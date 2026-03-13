Февраль 2026 года, село Выльгорт. У дверей администрации Сыктывдинского района собралась группа людей. Они пришли не митинговать, а на встречу с главой, чтобы в который раз попытаться решить судьбу своих домов. В руках – папки с документами, решениями судов, ответами из министерств. За плечами — ипотеки, материнские капиталы и почти десять лет юридической неопределенности.

Встреча не задалась с порога: «Заходить только тем, кто записался». Четверо прошли, остальные остались на улице. У депутата райсовета Ксении Соколовой, приглашенной жителями для поддержки, глава района Илья Семяшкин потребовал доверенность на представительство. В итоге глава принимал людей по одному, словно на приеме у врача, хотя проблема у всех общая и длится уже десять лет.

Люди обивают пороги, пишут запросы, создают СНТ, заказывают геодезию, выполняют требования чиновников. А чиновники то включают их земли в границы села, то исключают, то обещают подумать, то подают в суд.



Люди пришли на встречу с главой администрации, чтобы попытаться решить судьбу своих домов.

«Выпали» из границ



История тянется с 2010 года. Тогда решением Совета района земельные участки за федеральной трассой «Вятка» (в народе их называют «заливными лугами») включили в границы Выльгорта. Люди покупали землю, планировали строительство, влезали в ипотеки. А в 2017-м выяснилось: в 2010-м у Совета не было полномочий утверждать генплан поселения. Прокуратура внесла представление, решение отменили, и участки «выпали» из границ населенного пункта. В новом генплане 2020 года их и вовсе отнесли к общественно-деловой зоне (ОД-1), где жилое строительство запрещено.

Вдумайтесь: ошибку совершила власть, а расплачиваются за нее простые люди. Те, кто купил землю добросовестно, кто уже построился, кто только планировал. Чиновники, подписавшие бумажки в 2010 году, давно сидят в других кабинетах, а кто-то, возможно, на пенсии. Никакой личной ответственности — только коллективные отписки.

Администрация района пошла в суды с исками о сносе домов. Против людей, у которых на руках свидетельства о собственности на землю. Против людей, которые исправно платят налоги. Кстати, о налогах: если бы участки остались в черте села, бюджет поселения получал бы приличные суммы. Но логика районной власти, видимо, лежит в иной плоскости.



Особо ценные?



Главный оппонент граждан – администрация МР «Сыктывдинский» — занимает жесткую позицию, изложенную в ответах 2022 года и подтвержденную судебными исками. Логика чиновников строится на нескольких тезисах.

Первый довод: «Вы рисковали сами».

Цитата из документа: «Граждане приобретали участки на свой риск (ст. 2 ГК РФ)».

То есть, по мнению администрации, люди должны были предвидеть, что чиновники ошибутся в 2010-м, отменят решение в 2017-м, а в 2020-м примут новый генплан, который выкинет их дома за пределы цивилизации. Слабость этого довода в том, что в момент покупки участков (2016-2018 годы) старый генплан формально действовал, а новый еще не был принят. Граждане – не ясновидящие. И уж точно не они утверждали документы в 2010-м.

Второй довод: «Зона затопления».

Из документа: территория попадает в зону возможного затопления паводками реки Сысолы.

Звучит угрожающе. Если бы не одно «но». Данные Геоинформационного портала (nspd.gov.ru) свидетельствуют: большинство участков кадастрового квартала 11:04:0401001 не входят в утвержденную зону затопления. Двинско-Печорское бассейновое водное управление должно было определить границы еще во втором квартале 2022-го. Люди ждали. Зоны не определены до сих пор. Но запреты, связанные с возможным затоплением, уже работают. Удобная штука – неопределенность: можно ссылаться на что угодно и не отвечать ни за что.

Довод третий плавно переходит в четвертый. Здесь начинается самое интересное. Сельхозугодья в советское время мелиорировали, чтобы уберечь от заболачивания, и наметки этой осушительной сети видны до сих пор. Этот факт решили использовать для блокировки строительства: дескать, любая деятельность, не связанная с сельским хозяйством, может вывести систему из строя и привести к заболачиванию не только этой территории, но и прилегающих земель. Кроме того, наличие мелиоративной сети является основанием признать территорию особо ценными сельхозугодьями, перевод которых в иные категории невозможен.

Более того, в 2025 году администрация района сама направила ходатайство в Минсельхоз РК о включении всей этой территории в перечень особо ценных. То есть чиновники пытаются задним числом создать правовое обоснование, чтобы запретить людям строительство.

Однако ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз» в апреле 2025 года официально сообщило: на территории между трассой «Вятка» и рекой Сысолой нет объектов государственных мелиоративных систем, гидротехнических сооружений и мелиорированных земель, закрепленных за учреждением. Значит, никаких федеральных ограничений по мелиорации тоже нет.

Казалось бы, вопрос закрыт. Но нет. В конце февраля 2026-го приходит ответ из Минсельхоза Республики Коми на запрос депутата Госдумы Олега Михайлова.

Оказывается, вся территория «заливных лугов» расположена на мелиорированных землях объекта «Выльгорт-нюр». Система с дренажными трубами построена в 1963-1967 годах, реконструирована в 2003-м. Сейчас она в плачевном состоянии: каналы заросли, заилились, часть дренажа разрушена. Требуется капремонт на площади 362 гектара. И главное: любая деятельность, не связанная с сельским хозяйством, может вывести систему из строя и привести к заболачиванию не только этой территории, но и прилегающих земель. А есть еще и факты незаконной застройки, нарушившей целостность сети.

Что это значит для людей? То, что им придется доказывать: система либо не работает, либо ее можно восстановить, либо их дома ей не вредят. Проводить экспертизы, заказывать исследования, тратить деньги и время. А время, как известно, работает против них. Пока идут суды, капают проценты по ипотеке, а дома так и висят в статусе самостроя.

Но, ориентируясь на ответ ФГБУ «Управление «Севзапмелиоводхоз», получается, что этот самый «Выльгорт-нюр» – объект бесхозный, и кто и когда должен выделить средства на его ремонт, непонятно.

Объективно, государству, даже просто для экономии собственных средств, логичнее было бы решить вопрос иначе: участки узаконить, вменив собственникам обязанность самостоятельно восстановить дренаж. Но где в этой истории логика?

Из-за судебных процессов Минсельхоз приостановил работу по включению в перечень особо ценных земель 1600 участков. Ждут решения арбитража. Если суд встанет на сторону администрации и дома снесут, это создаст прецедент. И пока чиновники думают, люди живут под дамокловым мечом. Если Минсельхоз вдруг решит включить эти земли в перечень особо ценных, стройка станет невозможна навсегда. Хотя любой, кто выйдет в поле за трассой, увидит: там уже 30 лет никто не пашет и не сеет. Там царство борщевика и диких трав. Сельское хозяйство ушло из этих мест вместе с советским прошлым.



«Движение» без движения



В 2024 году администрация района собрала людей и предложила «соломоново решение»: вы не будете претендовать на включение в границы села, создадите СНТ, примете устав, где все обременения пропишете за свой счет, а мы переведем землю в зону Ж-5 (садоводство). Тогда вы сможете узаконить постройки.

Люди согласились. 19 февраля 2025 года создано СНТ «Движение». В устав включили обязанности по строительству и обслуживанию дороги за свой счет, проводить инженерную защиту от подтоплений (ливневки, канавы), обеспечивать проезд спецтехники.

По сути, люди взяли на себя публичные обязательства, которые обычно исполняет муниципалитет. За свой счет провели геодезическую съемку, подготовили проект планировки, передали данные в администрацию в сентябре 2025 года. Все условия выполнены.

И что? Тишина.



Двойные стандарты?



В Выльгорте есть два участка, отведенных под индивидуальное жилищное строительство, – «Снегири» и «Холмы». Они тоже попадали в мелиоративную сеть, даже официально частично входили в перечень особо ценных угодий. Но территория не только вошла в состав населенного пункта, но и получила статус ИЖС. Там нарезаны участки, построены коттеджи.

Разница только в одном: теми землями владел «правильный» частник.

В случае же с «заливными лугами» мы видим классическую историю – «это нога того, кого надо нога». Если земля принадлежит «правильному» инвестору, вопросы мелиорации и ценности сельхозугодий решаются мгновенно. Если же это простые люди, влезшие в ипотеку, начинаются пляски с бубнами вокруг зон подтопления, которых нет, и мелиорации, о которой вспомнили только сейчас.

Прокуратура, кстати, в том же 2017-м проверяла соседний участок (с кадастровым номером 11:04:0401001:1312), который арендовало ООО «Движение-Коми». И установила: этот участок не относится к особо ценным сельхозугодьям, для сельхозпроизводителей интереса не представляет. Ему спокойно поменяли категорию на «земли промышленности, транспорта…» – под учреждение общественного транспорта.

Почему для коммерсантов процедура нашлась, а для людей с ипотекой – нет, вопрос риторический.

Может, пора чиновникам, которые ошиблись в 2010-м и усугубили ошибку в 2017-м, ответить не только перед прокуратурой, но и перед людьми?



Нина АНАНИНА.