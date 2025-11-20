Вымогал у сирот (Криминал от 21 ноября)

В Ухте арестован молодой человек, похищавший деньги воспитанников детского дома.

В прошлом он сам рос в детском доме, поэтому знал о наличии у детей-сирот банковских счетов, куда поступают социальные выплаты. Подозреваемый предлагал сиротам помощь в получении доступа к деньгам за передачу ему 30-40% от находящейся на банковском счете суммы, а в случае отказа угрожал им применением насилия и даже убийством. В результате ему удалось похитить крупные суммы. За вымогательство ему грозит срок до 7 лет.



Напали на полицейских



17-летний парень и двое его приятелей-подростков устроили дебош в магазине Воркуты.

Более того, пьяная компания вступила в драку с полицейскими. В итоге юноша был задержан, а за его младших дружков, которые в силу возраста не подлежат уголовной ответственности, придется ответить родителям.



Плюнула товарке в лицо



Давние знакомые повздорили на территории мини-рынка из-за количества занимаемых каждой торговых точек и количества покупателей.

70-летняя ухтинка, не стесняясь в выражениях, при свидетелях в нецензурной форме высказала оскорбления в адрес своей 69-летней приятельницы, а затем еще и плюнула ей в лицо. За это суд оштрафовал ее на 3 тысячи рублей.



Страшная находка



В Усть-Цилемском районе нашли тело 27-летнего жителя села Ермица.

16 ноября 2021 года мужчина выехал на снегоходе из поселка Новый Бор домой и пропал. Спустя 4 года его останки местные жители нашли на песчаном острове посреди реки, недалеко от полыньи, где он предположительно провалился под лед. Личность погибшего по одежде и внешним признакам опознала его мать. В кармане одежды были обнаружены телефон и банковская карта на его имя. Были проведены также судебно-медицинская и генетическая экспертизы.



Ограбил инвалида



40-летний сыктывкарец похитил пенсию у инвалида.

Мужчина был ранее неоднократно судим за аналогичные преступления, освободился незадолго до этого происшествия и, главное, временно проживал у знакомого, имеющего инвалидность 2-й группы. Узнав, что почтальон принесла хозяину квартиры пенсию за три месяца на общую сумму 51 тыс. рублей, он забрал деньги себе. Сходив в магазин, гость принес инвалиду еду и выпивку, а про остальные деньги заявил, что потерял. Суд счел отягчающим вину обстоятельством, что преступление было совершено в отношении беспомощного лица, и назначил грабителю-рецидивисту наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.