«Железобетонная операция» (Криминал от 17 апреля)

Используя спецтехнику и наемных рабочих, печорец похитил 25 железобетонных плит с дороги, ведущей к речному водозабору.

В результате муниципальному предприятию «Горводоканал», которому принадлежали плиты, был причинен ущерб на сумму около 200 тысяч рублей. Недавно состоялся суд, назначивший злоумышленнику штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, у него конфискована спецтехника, с помощью которой он провернул эту тяжелую «операцию».



Горячие сельские страсти



В одном из сел Прилузского района ревнивица ошпарила свою знакомую кипятком за то, что в ходе совместного застолья мужчина якобы оказывал ей знаки внимания.

Схватив с печи раскаленный чайник, 44-летняя женщина окатила «соперницу» кипятком. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью лишь несколько дней спустя. Медики зафиксировали серьезные ожоги.



Ключ от сейфа, где деньги лежат



В Ухте девочка отправила неизвестным все сбережения семьи, поверив «звонку из школы».

Девочке позвонил якобы сотрудник учебного заведения. Он рассказал, что ей необходимо срочно подойти к директору, а для записи на прием попросил продиктовать код, поступивший в смс. Затем мошенники стали запугивать девочку. Действуя под контролем звонивших, она взяла ключи, достала из сейфа 150 тысяч рублей, проследовала к банкомату и перевела деньги на указанные аферистами счета. Возбуждено уголовное дело.



«Сам упал на нож»



Во время пьяной ссоры женщина ударила ножом сожителя, который заразил ее ВИЧ-инфекцией.

В Сыктывкарском городском суде, где рассматривалось это уголовное дело, 32-летняя жительница Корткеросского района отказалась от своих показаний, данных ею на следствии. Она заявила, что мужчина якобы сам упал на нож. Что подтвердил и сам потерпевший. Однако судом эта версия была опровергнута, женщина признана виновной и получила срок – 3,5 года лишения свободы.



Охотники за цветметом



С территории железнодорожного предприятия пропали силовые кабели, узлы и агрегаты, выполненные из цветных металлов.

В ходе проведения розыскных мероприятий задержаны на рабочем месте жители Коми. Ими оказались двое ранее судимых 38-летних сотрудников данного предприятия. Установлено, что мужчины, воспользовавшись свободным доступом к комплектующим изделиям, похитили детали из цветных металлов общим весом 838 килограммов. Ущерб – более 366 тысяч рублей.