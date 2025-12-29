В Пезмеге погибли два человека (Криминал)

28 декабря загорелся частный жилой дом по ул. Совхозная.

На пожаре обнаружены тела двоих погибших. Причины устанавливаются. На тушение пожара привлекались 23 человека и 8 единиц техники.



Дуэль на сковородках



В Ухте супруги поссорились из-за кухонной мойки.

51-летний мужчина привлечен к административной ответственности за нанесение побоев супруге. Во время судебного заседания он частично признал свою вину в том, что, находясь на кухне, избил супругу. Но настаивал, что та первой ударила его металлической сковородой по лицу. Потерпевшая это отрицала. Постановлением мирового судьи мужчина признан виновным и оштрафован на 5 тысяч рублей.



Сделай музыку тише!



Женщина напала на администратора гостиницы в Печоре после замечания о громкой музыке.

45-летняя дама громко слушала песни на мобильном телефоне, нарушая покой остальных гостей. На просьбу сделать тише она проявила агрессию: толкнула сотрудницу гостиницы на лестничной площадке и начала ее душить. Администратор нажала на стойке сигнал «тревога», и на место незамедлительно прибыл наряд Росгвардии. Агрессивная меломанка была доставлена в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.



Хотел проучить падчерицу



58-летний житель Воркуты осужден за кражу.

Судом установлено, что мужчина с помощью монтировки вскрыл дверь квартиры своей падчерицы в многоквартирном доме по ул. Гагарина и украл оттуда портативную музыкальную колонку, приставку для телевизора, банное полотенце и душевой шланг. При этом падчерице позже он сказал, что поможет найти виновных. Спустя три дня сотрудники полиции пришли к нему домой для обыска и обнаружили пропавшее имущество. Мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.



Закладки, но не книжные



Подозреваемые в распространении наркотиков попались с поличным.

Два молодых сыктывкарца вступили в преступную организованную группу, в которой выполняли роль закладчиков. Получив оптовую поставку, они подготовили запрещенные вещества для розничного сбыта через тайники, но довести преступный умысел до конца не смогли. Оперативники задержали их на пути следования к месту оборудования закладок. В ходе осмотра их автомобиля обнаружены и изъяты 57 пакетиков и свертков с содержимым белого цвета. По месту жительства одного из задержанных полицейские изъяли еще две упаковки нарковещества.