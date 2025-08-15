Позитивные новости из глубинки нынче в большом дефиците. Поэтому чиновникам на местах приходится проявлять незаурядную фантазию, когда они рапортуют наверх.

На днях администрация Печорского муниципального района на всю республику объявила о том, что в поселке Каджером в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершена работа по благоустройству части улицы Театральной. Для усиления значимости этого события упоминается президент страны Владимир Путин: мол, все в районе делается в соответствии с требованиями федерального центра. Да еще и оперативно – проект реализован за 18 дней!

Таким образом в отчете печорских чиновников есть все ключевые слова, столь приятные для начальства: «национальный проект», «инфраструктура», «создание комфортных и безопасных условий для жизни граждан». А «вишенка на торте» – это, конечно, упомянутый всуе Владимир Путин – без него какое может быть благоустройство в поселке Каджером?

В итоге создается ощущение, что реализован какой-то масштабный проект. На самом же деле, если отбросить громкие фразы, речь идет всего лишь о пешеходной дорожке примерно в 30 метров длиной, сделанной из железобетонных плит.

Конечно, неплохо, что на Театральной улице появилась новая пешеходная дорожка. Даже не сомневаюсь, что жители поселка этот факт восприняли позитивно. Непонятно другое – зачем его так пафосно, по-театральному, раздувать?

Нисколько не удивлюсь, если эту «глобальную» новость упомянут еще и федеральные СМИ. Как это было, например, в 2015 году, когда в селе Корткерос открыли новую автобусную остановку. Тогда все было еще грандиознее: укладка обычной бетонной плиты (она и есть остановка) сопровождалась торжественным перерезанием красной ленточки и благодарственными речами в адрес «партии и правительства». Потом, правда, после откровенного стеба на одном из федеральных каналов, плиту убрали по-тихому.

Сергей МОРОХИН.