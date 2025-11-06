Забрал авто вместо денег (Криминал от 7 ноября)

Считая, что на работе ему недоплачивают, мужчина перегнал служебную машину в Москву и продал.

38-летний житель Московской области был руководителем проекта по реконструкции моста через реку Сысолу около деревни Малая Слуда Сыктывдинского района. Решив, что зарплата выплачивается ему не в полном объеме, он перегнал служебную иномарку в столицу и продал неустановленному лицу по объявлению, а полученные деньги присвоил. Ущерб юридическому лицу в результате хищения автомобиля превысил 570 тысяч рублей. Суд учел, что «угонщик» полностью возместил ущерб, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.



Попались на мелкой взятке



В Сосногорске осудили экс-преподавателя и бывшего учащегося техникума.

У молодого человека была задолженность по пяти учебным дисциплинам. Сдавать зачеты и экзамены он не хотел, поэтому предложил преподавателю решить вопрос за деньги. Опасаясь отчисления, он передал преподавателю 8 тысяч рублей, и тот внес в документы липовые сведения о ликвидации учебной задолженности. Суд признал 20-летнего жителя Ухты в мелком взяточничестве, а его 55-летнего преподавателя еще и подлоге. Оба признали свою вину. Преподавателю назначен штраф в 55 тысяч, а учащемуся – 40 тысяч рублей.



Азартный воришка



Молодой житель Сыктывкара спустил вырученные от кражи деньги в онлайн-казино.

Парень воспользовался доверием знакомой девушки и свободным доступом к вещам ее родителей. Пока подруги не было дома, он похитил ювелирные украшения, сдал их в ломбард, а вырученные за них 80 тысяч рублей потратил на игры в онлайн-казино. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.



С «Аленкой» под футболкой



Любитель шоколада из Сыктывкара отработает 100 часов обязательных работ.

18-летний парень зашел в магазин «Магнит» на Покровском бульваре и, убедившись, что за ним никто не смотрит, взял с прилавка 16 плиток шоколада. Спрятав их под футболку, он прошел мимо кассы, причинив ущерб торговой точке в 3,5 тысячи рублей. Украденные шоколадки съел сам.



Пятилетка строгого режима



38-летний усинец-рецидивист снова отправится в колонию.

Ночью он зашел в комнату общежития по улице Парковой, где компания распивала алкоголь, схватил верхнюю одежду одного из мужчин и убежал. В кармане куртки лежали деньги и телефон. Украденную куртку ее хозяин обнаружил позже в подъезде, однако денег в ее кармане уже не было. Ущерб составил 63,5 тысячи рублей. Суд первой инстанции назначил похитителю наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Верховный суд Коми оставил приговор без изменения.