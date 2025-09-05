Что объединяет такие разные поселения, как Рим, Москва и Выльгорт? Лишь то, что все они – по легенде или в реальности – стоят на семи холмах.

Разумеется, история и архитектура этих двух столиц побогаче, чем у коми села. Однако и Выльгорт не лыком шит – в его прошлом немало интересного. Есть здесь и свои архитектурные шедевры, а по числу именитых уроженцев село вполне сопоставимо с соседним Сыктывкаром.

Об этом и многом другом рассказали сыктывкарские краеведы на очередной экскурсии в рамках проекта «Пешком по Усть-Сысольску». Правда, на этот раз познавательная прогулка прошла не по столице Коми, а по Выльгорту, который находится совсем рядом.

Начало от Алексея

Выльгорт можно считать ровесником Усть-Сысольска. Первое упоминание о том и о другом относится к 1586 году, когда дьяк Иван Огарев и подьячий Филипп Юрьевский, отправленные Борисом Годуновым в Коми край, дабы описать подлежащие налогообложению хозяйства, отметили в писцовой книге погост на Усть-Сысоле реке и деревню Алексеевскую.

Впоследствии погост стал Сыктывкаром, а деревня – Выльгортом. В первом Огарев и Юрьевский упомянули девять дворов, а во второй – всего лишь два. В одном из них жил некий Иван Алексеевич – сын основателя деревни. Рядом располагались еще шесть деревенек и четыре починка (от слова «почин» – начало), также носивших имена своих основателей – Сидоровская, Петровская, Васильевская, Матвеевская и так далее. Все вместе они насчитывали двадцать крестьянских дворов.

Их названия многократно менялись. К примеру, Сидоровская ныне именуется Дав – в переводе с коми означает «лиственный лес», а какое-то время она называлась Кузьвасевская, поскольку один из ее жителей, чьи потомки здесь расплодились, звался Кузьвасем, то есть Василием Кузьмичом.

Деревеньки потихоньку размножались методом почкования. В частности, в 1678 году на берегу Большого ручья в деревне Матвеевской жил Силька (то есть Силуан) Матвеев. По неведомой нам причине он решил переселиться выше по ручью. Его многочисленные дети и внуки селились рядом. Так возникла деревня Силапиян, то есть в переводе с коми – «дети Силы».

Во второй половине XVII века одиннадцать деревень и починков образовали единое поселение Выльгорт. Это название почти синонимично Новгороду, поскольку переводится как «новое жилище».

Село разрасталось, захватывая и другие деревеньки. Вышеназванный Силапиян сначала стал составной частью деревни Сорма, бывшей Матвеевской, а в 1963 году его официально включили в состав Выльгорта.

Внук – герой, дед – святой

Более столетия жители поселений будущего Выльгорта вынужденно ходили молиться, крестить детей, венчаться и отпевать покойников за пятнадцать верст в Шошку, бывшую тогда погостом, то есть крохотным поселением с церковью и кладбищем. Только в 1693 году в Алексеевской воздвигли небольшую часовню, а через семнадцать лет – деревянный храм Сретения Господня. К началу XIX века он обветшал, в 1801 году его отстроили заново – уже с колокольней, но по церковным праздникам он уже не вмещал всех желающих. Тогда в 1847 году возвели каменную Сретенскую церковь с колокольней и двумя приделами. К тому времени при ней уже имелись церковно-приходская школа и библиотека.

Судьба этого храма в советские годы сложилась так же печально, как и большинства его собратьев. В 1937 году Сретенскую церковь решили переоборудовать под кинотеатр, но из этой затеи ничего не вышло, и в 1941 году храм разобрали.

Последним церковным старостой этого храма был Евфимий Кочев. Он до последнего бился за храм, ходил по дворам и собирал подписи в его защиту. Терпение властей быстро лопнуло: 13 сентября 1937 года у него потребовали отдать ключи от церкви, а когда он отказался это сделать, его арестовали и через несколько дней расстреляли по обвинению в якобы контрреволюционной деятельности.

Про Кочева тогда постарались забыть, однако в Коми вскоре стал хорошо известен его внук, чьим именем ныне названы улицы в городах и селах республики, школа в Выльгорте, агропромышленный техникум, турнир по волейболу и даже самолет. Это Герой Советского Союза Николай Оплеснин. В сентябре 1941 года дивизия, в которой он служил, попала в окружение, и ему, командиру разведроты, поручили связаться с частями Красной армии. Выполняя приказ, он с большим риском для жизни трижды переплывал холодную реку Волхов, но в результате его действий дивизии удалось вырваться из вражеского кольца.

В феврале 1942 года Оплеснин ненадолго приезжал в Сыктывкар, где его встретили со всевозможными почестями, предложили остаться и служить в НКВД. Герой решительно отказался – он хотел сражаться с настоящими, а не мнимыми врагами, в кои записали его деда. Через месяц Оплеснин погиб, а Евфимий Кочев 6 октября 2001 года был причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских ХХ века.

Возвращалось православие в Выльгорт медленно. Только в 2009 году был зарегистрирован «Приход в честь новомученика Евфимия».Для отправления молитв и обрядов верующим передали деревянное здание бывшей аптеки. Наконец, в 2015-2022 годах на месте разрушенного храма возвели церковь, получившую прежнее имя – Сретения Господня.

Шедевр в «петушином стиле»

Центр Выльгорта украшает окрашенное в синие и оранжевые цвета здание с выразительным орнаментальным оформлением фасада и крыльца. Сейчас там размещается музей истории и культуры Сыктывдинского района, но многие помнят, что до 1999 года это была школа.

Своим появлением одно из самых красивых строений Выльгорта обязано весьма незаурядной личности – Никону Старовскому. Это отец Владимира Старовского, чье имя носит одна из улиц Сыктывкара. Сын тридцать пять лет возглавлял Центральное статистическое управление СССР, а отец всю свою жизнь учительствовал.

После того, как уроженец Тотьмы, выпускник учительской семинарии Никон Старовский 20 лет прослужил в церковно-приходской школе коми села Помоздино, в 1910 году его назначали заведующим земским училищем в Выльгорте. Располагалось оно в неказистой избенке, а потому Никон Алексеевич затеял строительство нового здания и привлек к этому делу архитектора Александра Холопова, родившегося в селе Кочпон и окончившего Императорскую академию художеств.

Александр Викентьевич к тому времени уже имел опыт архитектурной деятельности, приняв участие в строительстве здания Санкт-Петербургского общества взаимного кредита. А теперь в первой самостоятельной работе он решил воплотить все свои наработки и возвел здание в модном тогда «петушином стиле».

Столь легкомысленное название этот стиль, именуемый еще «неорусским», получил за неумеренное использование декора, напоминающего пестрое оперение петуха. Именно такими возводили в Петербурге похожие на терем доходные дома зодчие Николай Басин и Иван Ропет. В конце XIX века эти здания вызывали яростные споры, а ныне считаются безусловными шедеврами.

К шедеврам можно отнести и выльгортское строение Холопова, которое в совокупности со Сретенским храмом и Домом народных ремесел «Зарань» составляет архитектурную доминанту села Выльгорт.

Постскриптум

Кочующий вождь революции. Памятник Ленину несколько раз менял свой адрес

В центре Выльгорта возле здания теперь уже бывшего Сыктывдинского райкома КПСС в течение 38 лет стоял памятник Ленину, а 20 лет назад его перенесли чуть ли не на окраину села. Однако это был не первый случай, когда злополучный монумент поменял свое месторасположение.

Выльгортский Ленин является копией 25-метровой фигуры вождя работы известного скульптора Сергея Меркурова. Оригинал стоит на окраине Дубны у входа в канал Москва-Волга.

В 1936 году уменьшенного двойника гранитного Ильича привезли в Сыктывкар и установили на Красной (ныне Стефановской) площади на месте снесенного Стефановского собора. В 1961 году площадь расширили, возвели здание Коми обкома КПСС, а площадь назвали Юбилейной.

Прежний Ленин для большого пространства был слишком мал, и его в 1967 году отправили «в ссылку» в село Выльгорт. Нового Ильича заказали знаменитому московскому скульптору Льву Кербелю. И он накануне 50-летия Октябрьской революции возвел на этот раз совершенно оригинальную фигуру вождя в самом центре площади.

А в Выльгорте после кончины КПСС в здании бывшего райкома разместили музыкальную школу, которой в 1996 году присвоили имя выдающегося мастера народных инструментов, «балалаечного Страдивари» Семена Налимова. Ленин на этом месте оказался совершенно неуместен, и его вновь передвинули – на этот раз к профессиональному училищу (ныне средней школе) №2, где он и поныне стоит рядом со спортплощадкой. Его место возле музыкалки занял памятник Налимову работы сыктывкарского скульптора Романа Бендерского.

Игорь БОБРАКОВ.