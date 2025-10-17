Академический театр драмы имени Виктора Савина отметил юбилей.

Театр драмы – старейший театр республики. Свою историю он ведет с 1930 года, когда коми поэт и драматург Виктор Алексеевич Савин создал любительскую труппу. Она стала именоваться КИППТ (Коми инструктивный передвижной показательный театр). К 1936 году он вырос до профессионального и стал Коми драматическим театром. У его истоков стояли люди, заложившие традиции актерского мастерства – целая плеяда талантливых артистов, всю свою жизнь посвятивших служению искусству: Иван Аврамов, Юлия Трошева, Игорь Кривошеин, Николай Дьяконов, Степан Ермолин, Петр Мысов, Галина Лыткина, Глафира Сидорова и многие другие.

Славные традиции



Важным этапом в истории театра стали постановки во время Великой Отечественной войны. За эти годы труппа не переставала работать и сыграла почти шесть тысяч спектаклей. В 50-е годы новой вехой стала пьеса «Свадьба» Николая Дьяконова, которая легла в основу известного фильма «Свадьба с приданым» и прогремела на всю страну. В 1978-м театру было присвоено имя его основоположника – Виктора Савина, в 1980-м театр награжден Орденом Дружбы, а в 1995-м получил высокое звание «академический».

В репертуаре театра были и остаются лучшие пьесы русской и мировой классики, а также национальные пьесы коми драматургов. Коллектив театра продолжает славные традиции именитых предшественников, при этом не боится экспериментировать и удивлять зрителя новыми театральными формами и пополнять свою афишу произведениями современных драматургов.

Град наград



Сегодня ведущими актерами театра являются Галина Микова, Виктор Градов, Игорь Янков, Ольга Носкова, Татьяна Темноева, Мария Чукарева, Анна Софронова, Светлана Малькова, Евгений Софронов. Не отстают от них и молодые, но уже весьма опытные артисты – Владимир Рочев, Денис Рассыхаев, Константин Карманов, Анна Боян, Иван Николайченко и другие.

Конечно, успехи театра – это результат труда не только артистов, но и всех его цехов. 13 октября во время чествования юбиляра об этом говорили все высокие гости. Так, например, за многолетнюю плодотворную работу Благодарностью министра культуры РФ была отмечена художник-конструктор бутафорской мастерской Наталья Можайкина, звания «Почетный работник культуры Республики Коми» удостоена осветитель мастерской световидеозвукотехники Людмила Данилова. Благодарность главы Коми объявлена Наталье Павлицкой – художнику-декоратору художественно-декорационной мастерской и Елене Пугиной – заведующей пошивочной мастерской. Эти награды им вручила на сцене министр культуры и архивного дела Коми Марина Бурмистрова.

Артист Владимир Рочев получил заветную красную коробочку со значком «Заслуженный работник Республики Коми», а Ольга Носкова стала 21 лауреатом премии имени С. Ермолина.

Улыбался в этот памятный вечер и сам Виктор Савин. Улыбка основоположника появилась на его портрете благодаря новым технологиям, которые, кстати, весьма умело использует театр, носящий имя драматурга.



Лиля ВОВК.