колеям и ямам дети садятся за школьные парты уже уставшими, им сложно перестраиваться в рабочий учебный режим.



«Очень рассчитываем»



С 1 сентября этого года в Нижний Воч будут ездить и дошколята, поскольку детский сад в д. Верхний Воч на стадии закрытия. Нет смысла его держать, когда здесь живут в основном пенсионеры. Рождаемость стремится к нулю: в 2025 году на два населенных пункта всего три роженицы. Заметим, что раньше здесь многодетные семьи были нормой. Возродятся ли прежние семейные традиции? А с чего бы, если государство не может даже

обустроить дорогу до школы.

Летом прошлого года проблемную трассу до села Нижний Воч чуть подлатали: привозили сюда два КамАЗа с гравием. Ждать ли помощи в этом году?

Как сообщил «Трибуне» глава администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан, сейчас ведутся переговоры с Министерством транспорта РК и Управлением автомобильных дорог РК по поводу того, чтобы в рамках содержания и так называемых «аварийных» работ продолжить ремонтные работы и на этом участке республиканской дороги. «Очень рассчитываем, что эти работы будут запланированы в текущем году…» – выразил надежду Сергей Владимирович.

Отметим, что нормальная дорога нужна не только школьникам и их родителям, а всем местным жителям, поскольку в распутицу сложно вызвать то же такси или поехать по своим делам в райцентр.



Цена вопроса – 12 миллиардов



Власти региона целенаправленно стали приводить в порядок школьные автобусные маршруты с 2022 года. Тогда и выяснилось, что работы здесь непочатый край. По данным Министерства строительства и ЖКХ РК на 2025 год, в регионе 2904 километра дорог задействованы для передвижения школьных автобусов. Из них в ненормативном состоянии находилось более 400 километров. По ценам прошлого года для приведения их в нормативное состояние требовалось порядка 12 миллиардов рублей.

В этом году планируется привести в порядок около 109 километров «школьных» дорог. Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».



Сергей ПАВЛОВ.