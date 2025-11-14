В Усть-Цильме закрыли родильное и детское отделения районной больницы. Официальная причина – многочисленные нарушения пожарной безопасности, которые были обнаружены в результате внеплановой проверки. Суд принял решение о приостановлении деятельности этих отделений на 15 суток.



Куда будут девать пациентов – рожениц и детей – не ясно. Руководство больницы сообщило, что больных будут доставлять на скорой помощи в ближайшие медучреждения других районов. А ведь Усть-Цильма – не ближний свет, чтобы выбраться даже до Ухты, надо преодолеть Печору и местами грунтовую дорогу в 400 км. Уже идет шуга, и паромная переправа не сегодня-завтра закроется. Можно и самолетом, конечно. Но он летает два раза в неделю только до Сыктывкара, а билет стоит – как полет от столицы Коми до Питера.

Парадокс, но «почти пожар» произошел именно в новом корпусе около года назад: задымился щиток, медперсонал спешно выносил лежачих больных, остальные эвакуировались сами. Однако закрыли почему-то совсем другие отделения. Не исключено, что дело тут не только в нарушениях пожарной безопасности. По словам устьцилемов, у районной больницы – проблемы с финансами, есть долги за жилищно-коммунальные услуги (суммы называются немалые). А с другой стороны, и рожениц, и детей с каждым годом становится меньше, что обусловлено в первую очередь социально-экономической деградацией Усть-Цилемского района. И этот факт власть может использовать как предлог для оптимизации двух специализированных отделений. Как это, собственно, уже происходит и в ряде других районов Коми.



Пищеблок на замке



Если у тебя ветер гуляет на счетах, но есть обязательства по выплате той же зарплаты, будешь хвататься за голову. Еще один факт говорит о том, что в больнице не все гладко с финансами.

В понедельник, 10 ноября, пациенты второго, нового корпуса больницы столкнулись с неожиданной проблемой: их не накормили завтраком. А еще обедом и ужином. Персонал больницы сообщил, что кухня закрыта.

В результате некоторые больные были отпущены домой, другие ушли за продуктами, а кто-то делился тем, что принесли родственники. В общем, пациентов перевели, так сказать, на «подножный корм». А как быть тем, кто приехал из отдаленных сел и деревень района, например, Окунев Носа или Нонбурга, и не имеет в Усть-Цильме ни родни, ни денег с собой? Голодать?

По словам местных жителей, проблема эта возникла не вчера. Пищеблок в больнице свой, но готовят там сотрудники частного предприятия по договору с лечебницей. Они закупают продукты и дают своих поваров. Причем до недавнего времени кормили, говорят, очень хорошо. Но около месяца назад больница перестала платить деньги за продукты и работу сотрудников, последние две недели повара готовили в долг. Итог закономерен: дверь пищеблока на замке, а пациенты остались без еды.

Обычно устьцилемы безропотно воспринимают «закручивание гаек», дескать, не жили хорошо, нечего и начинать, но и их эта ситуация возмущает до глубины души. Вот что говорит местная жительница Ирина Кутепова: «Всю эту вакханалию порождает безнаказанность ответственных лиц, чиновников республиканского значения. Конечно, родственники пациентов не оставят больных голодными. Обычные люди еще не растеряли в своих сердцах милосердия. Но не кормить больных в государственных больницах – это самое настоящее издевательство. Мы живем в государстве. Мы платим налоги. Наши дети защищают страну. И мы вправе требовать человеческого к себе отношения. Но, как это ни печально осознавать, нас упорно приучают к положению бессловесных скотов. Потому что те, кто смеют сказать о реальном положении вещей той или иной проблемы, сразу становятся изгоями. Но даже скот кричит от голода, холода и лишений».

Часть лекарств больным стационара уже приходилось покупать самим. И люди задают закономерные вопросы: что будет следующим шагом, что именно сократят – расходы на стирку постельного белья или ГСМ для скорой помощи? А может, переведут санитаров и медсестер на неполный рабочий день или вообще закроют новый корпус больницы?



Модернизация или ликвидация?



Сейчас власти Коми трубят, что в регионе готовится «стратегия развития здравоохранения». Дескать, некие федеральные эксперты посетили медучреждения республики, провели анализ медико-демографической ситуации и составили перечень неких конкретных шагов по модернизации отрасли на период до 2030 года.

Но вот сегодняшняя картина пугает: это и шокирующая ситуация в Усть-Цильме, и сокращение медперсонала в Троицко-Печорске, и закрытие стационара в Сторожевской районной больнице (под видом переименования в амбулаторию), и так далее. Не исключаю, что это-то как раз и есть часть «новой стратегии». Стратегии ликвидации?



Нина АНАНИНА.