В конце 2024 года республиканская власть инициировала введение «туристического налога» в шести муниципалитетах. Это подавалось как забота о развитии курортной инфраструктуры.

Год спустя обнажилась суть проекта: это не сбор с отдыхающих, а замаскированный налог на деловую активность, призванный пополнить местные казны за счет тех, кто приезжает в республику не за впечатлениями, а за работой. Под флагом «туризма» власти решили брать деньги с воздуха, а точнее — с кошельков командировочных специалистов и бизнесменов.



Взяли и обложили



Механизм налога был сконструирован так, чтобы создать максимально широкую сеть для сбора. Ключевая уловка — фиксированные 100 рублей в сутки при любой стоимости проживания в гостинице. Для бюджетного номера за 1500 рублей это не 1%, а полноценная семипроцентная наценка, которая ничего общего с туризмом не имеет. Кто в реальности платит эту сумму?

Сотрудник нефтегазовой компании, приехавший на неделю в Ухту для ремонта оборудования.

Врач из Сыктывкара, отправившийся в командировку в районную больницу в Айкино.

Инженер, привезший технику для предприятия в Княжпогостском районе.

Именно они, а не мифические толпы отпускников и стали целевой аудиторией этого сбора. Льготы для ветеранов и инвалидов, которыми так гордятся авторы инициативы, в этом контексте выглядят как чистой воды пиар: основные плательщики — трудоспособные люди, чье присутствие экономически необходимо нашей республике.

Ленин – это голова! Но и он не додумался



Наиболее показателен пример Ухты. Власти города с холодной решимостью закладывают в бюджет 2026 года 8,8 миллиона рублей от «туристического» налога. Это серьезная сумма, прогнозируемый рост которой составляет 46%. Возникает вопрос: откуда в индустриальной Ухте, чьи гостиницы традиционно заполнены вахтовиками и инженерами, возьмется такой турпоток?

Ответ прост: его не будет. Эти миллионы планируется собрать не с туристов, фотографирующихся на фоне монументальной головы Ленина, а с корпоративных клиентов, оплачивающих проживание своим сотрудникам. Бюджет Ухты на 2026 год предлагается сбалансировать за счет косвенного обложения бизнеса, работающего на территории города. Это классическая рента с вынужденного спроса: люди едут в Ухту не потому, что хотят, а потому что должны. И за эту «привилегию» их теперь заставят платить дополнительно. Налог превращается в инструмент перераспределения корпоративных средств в муниципальную казну под благовидным предлогом.

Наверное, когда тот же Ленин вводил в стране продналог, он не знал, что можно ввести еще и налог туристический. И собирать его с бизнесменов-«буржуев».



Фискалы не дремлют



Требование обязательного включения в реестр средств размещения и ежеквартальной отчетности — это не помощь туризму, а создание административного рычага давления. Для малого бизнеса (частных мини-гостиниц) эти процедуры становятся дополнительным бюрократическим гнетом. Муниципалы же вынуждены тратить ресурсы не на создание инфраструктуры, а на сыскную деятельность по выявлению «незарегистрированных» мест для ночлега, чтобы поставить их на налоговый учет.

Абсурдность всей затеи ярко проявилась в Студенце и Микуне, где от налога отказались. В селе Студенец еще летом минувшего года поняли, что с палаток грибников много не соберешь, а других гостей нет. А город Микунь, год промучившись с имитацией «туристического статуса», в январе признал очевидное: единственное, что можно там показать – ржавая вода из-под крана – не туристический бренд, а коммунальная проблема, которую нужно решать, а не зарабатывать на ней.

Обратный эффект

Вместо комплексной работы по созданию реальной туристической привлекательности (что требует времени, инвестиций и компетенций) был выбран простой путь: обложить сбором тех, кто и так приезжает по необходимости. Результат — разочарование в тех муниципалитетах, где сбор оказался нежизнеспособен, и скрытое повышение затрат ведения бизнеса в тех, где его удалось удержать.

Таким образом, «туристический налог» в Коми раскрыл себя не как инструмент развития, а как способ балансировки местных бюджетов за счет деловой активности. Ирония в том, что этот подход может дать обратный эффект, сделав республику менее привлекательной для инвестиций и того самого бизнеса, которого пытаются доить наши чиновники.



Нина АНАНИНА.