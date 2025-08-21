Женщина лишилась золота (Криминал от 22 августа)

18-летняя ухтинка украла у родственницы драгоценности на 400 тысяч рублей.

Женщина, обнаружив пропажу своих ювелирных украшений, обратилась в полицию. Сотрудники полиции выяснили, что в краже виновна ее родственница. В отсутствии хозяйки она вынесла из квартиры все золотые изделия, находившиеся в двух шкатулках в незакрытом шкафу – кольца, сережки, браслеты, броши и цепочки. Все это девушка сдала в пункт приема драгметаллов. Вырученные деньги потратила на личные нужды. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

«Что ты лаешь, как собака?»

Сыктывкарскую пенсионерку оштрафовали за обидные слова.

Мировой судья рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении 70-летней женщины. Пенсионерка проживает в одной половине частного дома и давно конфликтует из-за земельного участка с соседями, живущими во второй половине. Однажды пенсионерка сказала соседке: «Что ты лаешь, как собака Дана? Тебя нужно посадить на цепь, в будку рядом с домом, чтобы лаяла вместо собаки». Дочь соседки оскорбилась за мать и обратилась в прокуратуру с просьбой привлечь острую на язык пенсионерку к ответственности. Судья назначил ей штраф – три тысячи рублей.

Ломился с ломом

27-летний житель Эжвы повредил входную дверь квартиры своей знакомой.

В полиции буян пояснил, что был пьян. Девушка отказалась отвечать ему на СМС-сообщения, поэтому он поехал к ней разбираться. Не получив ответа на стук в дверь, мужчина нанес по ней многократные удары ломом, после чего покинул место происшествия. Ущерб оценен в 23 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Малыш кинул спасателям ключ

Мама на минуту вышла в коридор, а ребенок повернул ключ, оставленный в двери.

Так как замок был неисправен, 4-летний мальчик не смог открыть дверь. Маме пришлось звонить в службу спасения. Сначала спасатели пытались объяснить, как открывается дверь, но механизм уже давно расшатался и требовал сноровки. Тогда, чтобы не портить имущество, спасатели уговорили ребенка вытащить ключ из замка и выбросить его в окно. Так дверь смогли открыть без применения специнструментов.

Взял телефон – попал под статью

27-летний местный житель заявил о пропаже смартфона стоимостью 50 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний житель столицы. Он пояснил, что нашел телефон на скамейке во дворе своего дома и решил забрать его. Мужчина отключил устройство, выбросил SIM-карту и сдал смартфон в комиссионный магазин за 35 тысяч рублей, которые тут же потратил на личные нужды. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».