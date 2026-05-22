Действие подавляющего большинства фильмов, снятых по сценарию Александра Бородянского, происходит в разных местах, даже в несуществующем городе Зеро, но только не в Воркуте, где он родился и вырос. Между тем через персонажей, конфликты и сюжеты этот заполярный город вольно или невольно проникает в его картины.

Так Чехов к концу жизни признался: «У меня теперь все просахалинено…», хотя в его рассказах, пьесах и повестях остров Сахалин, который писатель посетил в 1890-м году, никак не фигурирует, если не считать книги с путевыми записками. Видимо, у Бородянского с Воркутой та же история.

Несчастливый эпизод в жизни сценариста

Род Бородянских своими корнями уходит в Киевскую губернию, поселок Иванков, где мирно сосуществовали православная церковь, костел и две синагоги. Но в 1940 году Эммануила Яковлевича Бородянского и его жену Надежду Ефимовну по партийной мобилизации направили в студеную Воркуту, бывшую в то время лагерным поселком. 26 ноября 1943 года он получил статус города, а 3 февраля 1944 года в семье Бородянских родился сын Александр.

Вряд ли Эммануил Яковлевич подозревал тогда, что его первенец когда-нибудь будет писать киносценарии, хотя накануне его рождения у Бородянского-старшего, служившего политработником Воркуто-Печорского лагеря, произошла знаменательная встреча с выдающимся кинодраматургом Алексеем Каплером.

Алексей Яковлевич, ставший к тому времени одним из создателей культовых картин «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году», попал в Заполярье не по своей воле. Осенью 1942 года он на даче сына Сталина Василия познакомился с дочерью вождя, шестнадцатилетней Светланой Аллилуевой. Между ними вспыхнул роман, который, впрочем, носил платонический характер. Но даже такие отношения главе Советского государства очень не понравились. А когда в газете «Правда» вышла статья корреспондента Каплера «Письмо лейтенанта Л. из Сталинграда», в которой он вспоминает встречи и прогулки с любимой девушкой по Москве, а в конце пишет: «Из твоего окна видна зубчатая стена Кремля», терпение вождя лопнуло, и он распорядился отправить любимого мужчину дочери подальше от столицы. И тогда корреспондента и кинодраматурга обвинили в антисоветской пропаганде во время встречи с иностранными журналистами и кинематографистами. Каплер этот факт категорически отрицал, но его все равно приговорили к пяти годам лагерей.

Алексей Яковлевич прибыл в Воркуто-Печорский лагерь в 1943 году, когда его возглавил участник Сталинградской битвы, инженер-полковник Михаил Мальцев, не скрывавший своего уважения к политическим заключенным из числа деятелей культуры. Каплера он тут же приказал расконвоировать и найти ему приличную работу, например, городским фотографом. Заниматься устройством заключенного сценариста Мальцев поручил Эммануилу Бородянскому, и он вместе с Каплером создал первое в городе фотоателье.

Много позже родилась легенда, будто Алексей Яковлевич в благодарность за содействие отца помог Александру Бородянскому поступить на сценарный факультет ВГИКа. Однако сам Александр Эммануилович в одном из интервью этот миф опроверг, уверяя, что он лично с Каплером не был знаком, но факт помощи отца классику советского кино в годы его пребывания в Воркуте признавал. А в 2018 году Бородянский выступил одним из соавторов сценария телесериала «Светлана», повествующего о жизни дочери Сталина. Алексей Каплер выведен в нем под именем Алексея Каплина.

Удачная проба

В пятнадцатилетнем возрасте Саша Бородянский испытал настоящее потрясение, посмотрев фильм «Летят журавли». В эти годы в Воркуте имелись два кинотеатра – «Победа», вступившая в строй в 1945 году, и построенная семью годами позже «Родина». В каком из них он увидел этот советский шедевр, неизвестно, но именно после просмотра той картины у него впервые возникло желание стать сценаристом. Тем более что с шести лет Саша любил сочинять небылицы и писать рассказы.

К тому времени будущий драматург окончил семь классов и отправился на родину отца в Киев поступать в строительный техникум. По его собственному признанию, захотелось доказать друзьям, что сможет уехать и учиться в далеком городе. После окончания техникума Александр Эммануилович все же вернулся в родную Воркуту и устроился на работу в ремонтно-строительный участок на должность маляра. Через полгода его взяли в строительный отдел института «Печорпроект», где он проработал полтора года.

Затем была армия, продолжение работы в том же институте и поступление во ВГИК на заочное отделение. Произошло это потому, что еще в годы армейской службы товарищ по киевскому техникуму Всеволод Иванов (в будущем один из создателей кинобоевика «34-й скорый») написал письмо, в котором сообщил, что поступил в институт кинематографии на сценарный факультет. Бородянский очень удивился, поскольку не знал, что тот вообще что-нибудь умеет писать. Бывший сокурсник уверял Александра, что ему стоит попробовать.

Александр Эммануилович попробовал, и у него получилось.

Эволюция Борщова

Впечатления, полученные в ходе учебы в строительном техникуме и работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Воркуты, легли в основу его дипломного сценария, ставшего фильмом, принесшим автору всесоюзную славу. Речь идет об известной комедии режиссера Георгия Данелии «Афоня», собравшей в прокате рекордные 62,2 миллиона зрителей.

Между тем поначалу это была никакая не комедия, а драма, и называлась она «Про Борщова, слесаря-сантехника ЖЭК-2». Работа завоевала приз на конкурсе сценариев о рабочем классе.

Кстати, в первоначальной версии Борщов был не сантехником, а равнодушным и циничным маляром, то есть автор дал ему свою первую профессию. Сюжет драмы получился весьма угрюмым – влюбившаяся в безразличного Афоню девушка, которую у Данелии сыграла Евгения Симонова, кончала жизнь самоубийством. И его приятель Федул был запойным пьяницей, избил жену, и она оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Снимать эту жуть должен был украинский кинорежиссер Леонид Осыка.

Из маляра в сантехники Бородянский перевел Борщова, когда готовил сценарий для отправки на конкурс. Все дальнейшие перемены сюжета произошли после того, как Госкино настояло на том, чтобы фильм снимал не Осыка, а один из лучших комедиографов страны Георгий Данелия. И тот, разумеется, изменил жанр, а также название картины. Девушку оставил в живых, а эпизод избиения Федулом собственной жены вообще убрал. Леонид Осыка собирался назначить на роль Борщова Бронислава Брондукова, но у Данелии он стал потешным парнем Федулом. Главная же роль досталась Леониду Куравлеву.



Снимался фильм в Ярославле, но Воркута в нем незримо присутствует. По словам научного сотрудника Воркутинского музейно-выставочного центра Федора Колпакова, некоторые старожилы заполярного города утверждали, будто знают, о каком именно из городских ЖЭКов идет речь в сценарии и фильме. Впрочем, сам Бородянский к моменту создания картины жил уже в Москве.

Сейчас невозможно предугадать, что за фильм мог бы получиться у Осыки по первоначальному варианту сценария, но кинолента Данелии стал киноклассикой, а в центре Ярославля стоит скульптурная композиция, включающая изображения сантехника Афони и штукатура Коли, а также кота, который, сидит на крыше и глазеет на героев.

Игорь БОБРАКОВ.

Судьба фантазера.

Главного героя «Курьера» сценарист наделил собственными недостатками

Почти полвека длится дружба Александра Бородянского и режиссера Карена Шахназарова, снявшего, начиная с «Мы из джаза», около десятка картин по сценарию Александра Эммануиловича. Они все очень разные и с разными героями, но, по признанию кинодраматурга, многие их черты он списывал с самого себя. Таким, в частности, был Иван Мирошников в фильме Шахназарова «Курьер» в исполнении Федора Дунаевского. Хотя придумал этого персонажа сам Карен Георгиевич и вывел его в своей одноименной повести, опубликованной в 1982 году в журнале «Юность». Но, по мнению критиков, главный герой в ней получился весьма невзрачным, и только в сценарии Бородянского он заиграл необычными красками.

Правда, курьером Александр Эммануилович никогда не работал. Но в пору своей воркутинской юности любил придумывать всяческие курьезы, как это делает Иван Мирошников, который, тоскуя по идеалу, цинично врет на каждом шагу. Один из диалогов в картине, по словам Бородянского, прямо взят из его жизни. Когда Иван говорит девушке: «Ты имей в виду! Я все время чего-нибудь там придумываю, говорю всякое». Она спрашивает: «А зачем?». И он отвечает: «Да просто, чтобы было интересно».

Фильм заканчивается тем, что Иван идет по двору, останавливается и встречает взгляд вернувшегося из Афганистана солдата. Главного героя самого ждет служба в армии. Любитель «придумывать всякое» Саша Бородянский, как мы знаем, после армии стал студентом-заочником института кинематографии. О дальнейшей судьбе Ивана Мирошникова мы можем только гадать.