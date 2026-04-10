В этом году в августе будет ровно 20 лет, как в Кировском парке столицы появился закладной камень из красного гранита как предтеча будущего памятника ушедшим в годы Великой Отечественной войны на фронт жителям Коми края.

Идут годы, а памятника все нет. Ситуация, прямо скажем, совершенно неприемлемая для властей столицы и Коми. Статусные чиновники ежегодно 9 мая и 22 июня произносят торжественные речи возле камня, время от времени говорят, что памятник скоро появится, только надо подождать. Ждем уже 20 лет!



Напомним, что место для будущего памятника было выбрано не случайно. Здесь на улице Кирова когда-то был спуск к причалу на Сысоле, откуда за годы Великой Отечественной войны ушло около 300 судов с добровольцами на фронт – более 50 тысяч человек. Первое судно было отправлено уже 23 июня 1941 года. Здесь же на пристани горожане встречали воинов-победителей.

На открытии закладного камня в августе 2006 года в то время председатель общественной организации «Сыктывкар» Леонид Лыткин говорил о том, что будущий памятник – это память о сыктывкарцах, кто уходил на фронт, и тех, кто оставался в тылу. Он говорил о 12-летних колхозниках и колхозницах, бившихся за урожай, про 16-летнего начальника цеха, бившегося за выполнение государственного плана, говорил о всех тех, кто жил по принципу: «Все для фронта! Все для Победы!» А еще Леонид Александрович рассказал о том, что место для памятника выбиралось долго и тщательно, поскольку надо было, чтобы оно соответствовало всем инженерным требованиям, но наконец все хлопоты позади. Но оказалось, что это далеко не так. Реальная работа по установке памятника так и не была начата от слова «совсем». Нет даже его эскиза.



«Вечная» стройплощадка



Конечно, установка памятника – это дело весьма затратное, но не настолько, чтобы совершенно забросить благородную идею. И здесь в Кировском парке говорить о нехватке денег даже неприлично, поскольку тут же в сотне метрах от закладного камня огорожен забором другой «памятник», который стал символом бесхозяйственности и расточительства.

По самым грубым подсчетам, в так и не обустроенную набережную за почти 15 лет было вбухано не меньше миллиарда рублей. А результата нет. Сегодня территория Кировского парка превратилась в какую-то «вечную» стройплощадку. Причем непонятно, будут ли в этом году вообще проводиться здесь какие-то работы.



Сергей МОРОХИН.