В селе Дутово и в поселке Лемты Вуктыльского района ночей не боятся только те, у кого во дворе давно никого нет. Остальные впускают собак в дома, запирают калитки на засовы и вглядываются в темноту за околицей.

За три месяца жертвами хищников стали пятнадцать собак. Это если верить жителям, которые ведут свой скорбный учет. А если верить администрации – девять. Но для человека, который утром нашел на цепи только ошейник с клочьями шерсти, разница в цифрах значения не имеет.



В мире животных



Министерство природных ресурсов Коми в феврале разослало по муниципалитетам письмо, которое стоит прочитать целиком. Не ради скучных ссылок на 52-ФЗ «О животном мире», а ради главного: там четко прописано, что Минприроды отвечает за сохранение численности волков, а за безопасность людей — полиция и местные власти.

Получается, что животные в лесу принадлежат государству. Если собьешь лося на дороге – заплатишь государству 80 тысяч. А если медведь съест человека, государство не заплатит семье погибшего ни копейки. То есть закон работает в одну сторону.

В том же письме содержатся рекомендации местным властям: ликвидировать свалки, отлавливать бездомных собак и освещать улицы. Потому что темная деревня для волка – как открытая дверь с надписью «добро пожаловать». Хищник ведь не дурак, он идет туда, где проще. Туда, где собака на цепи, где мусорные баки ломятся от еды, а уличный фонарь давно не горит.

Например, улица Набережная, 17. С октября прошлого года там не горит фонарь. И вторая собака погибла именно здесь в этой темноте.



Фонарь за три тысячи



В поселке Лемты у дома пенсионеров тоже ни огонька. Волчий след местные видели в десяти метрах от освещения – там, где свет кончается. То есть зверь адаптировался, изучил расписание темноты и знает, где можно подойти незаметно. Судя по всему, давно уже проложил маршрут между деревнями. В январе – одна собака, в феврале – еще четыре, в марте список пополняется. Хищник не уходит, он чувствует себя хозяином положения.

«Предложил депутатам купить фонарь за свой счет, – пишет мужчина. – Говорят, нет денег на электрика. На «Озоне» светильник стоит 2 тысячи рублей. На одних весах – две тысячи рублей и безопасность людей».

Администрация парирует: вопрос освещения поднимался на Совете депутатов еще 26 февраля. Но ночи все еще стоят темные, чем волки и пользуются.



Петли ловят своих



Администрация Вуктыла рапортует: приняты меры, установлены петли, организовано круглосуточное дежурство. Только вот в эти самые петли почему-то попадают не волки, а собаки. Две штуки уже поймали – не тех, кого надо.

Охотовед в населенном пункте есть, он старается. Но волк, который живет в этих краях не первый год, умнее стандартных ловушек. Раньше, говорят старики, он задирал одну собаку и уходил на полгода. А этой зимой снег в лесу аномально глубокий, прокормиться зверю нечем, вот и обосновался он рядом с человеческим жильем.

Школьники боятся ходить по улицам. Взрослые провожают детей до школы с палками. Люди из Дутово пишут в комментариях под постами: «Волк держит деревни в страхе».



Кто стреляет?



В законе все расписано красиво. Полиция обязана применять оружие для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан. Муниципалитеты должны участвовать в предупреждении чрезвычайных ситуаций. Минприроды выдает разрешения на регулирование численности.

Однако волк не читает федеральных законов. Он приходит ночью, когда полиция далеко, а местные власти спят. И тогда проблема ложится на плечи тех, у кого есть ружье и крепкие нервы. За добытого волка республика платит 20 тысяч рублей и дает преимущество при получении лицензии на лося. Но попробуй добудь, если хищник шастает по огородам, а стрелять в населенном пункте нельзя без крайней необходимости.

В итоге возникает классическая ситуация: все отвечают за все, но никто не отвечает конкретно. За ту же, например, собаку, которую хищники утащили сегодня ночью. Администрация ссылается на недостаточность полномочий, Минприроды – на закон о животном мире, полиция ждет чрезвычайщины. А волк, к сожалению, ждать не будет.



Собачье мясо на ужин



Пока чиновники спорят о цифрах — девять собак или пятнадцать – в Дутово и Лемты идет обычная деревенская жизнь. Люди заводят собак не для красоты, а для дела. Охранять дом, скотину, двор, для охоты. И терять их на цепи, когда ты в доме смотришь телевизор, а твой пес за две минуты становится ужином серого – это особый вид унижения и бессилия.

Волк, пришедший к человеку, – это всегда маркер неблагополучия. Где-то в лесу ему стало невыносимо. Или слишком много конкурентов, или слишком мало еды, или снег выпал такой, что не продраться. А рядом – деревня с теплыми будками, привязанными собаками и темными улицами.

И пока в администрации считают, что девять случаев – это не три десятка, а значит, паниковать рано, волки продолжают выходить на улицы, на которых по ночам не горят фонари.



Нина АНАНИНА.