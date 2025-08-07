В Вычегде утонули подростки (Криминал от 8 августа)

4 августа близ Сыктывкара, в местечке Алешино, пропали двое подростков – 12 и 13 лет. Почти трехдневные поиски результатов не дали. И только 7 августа спасатели вытащили их тела из воды.

Известно, что парни были на Алешинском пляже в компании молодых людей. В какой-то момент мальчики отправились купаться и не вернулись. Всего же с начала сезона в водоемах Коми утонули уже 26 человек.

Юных шантажистов будут судить

Ухтинские юноши требовали деньги у 27-летнего и 28-летнего мужчин под предлогом того, что те в социальной сети отправляли несовершеннолетним сообщения развратного характера.

Об этих фактах подростки не сообщили в правоохранительные органы. Фигуранты угрожали потерпевшим распространить порочащие их сведения в случае отказа в передаче денег. Материалы уголовного дела переданы для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Медсестра обиделась на постояльца

В Сыктывкаре пенсионера оштрафовали за оскорбления медсестры Тентюковского интерната.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, мировой судья Тентюковского судебного участка Сыктывкара признал 68-летнего пенсионера виновным в оскорблении. Во время проверки было установлено, что медсестра интерната сделала замечание проживающему в учреждении мужчине, который вел себя буйно. В ответ женщина услышала от дебошира грубую нецензурную брань. Мировой судья оштрафовал пенсионера на 3 тысячи рублей.

Доверилась мошеннику

В Печорскую полицию поступило заявление 37-летней местной жительницы о совершенном в отношении нее мошенничестве во время онлайн-шопинга, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая рассказала, что в соцсетях увидела подходящее предложение о продаже детских кроватки и коляски. Она связалась с автором объявления и запросила дополнительные фотографии с разных ракурсов, которые в скором времени были ей предоставлены. Поверив «владельцу» товара, женщина перечислила ему по указанным реквизитам предоплату в 27 тысяч рублей. После этого получатель перевода перестал отвечать на сообщения и звонки, а затем заблокировал все свои контакты. Возбуждено уголовное дело.

Семь миллионов рублей ушли в криптокошелек

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, в полицию Воркуты обратилась местная жительница, которая стала жертвой обмана: мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ, убедили ее «обезопасить» сбережения. Женщина сняла со счетов более 7,4 миллиона рублей и передала деньги курьеру.

Полицейские установили личность курьера — им оказался ранее судимый 34-летний житель Краснодара. Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск и вскоре задержан в Краснодарском крае. На допросе он рассказал, что после получения денег он через криптообменник перевел средства на счета, указанные кураторами. Выяснилось, что мошенник совершал аналогичные преступления и в Краснодарском крае, и в Коми. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».