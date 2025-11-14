«Кадровые дыры» в сельской глубинке сегодня чиновники пытаются хоть как-то «залатать» давно проверенным способом, то есть при помощи денег. Вслед за «земским врачом» и «земским учителем», которые имеют право на дополнительные финансовые бонусы, в Коми появится еще и «земский тренер».



Шестеро смелых



На этой неделе министр физической культуры и спорта РК Светлана Суворкина сообщила, что при помощи проекта «Земский тренер» планируется трудоустроить в следующем году шесть специалистов. Сейчас готовится документ, в котором будет расписано, в каких муниципалитетах будут закрыты вакансии.

Речь идет о привлечении специалистов в населенные пункты с населением до 50 тысяч человек. За переезд им полагается выплата в размере 1 миллиона рублей, чтобы хоть как-то нивелировать низкие заработки. Понятно, что зарплата на новом месте если и будет превышать минимальный размер оплаты труда, то ненамного. А если этот миллион от чиновников распределить по годам и месяцам, то прибавка на самом деле будет выглядеть очень скромной. Кроме того, «земскому тренеру» на новом месте надо будет как-то решать свои житейские проблемы, привыкать к убогой инфраструктуре, низкой доступности медицинских и образовательных учреждений, ну и так далее. То есть надо будет принять как данность то, из-за чего на село и не едут многие специалисты.



Что имеем, не храним



Специалистов в глубинку и калачом не заманишь. А с другой стороны, спортивные чиновники зачастую не берегут свои местные кадры.

В качестве примера можно привести скандальную ситуацию в Усть-Цилемском районе, где из-за конфликта с руководством спортивного центра был вынужден уволиться детский футбольный тренер Анатолий Самарин («Трибуна» от 24 октября 2024 года).

А в Печоре местные власти устроили настоящую травлю в отношении тренера по каратэ Алексея Громова, отстранив его в прошлом году от работы под нелепым предлогом. Всему виной была его критика в адрес конкретных чиновников, которые злоупотребляли своим статусным положением. В итоге судебные разбирательства лишь подтвердили правоту тренера и на тот момент депутата Совета Печорского района. Сегодня Алексей Громов по-прежнему тренирует детей, помогает им добиваться успехов в спорте и в жизни.

А совсем недавно в Сосногорске разгорелся еще один нешуточный скандал: чиновники от спорта уволили заслуженного тренера по боксу с 40-летним педагогическим стажем Сергея Андреева. На его защиту встала вся сосногорская общественность, даже видеоролик в поддержку тренера был запущен в социальных сетях.

Так чем перед властями провинился заслуженный тренер? Согласно официальной версии у него якобы что-то там было не в порядке с документами об образовании. То есть 40 лет работал, не было претензий, а тут вдруг они появились. Так вот «вдруг» не бывает. Злые языки утверждают, что всему виной была критика в адрес организаторов велокросса в честь Дня России, который был плохо организован по части безопасности как самих велосипедистов, так и зрителей, что могло привести к серьезным последствиям. Вот чиновники и не забыли эту критику: раз высунулся со своим мнением – получай ответку в виде увольнения!

В итоге общественность отстояла «народного тренера», а надзорные органы подтвердили право Сергея Андреева работать тренером.



Северный стаж? Забудь



Житель поселка Жешарт Усть-Вымского района Денис Просужих в сентябре прошлого года после окончания Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа устроился работать инструктором-методистом в бюджетную организацию «Спортивные комплексы Усть-Вымского района». Работал на 0,25 ставки в спорткомплексе Жешарта, в марте этого года ему предложили еще 0,5 ставки тренера в спорткомплексе поселка Казлук (ездил туда три раза в неделю).

В общей сложности молодой специалист на руки получал меньше минимального размера оплаты труда, да еще за свой счет оплачивал поездки на общественном транспорте в Казлук (за месяц выходило больше тысячи рублей). Тут важно отметить, что в Республике Коми льготный северный стаж при выходе на пенсию накапливается при ставке не ниже 0,8. То есть Денис Просужих за мизерные деньги на 0,75 ставки работал тренером в двух населенных пунктах без перспектив на получение льготного северного стажа. Конечно, в жизни всякое может быть, но когда речь идет о молодом специалисте и его первой работе, то такое отношение просто неприемлемо.

Концы с концами Денису хоть как-то удавалось сводить благодаря тому, что еще не обзавелся семьей, да еще и родственники помогали. Эти подробности привел к тому, что у нас много говорят о семейных ценностях, важности заводить большие семьи, но на деле получается, что молодой специалист сам едва-едва может себя содержать.

На летних каникулах спортивное начальство предложило Денису на полставки поработать в Казлуке, а уже осенью снова вернуться в спорткомплекс Жешарта. И что в итоге вышло? 29 августа по непонятным причинам с молодым специалистом был расторгнут трудовой договор, ему не дали возможности работать ни в Жешарте, ни в Казлуке. То есть фактически его выкинули на улицу!



А нервы-то помотали



Это еще хорошо, что нашлись добрые люди (отдельное спасибо местному депутату Ольге Федуловой), подсказали как надо действовать в подобных ситуациях. В итоге суд удовлетворил исковые требования Дениса Просужих. Сегодня он по-прежнему на 0,25 ставки работает в Жешарте (основное место работы) и на 0,5 ставки в Казлуке.

А теперь вернемся к началу этой публикации, то есть к «земскому тренеру». Не нужен он в том же Усть-Вымском районе, когда есть возможность «мотать нервы» таким молодым парням, как Денис Просужих. Не нужны здесь в сельской глубинке специалисты, которые могли бы заниматься с детьми. Этот вывод напрашивается сам собой, учитывая, как легко пытались избавиться в целях «экономии средств» от выпускника педколледжа.



Сергей МОРОХИН.