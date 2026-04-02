У девочки изъяли кастет (Криминал от 3 апреля)

18-летний сыктывкарец преподнес своей несовершеннолетней подруге на новый год необычный подарок – кастет.

Кастет был обнаружен и изъят у девушки при проходе через рамку пропускного пункта ледового дворца «Северная Олимпия». По словам сыктывкарца, он осознавал, что приобретенный им в интернете предмет является холодным оружием. Вину свою признал, теперь слово – за судьей.



Сумочку тут не видали?



70-летняя сыктывкарка оставила сумку с телефоном и банковскими картами в кафе.

Пенсионерка встречалась в кафе с приятельницей, после вышла проводить подругу, а свою сумку забыла на спинке стула. Вскоре она вернулась, но сумки на месте не обнаружила. Изучив запись камеры видеонаблюдения, полицейские установили личность злоумышленника. На кадрах было видно, что сумку забрал один из посетителей, он был задержан.



Развратник получил новый срок



Из колонии строгого режима в Княжпогостском районе заключенный переписывался с несовершеннолетней.

Отбывая наказание за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего лица, с помощью мобильного телефона с выходом в интернет, заключенный познакомился в соцсетях с 13-летней девочкой. Злоумышленник несколько месяцев переписывался с ребенком, отправляя ей сообщения развратного характера. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.



Хотел обрадовать внука



Школьница, выходя из машины, не заметила, что уронила смартфон.

В Усть-Куломском районе в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, кто подобрал пропавший гаджет. Выяснилось, что им оказался 62-летний сельчанин. Задержанный пенсионер пояснил, что увидел гаджет на дороге, положил его себе в карман, решив сделать подарок внуку. В дальнейшем они извлекли из устройства сим-карту, сбросили настройки до заводских и стали пользоваться находкой. Телефон изъят и возвращен владелице. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело.



Пытал собутыльника



48-летний эжвинец обратился в полицию с заявлением о нападении и краже. Сотрудники отдела, увидев его состояние, немедленно вызвали скорую помощь.

Выяснилось, что заявитель познакомился на улице у дома с молодым человеком. Разговорившись, они решили провести вечер «за бутылочкой» в квартире потерпевшего. Позже гость, прикладывая нагретый утюг к его лицу и телу хозяина, потребовал отдать ему все деньги и ценные вещи. От боли мужчина потерял сознание, а очнувшись, обнаружил, что из квартиры пропали его сотовый телефон, ноутбук, планшет и банковская карта. Подозреваемого удалось установить по отпечаткам пальцев. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Эжвы. Он арестован.