В республике разворачивается тихая, но системная кампания по «оптимизации» социальной сферы, в первую очередь – образования. Под лозунгами «оздоровления финансов» и «повышения эффективности» в районах закрываются школы, сокращаются ставки, отменяются выплаты учителям и персоналу, а мнение жителей игнорируется.



Ольга Федулова провела одиночный пикет у администрации.

Откуда «ноги растут»



Летом 2025 года правительство Республики Коми приняло распоряжение № 315-р. Называется оно красиво: «Программы оздоровления государственных финансов (оптимизации расходов) Республики Коми». Но на деле это план тотальной экономии на три года вперед (2025-2027).

Как он работает? По принципу «вертикали власти»:

Приказ сверху: правительство республики говорит: «Денег нет. Надо срочно экономить. Вот вам общий план». Приказ районам: всем районам (Усть-Вымскому, Сысольскому, Прилузскому и другим) спускают команду: «Срочно делайте свои местные планы экономии, чтобы они подходили под наш, общий. Сделать надо до 1 сентября 2025». Приказ на местах: главы районов издают соответствующие распоряжения: «Создать комиссию» и «оптимизировать сеть учреждений и штатную численность на 20%».

На местах этот сухой процент «оптимизации» превращается для людей в конкретные беды: закрытие школ, сокращение техперсонала, отмену доплат учителям, уведомление о снижении ставок и так далее.

Любой ценой



В плане прямо сказано, что цель – любой ценой сократить расходы и уменьшить долги региона. А «ресурс» для этой экономии – это мы с вами: учителя, дети, сельские жители, воспитатели, повара в школах и т.д.

Все расписано по кварталам, с отчетами и проверками. Чиновники не скрывают, что «бюджетный эффект» (то есть сэкономленные деньги) в 2025 году должен составить более 540 миллионов рублей. Эти деньги «сэкономят» не на лишних поездках или роскошных кабинетах, а на наших с вами зарплатах, ставках и будущих пенсиях.

Получается, что главы районов, которые объявляют о закрытии школ или сокращениях, — не самодуры. Они просто выполняют жесткий план, который им спустили сверху.



Как это выглядит на местах



В Сысольском районе тревогу забили жители села Куратово – родины основоположника коми литературы. В январе 2026 года администрация объявила о «сходе граждан» по реорганизации местной школы и детского сада. Объявление появилось лишь в соцсетях и менее чем за неделю до мероприятия.

«Собрание длилось всего 10 минут, – делится дочь одной из участниц. – Сказали, что ничего не поменяется, а просто будет один директор у школы и сада». Однако до этого, по словам жителей, активно обсуждался куда более жесткий сценарий – закрытие средней школы с переводом старшеклассников в соседний поселок. Возмущение людей заставило власти отступить от этой идеи, но решение об объединении учреждений под одним руководством осталось в силе.

Если в Куратове властям пришлось отступить от планов полного закрытия школы, то в соседнем селе Межадор «оптимизация» уже вовсю шагает по детским судьбам.

Все началось с тихого, но болезненного удара по самым младшим. В детском саду села объединили разновозрастные группы. Теперь в одном пространстве вынуждены находиться дети от 4 до 7 лет.

«Представьте: теперь в одной группе оказались дети четырех возрастов – от 4 до 7 лет! – возмущается одна из матерей. – Шести-семилетние готовятся к школе по одной программе, а четырех-пятилетние – по совершенно другой. Это создает колоссальные трудности и для педагогов, и для самих детей».

Мнение родителей при этом было проигнорировано. Это стало прологом к главному действию – объединению самого детского сада и школы под одной административной крышей. Для «обсуждения» этого решения 20 января с.г. был организован все тот же «сход граждан», объявление о котором, как и в Куратово, нашлось только в соцсетях и менее чем за неделю.

Диалог на сходе был красноречивым. На вопрос о причине жителям честно ответили: нехватка средств на зарплаты из-за повышения МРОТ и общее снижение числа детей в районе. Когда люди спросили, есть ли гарантия, что следующим шагом не станет объединение уже школьных классов, последовал циничный, но откровенный ответ: таких гарантий нет.

Итог «волеизъявления» был предсказуем. Из 44 присутствовавших жителей 42 проголосовали ПРОТИВ объединения. «За» были только двое. Но, как с горечью констатировали участники, их мнение, скорее всего, не будет учтено. Власть не скрывала, что собрание – это формальность.

«Почему дети должны страдать из-за повышения МРОТ? – задается вопросом жительница Межадора. – Село живет и развивается. У нас по-прежнему много детей, семьи рожают. Численность не уменьшается!»

Объединение разновозрастных групп – это прямая угроза качеству дошкольного образования. Отсутствие гарантий против слияния классов – предвестник переполненных и неэффективных школьных коллективов.

Не лучше ситуация и в Усть-Вымском районе, там решили «оптимизировать школу в сельском поселении «Гам», которая носит имя фактического основателя Республики Коми – Дмитрия Батиева.

В этот понедельник депутат СП «Межог» от КПРФ Ольга Федулова провела одиночный пикет у администрации Усть-Вымского района против реорганизации школы им. Дмитрия Батиева в селе Гам. На акцию протеста она вышла из-за многочисленных обращений от обеспокоенных родителей. Людей тревожит не только потенциальное падение качества образования и опасная дорога до другой школы, но и сама судьба учебного заведения. В селе опасаются, что реорганизация станет первым шагом к полному закрытию школы, по печальному сценарию, уже реализованному в поселке Донаель. Через 20 минут к пикетчице подошли сотрудники полиции – по звонку местной жительницы, увидевшей в одиночном плакате «возможный митинг». После дачи объяснений Ольгу отпустили, и она продолжила акцию протеста.

То, что власти района лукавят, выявил депутат Госсовета Николай Удоратин. 24 декабря 2025 года глава районной администрации Галина Плетцер в официальном письме его заверила, что планов по реорганизации школы нет. Но уже 25 декабря ее аппарат подписал документы о запуске этой процедуры.

Эта школа – центр притяжения для детей из нескольких окрестных деревень и поселков, включая воспитанников детского дома и детей из сложных семей. Для них перевод в крупную школу в Жешарт – тяжелый удар по социализации и качеству образования.

А руководством к этому стало Распоряжение № 305-р администрации муниципального района «Усть-Вымский» от 29 сентября 2025 года, подписанное главой района Галиной Плетцер. Документ издан «в целях исполнения Программы оздоровления муниципальных финансов» и предписывает:

Создать специальную комиссию. Направить в нее предложения по сокращению расходов на 20% по целому ряду статей: закупки, ремонты, командировки, субсидии. Ключевое требование: разработать меры по «оптимизации сети и штатной численности муниципальных учреждений, в том числе за счет имеющихся вакансий на 20%».

Сокращения ставок повара, библиотекаря и лаборанта – это и есть тот самый целевой показатель в 20%, воплощаемый в жизнь.

Если в одних районах «оптимизируют» целые учреждения, то в других – методично урезают финансирование, делая работу педагогов невыносимой. В Прилузском районе в конце 2025 года учителей начали массово уведомлять об отмене с 1 февраля 2026 года районных доплат за классное руководство — суммы, доходящей до 6 тысяч рублей в месяц.

Параллельно в школе села Объячево под сокращение попали ставки педагога-организатора, инженера, дворников и поваров.

Только после обращений педагогов через помощников депутата Николая Удоратина в надзорные органы и вмешательства прокуратуры ситуация сдвинулась с мертвой точки. Ведомство проверило законность отмены доплат и вынесло протест, признав ее незаконной. Администрация района согласилась с нарушениями и пообещала подготовить новый документ. Это — редкий пример успешного отпора, показавший, что давление на систему возможно.



Новогодний «сюрприз»



Но «оптимизация» в Прилузском районе не ограничилась обычными школами. Свой «предновогодний подарок» — уведомления о предстоящем снижении нагрузки — получили сотрудники специальной (коррекционной) школы-интерната №12» в селе Читаево.

Уведомление носит предварительный характер: «В январе будет собрание с более точными цифрами». Однако сотрудникам уже сообщили, что планируется сокращение ставок до 0,5, при сохранении прежнего объема работы. Здесь важно понимать, что это двойной удар по людям:

Снижение и без того скромной зарплаты. Лишение северной пенсии в будущем. В соответствии с законодательством, для начисления специального (северного) стажа, дающего право на досрочную пенсию, занятость должна составлять не менее 0,8 ставки. Сокращение ниже этой планки обрекает педагогов и вспомогательный персонал на нищенскую старость.

Пока чиновники отчитываются о выполнении финансовых показателей, на местах подрываются основы жизни. Утрата школы или деградация образования – это приговор будущему любого населенного пункта. В итоге республика рискует не просто потерять школы и учителей, а окончательно подорвать веру в то, что ее судьбой распоряжаются те, кому она по-настоящему небезразлична.

Нина АНАНИНА.