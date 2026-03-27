В феврале в столичном районе Лесозавод прошли общественные слушания по поводу строительства новой поликлиники (старая пришла в негодность еще в 2020 году и была закрыта).

Слушания получились какими-то странными – их провели прямо на улице, как говорится, «на ногах», вместо того чтобы собрать людей в каком-нибудь удобном помещении. Да и «общественными» их можно назвать весьма условно, поскольку подавляющее большинство жителей Лесозавода о проведении слушаний не знало.

К сожалению, разного рода общественные слушания у нас проводятся ради галочки – так положено. А результаты слушаний просто «принимаются к сведению», даже если все категорически выступают против какого-нибудь нововведения. Яркий тому пример – история с так и не обустроенным сквером в столичном микрорайоне Орбита. Его жители семь лет боролись за право иметь свою зону отдыха. Но вместо сквера город получил очередной «человейник»…

Что же касается слушаний о лесозаводской поликлинике, то после того, как они формально состоялись, в редакцию обратились жители микрорайона, выразившие сомнения по поводу предстоящего строительства. Вроде бы им радоваться надо – уже в этом году (по плану) должна заработать новая поликлиника. Однако есть в этой истории «подводные камни», которые вызывают беспокойство.



Достучались до Путина



Еще в 2017 году местная жительница дозвонилась на «горячую линию» президента России и рассказала об ужасном состоянии разваливающейся поликлиники в Лесозаводе (открыта была в середине 60-х годов прошлого столетия). Владимир Путин дал тогда поручение построить новое здание поликлиники в срок до 2020 года. «Строит» его уже третий по счету глава Коми, но далеко не факт, что он выйдет на положительный результат.

Поручение Владимира Путина вроде как начало выполняться еще в 2024 году, когда был заключен государственный контракт с АО «ПромМонтажСтрой» из Санкт-Петербурга. Эта фирма за очень хорошие деньги (только в качестве аванса она получила более 382 млн рублей) обязалась сдать объект под ключ в декабре 2025 года.

Но вскоре Контрольно-счетная палата Коми упомянутую сумму в своем отчете назвала «безрезультативным отвлечением средств республиканского бюджета». Дело в том, что наши чиновники, следуя требованиям Минздрава России, решили поменять медико-технические задания по объекту. В связи с изменением его параметров, а также ненадлежащим качеством проектной документации контракт с компанией «ПромМонтажСтрой» был расторгнут. Что стало с авансовыми выплатами, история умалчивает. Наверное, общественность узнает об этом лишь из очередного отчета КСП Коми. Не исключено также, что эти деньги неожиданно всплывут в каком-нибудь уголовном деле – такое часто бывает.



Из модульных блоков



В чиновничьих кабинетах посчитали, что траты на медицинский объект, расположенный на «рабочей окраине», где проживает примерно 15 тысяч человек, надо бы поумерить. Если в 2024 году на новую поликлинику закладывалась сумма в размере 765,5 млн рублей, то теперь речь уже идет о совершенно других деньгах – 162,4 млн рублей.

Решено отказаться от капитального строительства в пользу быстровозводимой модульной одноэтажной конструкции. Фактически ее собираются возвести за летние месяцы (работы должны начаться сразу после схода снега), чтобы сдать объект уже в этом году. Обнадеживает еще и то, что модульная конструкция будет располагаться на ранее выделенном участке, где уже прошли геодезические изыскания. А это ощутимая экономия времени.

Все жители Коми наслышаны о качестве возводимых в регионе фельдшерско-акушерских пунктов – строят их быстро, но плохо и очень-очень задорого. Людей тревожит, что в Лесозаводе может появиться такой же ФАП, только площадью не 50-70 квадратных метров, а 1,2 тысячи кв. м.

Впрочем, дело не только в модульной конструкции. Люди сравнивают, как было раньше и как планируется строить работу медицинского учреждения в будущем. И это «будущее» сильно уступает «прошлому».



«Люди устали ждать»



Помимо терапевтов в старом здании поликлиники работал хирург, отоларинголог, офтальмолог, невропатолог, гинекологи. Здесь можно было провести ультразвуковое исследование (УЗИ), сделать рентген и флюорографию, были физиокабинет, лаборатория и даже дневной стационар. В новом здании планируется, что прием будут вести семь терапевтов, будет физиокабинет, процедурная, УЗИ и вроде все. То есть, если понадобится узкий специалист, придется ехать в другую поликлинику. Заметим, что к некоторым узким специалистам нужно записываться не то что за несколько недель, а даже за несколько месяцев.

И еще один немаловажный момент. Посещение нового здания поликлиники решено развести по потокам: взрослые – отдельно, дети – отдельно. Как все это будет выглядеть на практике, представить сейчас сложно. Остается только надеяться, что хуже не будет.

Но хуже, пожалуй, и некуда. Одна из местных жительниц рассказывает: «Люди устали ждать. Уже 6-7 лет мы в час пик мучаемся в переполненных автобусах, чтобы добраться до медучреждений, разбросанных по разным частям Сыктывкара. А среди нас очень много пожилых людей. Многие давно на себя махнули рукой и просто не лечатся. Отсюда и пессимизм: уж лучше пусть хоть что-нибудь построят в Лесозаводе, а то совсем ничего не дождемся».

Как будет выглядеть новое здание поликлиники в Лесозаводе, мы пока не знаем. Но уж точно не так красиво, как оно виделось еще в 2024 году (на снимке).



Сергей МОРОХИН.